ЛАДЫНИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ

Российский историк. Кандидат исторических наук (1998), доцент кафедры истории древнего мира (2010), доцент Учебно-научного центра египтологии им. Голенищева РГГУ.

Родился 11 ноября 1972 года в Москве. В 1995 году окончил исторический факультет МГУ, защитив под руководством О.В. Томашевич дипломную работу на тему «Египетская традиция в царском культе Александра Македонского». С 1996 года – сотрудник кафедры истории древнего мира исторического факультета МГУ. В 1998 году под руководством профессора В.И. Кузищина защитил кандидатскую диссертацию на тему «Александр Македонский и Египет: проблемы греко-египетского синтеза в эпоху генезиса эллинизма». С 1999 года - координатор подсекции "История древних цивилизаций" секции "История" международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов". С 2001 года - ответственный секретарь Сергеевских чтений на кафедре истории древнего мира исторического факультета МГУ, ответственный редактор сборника научных трудов Сергеевских чтений "Восток, Европа и Америка в древности" (2010, 2012).

Автор более 140 научных публикаций. Подготовил 3 кандидатов наук. В область научных интересов входят время Александра Македонского и его непосредственных преемников в Египте, политическая история и культура древнего Египта, идеология царской власти в Египте эпохи фараонов и эллинистического времени, особенности древнеегипетской исторической традиции и ее трансляция в античную письменную культуру, взаимодействия древнего Египта и античного мира, история эллинистических государств конца IV – III века до н.э., мировоззрения древних обществ.

Сочинения:

Книги:

История древнего Востока / А. А. Вигасин, М. А. Дандамаев, М. В. Крюков и др. — Высшая школа Москва, 1999. — С. 462.

История древнего мира: Восток, Греция, Рим / И. А. Ладынин, А. А. Немировский, В. О. Никишин, С. В. Новиков. — Москва, 2004. — С. 566.

Историография истории древнего Востока / В. И. Кузищин, О. А. Васильева, М. А. Дандамаев и др. — Высшая школа Москва, 2008. — С. 719.

Статьи:

Обожествление Александра Македонского и греческое общественное сознание в 324-323 гг. до н.э // Общественное сознание в кризисные и переходные эпохи. — Редакционно-издательский совет Института специальных исторических дисциплин российской истории Академии естественных наук РФ (РАЕН) Москва, 1996. — С. 21–25.

Памятники Александра Великого в Египте: опыт интерпретации // Древний Восток и античный мир: Сборник научных трудов кафедры истории древнего мира исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. — Т. 1. — Русский двор Москва, 1998. — С. 32–49.

К вопросу о принятии Александром Македонским египетского царского статуса в 332-331 гг. до н. э // Античность: события и исследователи. — Экоцентр Казань, 1999. — С. 68–73.

К датировке “Стелы Сатрапа” и интерпретации ее исторической части (urk. ii. 12.12-15.16) // Межгосударственные отношения и дипломатия в античности. — Мастер-Лайн Казань, 2000. — С. 178–200.

Васильева О. А., У истоков античного эвгемеризма: Леон из Пеллы // Античность: Общество и идеи. — Казань, 2001. — С. 177–192.

“Нечестивый правитель” в религиозно-идеологической традиции древнего Египта ii тыс. до н.э // Культурное наследие Египта и христианский Восток (Материалы международных научных конференций). — Москва, 2002. — С. 155–176.

Основные этапы царского культа Птолемеев в контексте общей эволюции египетского эллинизма // Мнемон: Исследования и публикации по истории античного мира. — Т. 3. — Издательство Санкт-Петербургского университета Санкт-Петербург, 2004. — С. 145–184.

Сакрализация царской власти в древнем Египте в кон. iv - нач. ii тыс. до н.э // Сакрализация власти в истории цивилизаций. — Т. 12 изЦивилизационное измерение. — Изд. Института Африки РАН Москва, 2005. — С. 63–94.

Античный топос владычества над Азией и концепция непрерывной надрегиональной государственности на Ближнем и Среднем Востоке в i тыс. до н.э // Эдуба вечна и постоянна: Материалы конференции, посвященной 90-летию со дня рождения И.М. Дьяконова. — Издательство Государственного Эрмитажа Санкт-Петербург, 2005. — С. 151–160.

Легенда о египетской царевне Нитетис (herod. iii. 1-2; athen. xiii. 560d-f) в политико-историческом контексте vi в. до н.э // Античный мир и археология. — Т. 12. — Саратов, 2006. — С. 33–42.

Строительная программа Аргеадов в Египте в контексте храмового строительства xxix-xxx династий Материалы научной конференции. СПб // Петербургские египтологические чтения – 2006. Материалы научной конференции. — Т. 35 из Труды Государственного Эрмитажа,. — Издательство Государственного Эрмитажа Санкт-Петербург, 2007. — С. 86–100.

Сюжет войны египтян со скифами в сведениях античной традиции: к поиску исторической первоосновы // Aegyptiaca rossica / Под ред. И. А. Ладынин. — Т. 2. — Русский фонд содействия образованию и науке М, 2014. — С. 187–223.

Сакральная царственность богов в текстах гераклеопольских вельмож начала македонского времени // Петербургские египтологические чтения 2013-2014: памяти Юрия Яковлевича Перепелкина. К 110-летию со дня рождения. — Т. 76 из Труды Государственного Эрмитажа. — Издательство Государственного Эрмитажа СПб, 2015. — С. 122–131.

Обозначение stt в “Стеле сатрапа” (urk. ii. 13.4): к восприятию мировой державы Аргеадов на Востоке // Вестник древней истории. — 2002. — № 2. — С. 3–19.

Сведения Элефантинской стелы царя Амасиса о вавилонском вторжении в Египет в 568/567 гг. до н.э // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. — 2004. — № 3. — С. 17–27.

Дафны в библейской и христианской традиции о финале царствования Априя (кон. 570-нач. 560-х гг. до н.э.) // Вестник древней истории. — 2004. — № 3. — С. 3–13.

Ladynin I. A. Adversary hšryš3”: His name and deeds according to the satrap stela // Chronique d’Égypte. — 2005. — Vol. 80. — P. 87–113.

Еще раз о перстнях птолемеевского типа из Северного Причерноморья: к возможной интерпретации в свете внешней политики эллинистического Египта в iii в. до н.э // Древности Боспора. — 2007. — № 11. — С. 235–252.

адынин И. А. Соколы-Нектанебы: Скульптурные изображения Нектанеба ii перед богом Хором и их концепция // Вестник древней истории. — 2009. — № 4. — С. 3–26.

Статуя Дария I из Суз: к интерпретации памятника в свете религиозно-идеологических представлений Египта и Передней Азии //Вестник древней истории. — 2011. — № 1. — С. 3–27.

К вопросу о характере полномочий и формальном статусе Клеомена из Навкратиса // Проблемы истории, филологии, культуры. — 2012. — № 4. — С. 89–100.

Сведения Псевдо-Аристотелевой Экономики о Клеомене из Навкратиса и топосы древнеегипетской пропаганды // Вестник древней истории. — 2013. — № 2. — С. 18–40.

Сведения Дикеарха Мессенского о великом египетском царе – устроителе и завоевателе // Аристей. — 2014. — Т. 9. — С. 21–57.

Александр — "новый Сесонхосис": египетская пропагандистская фикция начала эллинизма и предпосылки к ее возникновению //Проблемы истории, филологии, культуры. — 2015. — № 2. — С. 32–51.