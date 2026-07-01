ЛАБЫТНАНГИ
ЛАБЫТНАНГИ - город в России, в западной части Ямало-Ненецкого автономного округа.
Население 27,2 тысяч человек (2009 год). Расположен на восточных склонах Полярного Урала, примерно в 50 км к северу от Северного полярного круга. Пристань на левом берегу реки Обь. Железнодорожная станция. Ближайший аэропорт - в городе Салехард (расположен в 20 км к юго-востоку от Лабытнанги, на правом берегу Оби; в летний период действует паромная переправа, в зимний - ледовая дорога через Обь).
В XIX веке на месте Лабытнанги находилось стойбище хантов, с 1902 года - деревня. В 1920-х годах возникло производственное товарищество, в 1932 году образован колхоз «Красная звезда». В 1947-1948 силами заключённых лагерей системы ГУЛАГ построена железнодорожная линия Чум (на Северо-Печорской железнодорожной магистрали) - Лабытнанги (участок недостроенной Трансполярной магистрали до города Игарка; введена в эксплуатацию в 1955 году, постоянное движение с 1958 года). С 1952 года рабочий посёлок Лабытнанги, с 1975 года город. В 1986 году начато строительство железнодорожной линии Обская (близ Лабытнанги) - Бованенково (северная часть Ямала) (приостановлено в начале 1990-х годов, возобновлено в 2007 году).
Среди архитектурных достопримечательностей - здание железнодорожного вокзала в виде сегмента круга (2004), храм-часовня в честь иконы Божией Матери «Знамение» (2006; архитекторы Т. Ф. Дьякова, Е. А. Бердников, Ю. Д. Михеев), церковь Георгия Победоносца (2008). Научно-исследовательский стационар Институтата экологии растений и животных УрО РАН. Филиал Тюменского архитектурно строительного университета. 6 библиотек. Городской краеведческий музей (1995).
Лабытнанги - базовый пункт для освоения минеральных ресурсов Полярного Урала (месторождения хромовых руд и барита), полуострова Ямал (месторождения природного газа). Здесь базируются головные офисы компаний «Ямалтрансстрой» (осуществляет строительство железной дороги Обская - Бованенково), «Ямалгеофизика» (с 2006 года в составе группы компаний «Интегра»; одно из крупнейших российских предприятий, ведущих геофизические исследования в условиях Крайнего Севера). Действует горнолыжный комплекс «Октябрьский» (2003; протяжённость трассы свыше 600 м).
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