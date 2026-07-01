ЛАДИНСКИЙ АНТОНИН ПЕТРОВИЧ
ЛАДИНСКИЙ АНТОНИН ПЕТРОВИЧ - русский писатель.
Учился на юридическом факультете Петроградского университета (1915-1916 годы), во время службы в армии окончил школу прапорщиков в Петергофе. В период Гражданской войны 1917-1922 годов в составе Добровольческой армии А. И. Деникина; получил тяжёлое ранение в ногу. В 1920 году в составе армии П. Н. Врангеля эвакуирован в Египет; с 1924 года в Париже [с 1944 года член Союза русских патриотов (с 1946 года Союз советских патриотов), в 1946 году принял советское гражданство], в 1950 году выслан из Франции, жил в Дрездене; в 1955 году вернулся в СССР.
Дебютировал в печати как поэт (1926 год). Первая же книга стихов - «Чёрное и голубое» (1931 год) - получила высокую оценку эмигрантской критики. В поэзии Ладинского главенствует тема гибели европейской культуры: сборники «Северное сердце» (1931 год), «Стихи о Европе» (1937 год), «Пять чувств» (1938 год), «Роза и чума» (1950 год). Как прозаик начал печататься в 1929 году.
Под впечатлением от поездки на Ближний Восток написал путевой очерк «Путешествие в Палестину» (1937 год). Известен как автор исторических романов о Римской империи («ХV легион», 1937 год; в СССР издан под названием «В дни Каракаллы», 1961 год), Византии и Киевской Руси (трилогия: «Голубь над Понтом», 1938 год; в СССР под названием «Когда пал Херсонес», 1959 год; «Анна Ярославна - королева Франции», 1961 год; экранизирован в 1979 году, режиссер И. Ф. Масленников; «Последний путь Владимира Мономаха», 1966 год, посмертно). Переводил с французского (поэзия П. Элюара) и славянских языков.