ЛАЦИЙ (др.-греч. Λάτιον; лат. Latium)

Область в средней Италии.

По мнению древних, название области происходит или от имени мифического царя Латина, или от латинского latus – равнина. Античные авторы различают Древний Лаций (Latium Vetus), область, занятую латинами, которая была ограничена на северо-западе реками Тибром и Анио, а на востоке Апениннами и Лепинскими горами, и Большой Лаций (Latium Adjectum), который включает в себя области герников, эквов, вольсков и аврунков. Вся область представляла собой плодородную равнину.

В царское время часть Лациума контролировала Альба Лонга; после покорения ее Туллом Гостилием между латинскими городами и Римом был заключен военно-политический союз; вскоре Рим добился главенствующего положения в этом объединении. После изгнания Тарквиния Гордого Лаций вступил в войну с Римом. Результатом этой войны стало заключение нового союзного договора при посредстве Спурия Кассия в 493 г. до н.э. По этому договору восстанавливалось равноправие (исополития), право на заключение взаимных браков и заключен договор о военной взаимопомощи с одинаковым участием в командовании и разделе добыче. В 486 г. до н.э. к римско-латинскому договору примкнули герники, но при нашествии галлов в 390 г. до н.э. никто из союзников помощи Риму не оказал. В 358 г. союз с Лацием был возобновлен и действовал вплоть до Латинской войны (340-338 гг. до н.э.). Латинский союз был уничтожен, одни города получили право римского гражданства, другие – права союзников. Со временем эти города за заслуги перед Римом получали особые права, что выделяло их из массы остальных союзников и создало отдельную их категорию – города с ius Latitni. Некоторые их жители получали полные гражданские права. В 90 г. до н.э. все латинские города получили римское гражданство; с тех пор jus Latitni исчезло из Италии, но сохранилось в других регионах. Эдикт Каракаллы упразднил общины с латинским правом, но статус latitni сохранился для рабов, отпущенных на волю без торжественной церемонии и др. небольших групп населения. Окончательно latitni исчезают в правление императора Юстиниана.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев