ЛАЧИНОВ НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

Был представителем старинного дворянского рода, известного с XV века. Родился в семье майора Емельяна Николаевича Лачинова (ум. 1821) и его супруги Прасковьи Евдокимовны, урождённой Шидловской.

Окончил с серебряной медалью физико-математический факультет Московского университета . С ранних лет знал французский, немецкий, английский и латинский языки. В 1814 году поступил на военную службу юнкером в Александрийский гусарский полк, состоял при генерале от кавалерии А. С. Кологривове. В октябре того же года был произведён в корнеты, а в 1816 году – перешёл в Мариупольский гусарский полк, но до конца 1817 года продолжал находиться при Кологривове. В 1818 году был переведён в Кавалергардский полк, где в 1819 году стал полковым казначеем. В 1822 году был определён адъютантом к командиру Гвардейского корпуса генерал-адъютанту Ф. П. Уварову. В 1824 году получил орден Св. Владимира 4-й ст. и был назначен исполняющим дела старшего адъютанта при штабе Гвардейского корпуса, а в январе 1825 года стал старшим адъютантом Главного штаба Е. И. В. В день восстания декабристов находился при Николае I , на следующий день после подавления выступления был удостоен Высочайшей признательности за оказанные усердие и точность в исполнении Высочайших приказаний. В 1827 году был назначен правителем дел комитета «для улучшения вещей, отпускаемых в пехотные войска» и комитета «для определения с точностью вещей, отпускаемых на обмундирование и снаряжение кавалерии».

В период Русско-турецкой войны 1828–1829 годов находился при переправе русских войск через Дунай, а затем состоял при Главной квартире императора Николая I при блокировании Шумлы и осаде Варны . За отличие получил чин полковника. В июне 1829 года был послан курьером к Николаю I с донесением о переходе войск через Балканы, в августе того же года был пожалован во флигель-адъютанты к Е. И. В. В октябре 1829 года отправлялся в командировки в Симбирскую, Казанскую , Пермскую и Оренбургскую губернии с целью наблюдения за рекрутским набором и выбором рекрут в гвардейские полки. В 1830 году ездил в Оренбургскую губернию для борьбы с эпидемией холеры, был удостоен ордена Св. Анны 2-й ст. с императорской короной. В последующие годы выполнял императорские поручения по организации военных госпиталей, тюрем в Царстве Польском и т. д. В 1835 году получил чин генерал-майора. В 1836 году был назначен состоять при Отдельном кавказском корпусе, а в 1838 году – стал командиром 1-й бригады 19-й пехотной дивизии и начальником Джаро-Белоканского округа. В 1839 году был назначен исполняющим дела генерал-интенданта Отдельного кавказского корпуса, но в ноябре следующего года вышел в отставку и поселился в своём имении в Землянском уезде Воронежской губернии. Там же скончался и был похоронен.

В 1830 году женился на дочери камергера Екатерине Петровне Шелашниковой. Детей не имел.