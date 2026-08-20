ЛАЧАЕВА МАРИНА ЮРЬЕВНА

Российский историк. Доктор исторических наук (1997), профессор кафедры источниковедения исторического факультета МГУ, профессор кафедры истории России исторического факультета Института истории и политики МПГУ, профессор кафедры истории факультета гуманитарных наук МФТИ.

Родилась 1 декабря 1951 года в Москве. В 1973 году окончила исторический факультет МГУ по кафедре источниковедения. В 1977 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Источниковедческие проблемы изучения иностранного капитала в России (на примере английского в меднорудной промышленности Урала и Сибири в начале XX в.)». С того же года преподает на историческом факультете МГПУ им. В.И. Ленина. В 1997 году защитила докторскую диссертацию на тему «Всероссийские промышленные выставки как социально-историческое явление».

Автор более 100 научных публикаций. В область научных интересов входят социально-экономическая история России и ее осмысление отечественными и зарубежными исследователями и мыслителями, всемирное и национальное выставочное движение, история исторической науки, историческая психология.

Сочинения:

Историография истории России до 1917 года. Т. 1, 2. М., 2003, 2004. (B соавторстве.)

О нашей революции. //Философия хозяйства. – 2013. – No6 (90). МГУ им. М.В. Ломоносова. – С.225-235.

Озеров Иван Христофорович. Идеи кооперации в жизни и деятельности И.Х. Озерова. /Кооперация страницы истории. –Т.1.-Кн.3.- Ч.2. – М.: Наука, 2011. – С.303-367.

Осмысление общественного значения явления кооперации в конце XIX – начале ХХ вв. //Северо-Запад в аграрной истории России. – Вып. 20.- Рец. на кн.: И.С. Рыбачёнок. Закат великой державы. Внешняя политика России на рубеже XIX-ХХ вв. Цели, задачи, методы. М.: РОССПЭН, 2012, 582 с. //Новая и новейшая история. – 2014. – No5. С.239-242.

Осознание и реализация «фактора древности» в «лаборатории» русской хозяйственной жизни: ученые и власть. //Философия хозяйства. – 2013. – No1 (85). МГУ им. М.В. Ломоносова. – С.47-53.

Предпринимательство и предприниматели России от истоков до начала ХХ века. М., 1997. (B соавторстве.)

Приглашается вся Россия… Всероссийские промышленные выставки (XIX – начало ХХ в.): Петербург, Москва, провинция. М., 1997.

Сергей Юльевич Витте. – М.: РОССПЭН, 2010. – 564 с.