ЛАДАН
ЛАДАН - природная ароматическая смола, выделяемая некоторыми растениями семейств бурзеровых и ладанниковых.
Получают в основном подсочкой коры растений рода босвеллия (главным образом босвеллии священной). При затвердевании на воздухе ладан распадается на кусочки желтоватого цвета. Частично растворим в воде и спирте. При нагревании размягчается, распространяя сильный приятный запах. Помимо смолы (до 70%), ладан содержит также камеди (20-30%), эфирные масла, горечи, минеральные вещества. Из ладана получают ладанное (олибановое) масло. Оно обладает антисептическим и противовоспалительным свойствами. Ладан используется для воскурения при совершении религиозных обрядов, в парфюмерии (ароматизатор и фиксатор запаха).
Ритуальные воскурения существовали во многих древних культурах (Древний Египет, Древняя Греция и другие). В качестве одного из веществ для совершения воскурения (каждения) ладан используется в христианском богослужении. Впервые церковное употребление ладан за богослужением фиксируется в источниках IV-V веков («Апостольские постановления», «Ареопагитики»); оно основано как на ветхозаветной традиции воскурений (Исх. 30:1–7), так и на древнеримском традиционном ритуале – встрече магистратов воскурением благовоний. С церковным воскурением ладана связана богатая символика: оно означает освящающую мир благодать Божию, а также восхождение молитвы верующих к Богу (Пс. 140:2; Откр. 5:8; 8:3). Родившемуся Младенцу Христу волхвы в качестве даров принесли «золото, ладан и смирну» (Мф. 2:11), среди которых ладан символизирует Божественное достоинство Богомладенца. Считается, что окуривание ладаном людей, зданий, животных, предметов и другого, а также его ношение на груди в ладанке (маленьком мешочке) отгоняет бесов.