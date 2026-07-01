ЛАДИНСКИЙ АНТОНИН ПЕТРОВИЧ

ЛАДИНСКИЙ АНТОНИН ПЕТРОВИЧ - русский пи­са­тель.

Учил­ся на юри­дическом факультете Пет­ро­град­ско­го университета (1915-1916 годы), во вре­мя служ­бы в ар­мии окон­чил шко­лу пра­пор­щи­ков в Пе­тер­го­фе. В пе­ри­од Гражданской вой­ны 1917-1922 годов в со­ста­ве Доб­ро­воль­че­ской ар­мии А. И. Де­ни­ки­на; по­лу­чил тя­жё­лое ра­нение в но­гу. В 1920 году в со­ста­ве ар­мии П. Н. Вран­ге­ля эва­куи­ро­ван в Еги­пет; с 1924 года в Па­ри­же [с 1944 года член Сою­за русских пат­рио­тов (с 1946 года Со­юз советских пат­рио­тов), в 1946 году при­нял советское гра­ж­дан­ст­во], в 1950 году вы­слан из Фран­ции, жил в Дрез­де­не; в 1955 году вер­нул­ся в СССР.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти как по­эт (1926 год). Пер­вая же кни­га сти­хов - «Чёр­ное и го­лу­бое» (1931 год) - по­лу­чи­ла вы­со­кую оцен­ку эмиг­рант­ской кри­ти­ки. В по­эзии Ладинского гла­вен­ст­ву­ет те­ма ги­бе­ли ев­ропейской куль­ту­ры: сборники «Се­вер­ное серд­це» (1931 год), «Сти­хи о Ев­ро­пе» (1937 год), «Пять чувств» (1938 год), «Ро­за и чу­ма» (1950 год). Как про­за­ик на­чал пе­ча­тать­ся в 1929 году.

Под впе­чат­ле­ни­ем от по­езд­ки на Ближ­ний Вос­ток на­пи­сал пу­те­вой очерк «Пу­те­ше­ст­вие в Па­ле­сти­ну» (1937 год). Из­вес­тен как ав­тор ис­то­рических ро­ма­нов о Римской им­пе­рии («ХV ле­ги­он», 1937 год; в СССР из­дан под названием «В дни Ка­ра­кал­лы», 1961 год), Ви­зан­тии и Ки­ев­ской Ру­си (три­ло­гия: «Го­лубь над Пон­том», 1938 год; в СССР под названием «Ко­гда пал Хер­со­нес», 1959 год; «Ан­на Яро­слав­на - ко­роле­ва Фран­ции», 1961 год; эк­ра­ни­зи­ро­ван в 1979 году, режиссер И. Ф. Мас­лен­ни­ков; «По­след­ний путь Вла­ди­ми­ра Мо­но­ма­ха», 1966 год, посмертно). Пе­ре­во­дил с фран­цуз­ско­го (по­эзия П. Элюа­ра) и сла­вян­ских язы­ков.