ЛАДАН

ЛАДАН - при­род­ная аро­ма­ти­че­ская смо­ла, вы­де­ляе­мая не­ко­то­ры­ми рас­те­ния­ми се­мейств бур­зе­ро­вых и ла­дан­ни­ко­вых.

По­лу­ча­ют в основном под­соч­кой ко­ры рас­те­ний ро­да бос­вел­лия (главным образом бос­вел­лии свя­щен­ной). При за­твер­де­ва­нии на воз­ду­хе ладан рас­па­да­ет­ся на ку­соч­ки жел­то­ва­то­го цве­та. Час­тич­но рас­тво­рим в во­де и спир­те. При на­гре­ва­нии раз­мяг­ча­ет­ся, рас­про­стра­няя силь­ный при­ят­ный за­пах. По­ми­мо смо­лы (до 70%), ладан со­дер­жит так­же ка­ме­ди (20-30%), эфир­ные мас­ла, го­ре­чи, ми­неральные ве­ще­ст­ва. Из ладана по­лу­ча­ют ла­дан­ное (оли­ба­но­вое) мас­ло. Оно об­ла­да­ет ан­ти­сеп­ти­че­ским и про­ти­во­вос­па­ли­тель­ным свой­ст­ва­ми. Ладан ис­поль­зу­ет­ся для вос­ку­ре­ния при со­вер­ше­нии ре­лигиозных об­ря­дов, в пар­фю­ме­рии (аро­ма­ти­за­тор и фик­са­тор за­па­ха).

Ри­ту­аль­ные вос­ку­ре­ния су­ще­ст­во­ва­ли во мно­гих древ­них куль­ту­рах (Древ­ний Еги­пет, Древ­няя Гре­ция и другие). В ка­че­ст­ве од­но­го из ве­ществ для со­вер­ше­ния вос­ку­ре­ния (ка­ж­де­ния) ладан ис­поль­зу­ет­ся в хри­сти­ан­ском бо­го­слу­же­нии. Впер­вые цер­ков­ное упот­реб­ле­ние ладан за бо­гослу­же­ни­ем фик­си­ру­ет­ся в ис­точ­ни­ках IV-V веков («Апо­столь­ские по­ста­нов­ле­ния», «Аре­о­па­ги­ти­ки»); оно ос­но­ва­но как на вет­хо­за­вет­ной тра­ди­ции вос­ку­ре­ний (Исх. 30:1–7), так и на древнеримском тра­диционном ри­туа­ле – встре­че ма­ги­ст­ра­тов вос­ку­ре­ни­ем бла­го­во­ний. С цер­ков­ным вос­ку­ре­ни­ем ладана свя­за­на бо­га­тая сим­во­ли­ка: оно оз­на­ча­ет ос­вя­щаю­щую мир бла­го­дать Бо­жию, а так­же вос­хо­ж­де­ние мо­лит­вы ве­рую­щих к Бо­гу (Пс. 140:2; Откр. 5:8; 8:3). Ро­див­ше­му­ся Мла­ден­цу Хри­сту вол­хвы в ка­че­ст­ве да­ров при­нес­ли «зо­ло­то, ла­дан и смир­ну» (Мф. 2:11), сре­ди ко­то­рых ладан сим­во­ли­зи­ру­ет Бо­же­ст­вен­ное до­сто­ин­ст­во Бо­гомла­ден­ца. Счи­та­ет­ся, что оку­ри­ва­ние ладаном лю­дей, зда­ний, жи­вот­ных, пред­ме­тов и другого, а так­же его но­шение на гру­ди в ла­дан­ке (ма­лень­ком ме­шоч­ке) от­го­ня­ет бе­сов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)