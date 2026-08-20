ЛАДОЖСКОЕ ОЗЕРО

На се­ве­ро-за­па­де Ев­роп. час­ти Рос­сии, в Ле­нинградской области и Ка­ре­лии; са­мое круп­ное пре­сно­вод­ное озе­ро в Ев­ро­пе.

Пл. 17,9 тыс. км2 (с ост­ро­ва­ми 18,3 тыс. км2), дли­на 219 км, ср. ши­ри­на 84 км, объ­ём во­ды 838±2,4 км3, глу­би­на до 230 м (в сев. час­ти, к за­па­ду от о. Ва­ла­ам). Дли­на бе­ре­го­вой ли­нии 1570 км на выс. 5,1 м над уров­нем мо­ря. Кот­ло­ви­на – тек­то­нич. про­ис­хо­ж­де­ния, рас­по­ло­же­на на гра­ни­це Бал­тий­ско­го кри­стал­лич. щи­та и Рус­ской плат­фор­мы, пре­об­ра­зо­ва­на под воз­дей­ст­ви­ем чет­вер­тич­ных лед­ни­ков. Л. о. воз­ник­ло из Ла­дож­ско­го зал. Бал­тий­ско­го при­лед­ни­ко­во­го озе­ра 10,3 тыс. лет на­зад и при­об­ре­ло совр. очер­та­ния ок. 4–2,7 тыс. лет на­зад, ко­гда об­ра­зо­ва­лась р. Не­ва . Сев. бе­ре­га вы­со­кие, ска­ли­стые, из­ре­за­ны глу­бо­ко вдаю­щи­ми­ся в них фьор­до­об­раз­ны­ми за­ли­ва­ми, по­кры­ты ле­сом. Мно­го­чис­лен­ные, б. ч. ле­си­стые, ост­ро­ва об­ра­зу­ют шхе­ры. Юж. по­бе­ре­жье с тре­мя круп­ны­ми мел­ко­вод­ны­ми за­ли­ва­ми (Пет­ро­кре­пость, Вол­хов­ская гу­ба и Свир­ская гу­ба) име­ет по­ло­гие низ­кие бе­ре­га, за­рос­шие ивой и оль­хой, мно­го пес­ча­ных и ва­лун­ных пля­жей, встре­ча­ют­ся древ­ние бе­ре­го­вые ва­лы, по­рос­шие со­сной. На Л. о. св. 660 ост­ро­вов об­щей пл. 457 км2 (в т. ч. Ва­ла­ам­ские ост­ро­ва и За­пад­ный ар­хи­пе­лаг); ок. 500 из них рас­по­ло­же­но у сев.-зап. по­бе­ре­жья. Наи­бо­лее круп­ные ост­ро­ва на Л. о. – Мант­син­саа­ри, Лун­ку­лан­саа­ри, Ва­ла­ам, Ко­не­вец.

Рель­еф дна сев. час­ти озе­ра от­ли­ча­ет­ся че­ре­до­ва­ни­ем глу­бо­ких впа­дин и бо­лее мел­ко­вод­ных уча­ст­ков, пло­щадь его наи­бо­лее глу­бо­ко­вод­ной (св. 100 м) сев.-зап. час­ти со­став­ля­ет 2079 км2. Дно юж. час­ти бо­лее ров­ное, глу­би­ны к югу умень­ша­ют­ся, пло­щадь ли­то­ра­ли (глу­би­на ме­нее 8,5 м) 2770 км2, мно­го пес­ча­ных и ка­ме­ни­стых кос, ме­лей. Грун­ты дна в сев. час­ти озе­ра – алев­ри­то­во-гли­ни­стый ил тол­щи­ной до 10 м во впа­ди­нах и 1–3 м на уча­ст­ках с мень­ши­ми глу­би­на­ми (ср. со­дер­жа­ние ор­га­нич. ве­ще­ст­ва 5,2%), в юж. час­ти – мел­кий пе­сок с ва­лу­на­ми. Во мно­гих рай­онах у бе­ре­га – на­гро­мо­ж­де­ния ва­лу­нов.

Л. о. рас­по­ло­же­но на тер­ри­то­рии с уме­рен­ным, пе­ре­ход­ным от мор­ско­го к кон­ти­нен­таль­но­му кли­ма­том. Сред­ние темп-ры воз­ду­ха в фев­ра­ле от –8 °C над озе­ром до –10 °C на бе­ре­гах (ми­ним. темп-ра над озе­ром –36 °C, на сев.-зап. по­бе­ре­жье –54 °C), в ию­ле 15 и 17 °C со­от­вет­ст­вен­но (макс. 33 °C – на бе­ре­гах). Го­до­вое ко­ли­че­ст­во осад­ков от 400–500 мм на се­ве­ро-за­па­де до 600 мм на юге, са­мый дожд­ли­вый ме­сяц – ав­густ. Пре­об­ла­да­ют юго-зап. вет­ры, чис­ло штор­мов дос­ти­га­ет 20–50 в го­ду. В Л. о. по­сту­па­ют во­ды озёр Онеж­ское (по р. Свирь), Иль­мень (по р. Вол­хов) и Сай­ма (по р. Ву­ок­са). Об­щая пл. бас­сей­на 258,5 тыс. км2, он вклю­ча­ет во­до­сбо­ры Онеж­ско-Свир­ский (83,2 тыс. км2), Иль­мень-Вол­хов­ский (80,2 тыс. км2), Сай­мо-Ву­ок­син­ский (66,7 тыс. км2) и соб­ст­вен­ный во­до­сбор (28,4 тыс. км2). В бас­сей­не Л. о. – ок. 50 тыс. озёр, мно­го бо­лот и 3,5 тыс. рек дли­ной св. 10 км (их сум­мар­ная про­тя­жён­ность ок. 45 тыс. км). В озе­ро впа­да­ют 35 рек, наи­бо­лее круп­ные – Свирь, Вол­хов, Ву­ок­са; вы­те­ка­ет р. Не­ва.

При­род­ная за­ре­гу­ли­ро­ван­ность при­то­ка во­ды в Л. о. обу­сло­ви­ла фор­ми­ро­ва­ние в нём вод­ной эко­си­сте­мы ульт­ра­оли­го­троф­но­го ти­па с вы­со­ким ка­че­ст­вом во­ды. Сред­не­мно­го­лет­ний при­ток реч­ных вод со­став­ля­ет 71,3 км3 (р. Свирь – 35%, р. Ву­ок­са – 28%, р. Вол­хов – 23%, р. Сясь – 9%, ос­таль­ные ре­ки – 5%). Сред­не­мно­го­лет­ний слой ат­мо­сфер­ных осад­ков на озе­ре со­став­ля­ет 666 мм, ис­па­ре­ние с ак­ва­то­рии – 405 мм. В мно­го­вод­ные го­ды они дос­ти­га­ют 13% при­ход­ной час­ти вод­но­го ба­лан­са и 7% его рас­ход­ной час­ти, в ма­ло­вод­ные – 15% и 10% со­от­вет­ст­вен­но. Сред­не­мно­го­лет­ний сток во­ды р. Не­ва 75,8 км3 (91% рас­ход­ной час­ти вод­но­го ба­лан­са Л. о.). За 140-лет­ний пе­ри­од на­блю­де­ний на о. Ва­ла­ам ср. уро­вень во­ды в озе­ре по­ни­зил­ся на 0,4 м, раз­мах ко­ле­ба­ний его сред­не­го­до­вых зна­че­ний со­ста­вил от 6,2 м (1924) до 3,6 м (1940) при сред­не­мно­го­лет­нем уров­не 4,9 м. Наи­бо­лее вы­со­кие уров­ни от­ме­ча­ют­ся в ию­не – ию­ле, низ­кие – в де­каб­ре – ян­ва­ре. Ср. раз­мах внут­ри­го­до­вых ко­ле­ба­ний уров­ня 0,7 м (от 0,2 м в 1940 до 1,3 м в 1962), аб­со­лют­ный мак­си­мум – 3,2 м. Сгон­но-на­гон­ные ко­ле­ба­ния уров­ня в сев. час­ти 5–10 см, в юж­ной – 20–40 см (макс. 90 см). На­блю­да­ют­ся сей­ши. Наи­боль­шая вы­со­та вет­ро­вых волн в сев. и центр. час­тях озе­ра 4 м (ре­же 5–6 м), в от­кры­той юж. час­ти во вре­мя штор­ма 5–8 м при ско­ро­сти вет­ра 16–18 м/с.

Тер­мич. ре­жим раз­ли­чен в глу­бо­ко­вод­ной час­ти и мел­ко­вод­ных при­бреж­ных рай­онах озе­ра. В пе­рио­ды ве­сен­не­го на­гре­ва­ния и осен­не­го ох­ла­ж­де­ния во­ды в Л. о. об­ра­зу­ет­ся фрон­таль­ная зо­на (тер­мо­бар), с темп-рой во­ды наи­боль­шей плот­но­сти (ок. 4 °C). Вес­ной она раз­де­ля­ет ак­ва­то­рию на пе­ри­фе­рич. об­ласть с наи­бо­лее бы­ст­ро на­гре­ваю­щей­ся во­дой, в ко­то­рой рас­про­стра­ня­ют­ся вод­ные мас­сы при­то­ков и воз­ни­ка­ет тер­мич. стра­ти­фи­ка­ция, и те­п­ло­инерт­ную глу­бо­ко­вод­ную часть с темп-рой ни­же 4 °C. Наи­бо­лее плот­ная во­да в зо­не тер­мо­ба­ра по­гру­жа­ет­ся в при­дон­ный слой, где, рас­те­ка­ясь, вы­зы­ва­ет подъ­ём вод в при­бреж­ной и центр. об­лас­тях. Эта цир­куля­ция обес­пе­чи­ва­ет по­сту­п­ле­ние пол­но­стью на­сы­щен­ных ки­сло­ро­дом вод в глу­би­ны озе­ра и вы­нос от­ту­да в его по­верх­но­ст­ный слой СО2, а так­же ми­нер. био­ген­ных ве­ществ – про­дук­тов био­хи­мич. де­ст­рук­ции рас­тво­рён­ных и взве­шен­ных ор­га­нич. ве­ществ в во­де и в иле (этим обу­слов­ле­но их ма­лое со­дер­жа­ние в дон­ных грун­тах). Тер­мо­бар воз­ни­ка­ет в ср. 15 мая на глу­би­нах ок. 20 м и по ме­ре про­гре­ва во­ды сме­ща­ет­ся на глу­би­ну. К 10 ию­ля он дос­ти­га­ет наи­боль­ших глу­бин близ Ва­ла­ам­ских о-вов и За­пад­но­го ар­хи­пе­ла­га, где толь­ко в се­ре­ди­не ию­ля воз­ни­ка­ет тер­мич. стра­ти­фи­ка­ция вод­ной тол­щи. Ско­рость пе­ре­ме­ще­ния тер­мо­ба­ра за­ви­сит от по­год­ных ус­ло­вий и ук­ло­на дна и со­став­ля­ет от 0,1–0,8 км/сут на се­ве­ро-за­па­де до 1,3–1,9 км/сут на юго-вос­то­ке ак­ва­то­рии. Вслед­ст­вие это­го «био­ло­ги­че­ское ле­то», ко­гда темп-ра во­ды пре­вы­ша­ет 10 °C, име­ет про­дол­жи­тель­ность в ср. от 130 сут в Вол­хов­ской и Свир­ской гу­бах до 60 сут у ост­ро­вов. Слой тем­пе­ра­тур­но­го скач­ка в ию­ле – ав­гу­сте на­хо­дит­ся на глу­би­не 15–20 м, в сен­тяб­ре он по­гру­жа­ет­ся до 30–40 м. В ав­гу­сте ср. темп-ра на по­верх­но­сти во­ды ок. 16,4 °C, во впа­ди­нах дна с мая по ноябрь 1,4–6,3 °C, в при­бреж­ных ра­йо­нах в при­дон­ном слое 2–2,5 °C зи­мой и до 4–5 °C ле­том.

При­бреж­ные рай­оны и за­ли­вы Л. о. за­мер­за­ют в де­каб­ре, центр. часть – в ян­ва­ре – фев­ра­ле. Ср. тол­щи­на льда 50–60 см, наи­боль­шая 90–150 см. Центр. часть озе­ра вскры­ва­ет­ся в мар­те – на­ча­ле ап­ре­ля, се­вер­ная – в кон­це ап­ре­ля, пол­но­стью Л. о. ос­во­бо­ж­да­ет­ся ото льда в мае. В тё­п­лые зи­мы озе­ро по­кры­ва­ет­ся льдом не це­ли­ком (зи­мой 1960–61 – не бо­лее 50% ак­ва­то­рии). Во­да име­ет жел­то­ва­то-бу­ро­ва­тый от­те­нок. Ср. про­зрач­ность в центр. час­ти 4,5 м, в при­ус­ть­е­вых за­ли­вах 0,3–0,9 м; наи­боль­шая про­зрач­ность (до 8–10 м) на­блю­да­ет­ся к за­па­ду от о. Ва­ла­ам. Ср. кон­цен­тра­ция взве­сей на юге (в Вол­хов­ской и Свир­ской гу­бах) бо­лее 4 г/м3, на се­ве­ро-за­па­де и в центр. час­ти 0,5–1 г/м3, из них ор­га­нич. взве­сей – до 90%. Во­да озе­ра гид­ро­кар­бо­нат­но-каль­цие­вая. Ср. ми­не­ра­ли­за­ция в 1960 со­став­ля­ла 56 мг/л, к 2000 воз­рос­ла до 63 мг/л вслед­ст­вие уве­ли­че­ния в ион­ном со­ста­ве суль­фа­тов и хло­ри­дов. Со­дер­жа­ние рас­тво­рён­но­го ки­сло­ро­да зи­мой 14 мг/л, ле­том в по­верх­но­ст­ном слое во­ды 10–11 мг/л, в глу­бин­ном – 12–13 мг/л.

На тер­ри­то­рии бас­сей­на про­жи­ва­ют св. 3,5 млн. чел. (77% – в го­ро­дах), рас­по­ло­же­но бо­лее 400 пред­при­ятий-во­до­поль­зо­ва­те­лей, пре­им. де­ре­во­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щей, хи­мич. и ма­ши­но­стро­ит. пром-сти. Сброс сточ­ных вод, уве­ли­че­ние по­сту­п­ле­ния в Л. о. фос­фор­со­дер­жа­щих ве­ществ (до пя­ти­крат­но­го из р. Вол­хов) вы­зва­ли ан­тро­по­ген­ное эв­тро­фи­ро­ва­ние озёр­ной эко­си­сте­мы. Оно про­яви­лось в 1976–83 в по­вы­ше­нии со­дер­жа­ния об­ще­го фос­фо­ра с 10 до 27 мг/л, в уве­ли­че­нии био­мас­сы во­до­рос­лей за счёт си­не­зе­лё­ных, сни­же­нии со­дер­жа­ния ки­сло­ро­да в глу­бин­ных сло­ях во­ды, ис­чез­но­ве­нии ре­лик­то­вых ви­дов зоо­бен­то­са, в по­яв­ле­нии по­ли­са­проб­ных (см. По­ли­са­про­бы) «мёрт­вых зон» близ го­ро­дов При­озёрск и Пит­кя­ран­та и ток­си­ко­за рыб. По­сле ря­да при­ня­тых мер (пра­ви­тель­ст­вен­ных по­ста­нов­ле­ний по обес­пе­че­нию ох­ра­ны вод­ных ре­сур­сов Л. о., из­ме­не­ния тех­но­ло­гий на Вол­хов­ском алю­ми­ние­вом и При­озёр­ском цел­лю­лоз­ном за­во­дах) в 1984–89 на­сту­пи­ла ста­би­ли­за­ция эко­ло­гич. си­туа­ции. Ср. кон­цен­тра­ция об­ще­го фос­фо­ра сни­зи­лась до 22 мг/л, од­на­ко умень­ше­ние со­дер­жа­ния ки­сло­ро­да про­дол­жа­лось до 6,8 мг/л в слое воды на глу­би­не 50–170 м осе­нью 1991. С 1990 в свя­зи с об­щим сни­же­ни­ем пром. про­из-ва, умень­ше­ни­ем ис­поль­зо­ва­ния удоб­ре­ний в с. х-ве на­блю­да­ет­ся со­кра­ще­ние во­до­по­треб­ле­ния и сбро­са пром. сточ­ных вод, умень­ше­ние с.-х. за­гряз­не­ния во­до­сбо­ра, вслед­ст­вие че­го на­ча­лось де­эв­тро­фи­ро­ва­ние озёр­ной эко­си­сте­мы. К кон. 20 в. со­дер­жа­ние об­ще­го фос­фо­ра по­ни­зи­лось в ср. до 17 мг/л. Ви­до­вой со­став фи­то­планк­то­на стал та­ким же, как в нач. 20 в., с гос­под­ством диа­то­мо­вых во­до­рос­лей в те­че­ние все­го ве­ге­тац. се­зо­на и ср. био­мас­сой от 0,8 г/м3 в зап. час­ти озе­ра до 2,0 г/м3 в юж­ной (Вол­хов­ская гу­ба); вновь по­яви­лись ульт­ра­оли­го­троф­ные и да­же ре­лик­то­вые ви­ды в дон­ных био­це­но­зах. Од­на­ко со­хра­ни­лись ло­каль­ные оча­ги хи­мич. за­гряз­не­ния с вы­со­кой са­ни­тар­ной опас­но­стью по ток­си­ко­ло­гич. при­зна­ку вред­но­сти. По­это­му про­бле­ма улуч­ше­ния ка­че­ст­ва во­ды ос­та­ёт­ся ак­ту­аль­ной. Озе­ро бо­га­то ры­бой. Про­мы­сло­вое зна­че­ние име­ют ло­сось, фо­рель, сиг, ря­пуш­ка, су­дак, лещ, окунь, плот­ва, щу­ка, ко­рюш­ка, во­дят­ся так­же осётр, угорь и др. Л. о. су­до­ход­но и яв­ля­ет­ся ча­стью сис­те­мы Вол­го-Бал­тий­ско­го вод­но­го пу­ти. На по­бе­ре­жье – го­ро­да Сор­та­ва­ла, При­озёрск, Шлис­сель­бург, Но­вая Ла­до­га, Сясь­строй, Пит­кя­ран­та.

В древ­но­сти озе­ро на­зы­ва­лось Не­во. В 8 в. не­по­да­лё­ку от впа­де­ния в не­го р. Вол­хов ос­но­ван г. Ла­до­га (см. Ста­рая Ла­до­га), не позд­нее 12 в. воз­ник г. Ко­ре­ла (см. При­озёрск), в 1323 – г. Оре­шек (см. Шлис­сель­бург). По Л. о. про­хо­дил осн. мар­шрут пу­ти « из ва­ряг в гре­ки ». С 13 в. по­лу­чи­ло рас­про­стра­не­ние совр. назв., про­изо­шед­шее от назв. г. Ла­до­га. На Ва­ла­ам­ских о-вах и о. Ко­не­вец воз­ник­ли Ва­ла­ам­ский мо­на­стырь и Ко­нев­ский Ро­ж­де­ст­во-Бо­го­ро­дич­ный муж­ской мон. (кон. 14 в.). В хо­де Швед­ской ин­тер­вен­ции на­ча­ла 17 в. зап., юж. и сев. ча­сти по­бе­ре­жья озе­ра бы­ли ок­ку­пи­ро­ва­ны швед. вой­ска­ми, по Стол­бов­ско­му ми­ру 1617 сев. и зап. ча­сти по­бе­ре­жья Л. о. ото­шли к Шве­ции. Шве­да­ми ос­но­ван г. Сор­двал­ла (ны­не Сор­та­ва­ла). На на­чаль­ном эта­пе Сев. вой­ны 1700–21 Л. о. и его по­бе­ре­жье ста­ли аре­ной во­ен. дей­ст­вий: в 1702 со­стоя­лось сра­же­ние ко­раб­лей в рай­оне Кекс­голь­ма (Ко­ре­лы), а так­же Но­те­бур­га штурм 1702, в 1704 по рас­по­ря­же­нию ца­ря Пет­ра I на по­бере­жье Л. о. ос­но­ван г. Но­вая Ла­до­га, в 1705 рос. вой­ска пе­ре­шли озе­ро по льду и на три дня за­ня­ли г. Сор­двал­ла, в 1710 штур­мом взят г. Кекс­гольм. В 1718–31 для уп­ро­ще­ния су­до­ход­ст­ва вдоль юж. бе­ре­га Л. о. по­стро­ен Ста­рола­дож­ский ка­нал. По Ниш­тад­тско­му ми­ру 1721 по­бе­ре­жье Л. о. ста­ло пол­но­стью рос­сий­ским. В 1861–66 вза­мен об­ме­лев­ше­го Ста­ро­ла­дож­ско­го ка­на­ла по­стро­ен Но­во­ла­дож­ский ка­нал. Во вре­мя сов.-финл. вой­ны 1939–40 и Вел. Отеч. вой­ны на Л. о. дей­ст­во­ва­ла Ла­дож­ская во­ен­ная фло­ти­лия. В 1941–1944 б. ч. по­бе­ре­жья Л. о. бы­ла ок­ку­пи­ро­ва­на герм. и финл. вой­ска­ми. В сент. 1941 – мар­те 1943 в юго-зап. час­ти Л. о. дей­ст­во­вала До­ро­га жиз­ни, свя­зы­вав­шая на­хо­див­ший­ся в бло­ка­де г. Ле­нин­град с осн. тер­ри­то­ри­ей стра­ны.

Дополнительная литература :

Ан­д­ре­ев А. П. Ла­дож­ское озе­ро. СПб., 1875;

Ком­плекс­ные ис­сле­до­ва­ния шхер­ной час­ти Ла­дож­ско­го озе­ра. М.; Л., 1961;

Се­ме­но­вич Н. И. Дон­ные от­ло­же­ния Ла­дож­ско­го озе­ра. М.; Л., 1966;

Био­ло­ги­че­ские ре­сур­сы Ла­дож­ско­го озе­ра. Л., 1968; Ка­лес­ник С. В. Ла­дож­ское озе­ро. Л., 1968.

Автор: Эдель­штейн К. К.(гео­гра­фи­че­ский очерк)

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)