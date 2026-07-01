ЛАБЫТНАНГИ

ЛАБЫТНАНГИ - го­род в Рос­сии, в западной час­ти Яма­ло-Не­нец­ко­го ав­то­ном­но­го округа.

Население 27,2 тысяч человек (2009 год). Рас­по­ло­жен на восточных скло­нах По­ляр­но­го Ура­ла, при­мер­но в 50 км к се­ве­ру от Северного по­ляр­ного кру­га. При­стань на ле­вом бе­ре­гу реки Обь. Железнодорожная стан­ция. Бли­жай­ший аэ­ро­порт - в городе Са­ле­хард (рас­по­ло­жен в 20 км к юго-вос­то­ку от Лабытнанги, на пра­вом бе­ре­гу Оби; в лет­ний пе­ри­од дей­ст­ву­ет па­ром­ная пе­ре­пра­ва, в зим­ний - ле­до­вая до­ро­га че­рез Обь).

В XIX веке на мес­те Лабытнанги на­хо­ди­лось стой­би­ще хан­тов, с 1902 года - де­рев­ня. В 1920-х годах воз­ник­ло про­из­водственное то­ва­ри­ще­ст­во, в 1932 году об­ра­зо­ван кол­хоз «Крас­ная звез­да». В 1947-1948 си­ла­ми за­клю­чён­ных ла­ге­рей сис­те­мы ГУЛАГ по­строе­на железнодорожная ли­ния Чум (на Се­ве­ро-Пе­чор­ской железнодорожной ма­ги­ст­ра­ли) - Ла­быт­нан­ги (уча­сток не­до­стро­ен­ной Транс­по­ляр­ной ма­ги­ст­ра­ли до города Игар­ка; вве­де­на в экс­плуа­та­цию в 1955 году, по­сто­ян­ное дви­же­ние с 1958 года). С 1952 года ра­бо­чий по­сё­лок Лабытнанги, с 1975 года го­род. В 1986 году на­ча­то строи­тель­ст­во железнодорожной ли­нии Об­ская (близ Лабытнанги) - Бо­ва­нен­ко­во (северная часть Яма­ла) (при­ос­та­нов­ле­но в начале 1990-х годов, во­зоб­нов­ле­но в 2007 году).

Сре­ди ар­хитектурных дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей - зда­ние железнодорожного во­кза­ла в ви­де сег­мен­та кру­га (2004), храм-ча­сов­ня в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Зна­ме­ние» (2006; ар­хи­тек­то­ры Т. Ф. Дья­ко­ва, Е. А. Берд­ни­ков, Ю. Д. Ми­хе­ев), церковь Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца (2008). На­уч­но-ис­сле­до­ва­тель­ский ста­цио­нар Институтата эко­ло­гии рас­те­ний и жи­вот­ных УрО РАН. Фи­ли­ал Тю­мен­ско­го архитектурно строительного университета. 6 биб­лио­тек. Городской крае­ведческий му­зей (1995).

Лабытнанги - ба­зо­вый пункт для ос­вое­ния ми­неральных ре­сур­сов По­ляр­но­го Ура­ла (ме­сто­ро­ж­де­ния хро­мо­вых руд и ба­ри­та), полуострова Ямал (ме­сто­ро­ж­де­ния при­род­но­го га­за). Здесь ба­зи­ру­ют­ся го­лов­ные офи­сы ком­па­ний «Ямал­транс­ст­рой» (осу­ще­ст­в­ля­ет строи­тель­ст­во железной дороги Об­ская - Бо­ва­нен­ко­во), «Ямал­ге­о­фи­зи­ка» (с 2006 года в со­ста­ве груп­пы ком­па­ний «Ин­те­гра»; од­но из круп­ней­ших российских пред­при­ятий, ве­ду­щих гео­фи­зические ис­сле­до­ва­ния в ус­ло­ви­ях Край­не­го Се­ве­ра). Дей­ст­ву­ет гор­но­лыж­ный ком­плекс «Ок­тябрь­ский» (2003; про­тя­жён­ность трас­сы свыше 600 м).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)