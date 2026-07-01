ЛАБРЮЙЕР Жан де
ЛАБРЮЙЕР ЖАН ДЕ - французский писатель, член Французской академии (1693).
Родился в семье чиновника; обучался юриспруденции. Прославился как интеллектуал, один из самых образованных людей своего времени; имел репутацию затворника, любителя философских диспутов и научных бесед.
В 1670-1690-е годы по рекомендации Ж. Б. Боссюэ служил воспитателем и библиотекарем в семействе Конде. В «споре о древних и новых» Лабрюйер последовательно занимал позицию «древних», чем существенно осложнил своё вступление во Французскую академию.
Огромную известность получил литературный труд Лабрюйер «Характеры, или Нравы нашего века» («Les caract ̀eres ou les mœ urs de ce si ̀ecle», 1688; 9 переизданий до 1696 года с большими изменениями; русский перевод 1812 года), сопровождавший выполненный им перевод книги Теофраста «Характеры».
Обобщив богатый жизненный материал, Лабрюйер представил в традициях французской эссеистики и афористики (М. Монтень, Б. Паскаль, Ф. де Ларошфуко) психологические портреты выходцев из различных слоёв французского общества.
Лабрюйер значительно скорректировал представление античного автора о неизменности человеческой сущности, определяемой фиксиров. набором черт, предвосхитив свойственное идеологии Просвещения динамическое понимание характера, зависящего от условий жизни человека.
Популярность произведения Лабрюйер в XVII - XVIII веках была огромна; рассказанные в нём истории и анекдоты легли в основу комедий Ж. Ф. Реньяра, Детуша, А. Р. Лесажа и др., их влияние заметно в произведениях Ш. Л. Монтескьё, Д. Дидро, Ж. Ж. Руссо; в России – А. Д. Кантемира, Д. И. Фонвизина и др.
Сочинения:
Слово о Теофрасте // Спор о древних и новых. М., 1985;
Œuvres complètes. P., 1993;
Характеры, или Нравы нынешнего века / Пер. М. С. Неклюдовой. М., 2004.