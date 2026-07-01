ЛАБРЮЙЕР Жан де

ЛАБРЮЙЕР ЖАН ДЕ - французский пи­са­тель, член Французской ака­де­мии (1693).

Ро­дил­ся в се­мье чи­нов­ни­ка; обу­чал­ся юриспруденции. Про­сла­вил­ся как ин­тел­лек­ту­ал, один из са­мых об­ра­зо­ван­ных лю­дей сво­его вре­ме­ни; имел ре­пу­та­цию за­твор­ни­ка, лю­би­те­ля фи­лософских дис­пу­тов и на­учных бе­сед.

В 1670-1690-е годы по ре­ко­мен­да­ции Ж. Б. Бос­сюэ слу­жил вос­пи­та­те­лем и биб­лио­те­ка­рем в се­мей­ст­ве Кон­де. В «спо­ре о древ­них и но­вых» Лабрюйер по­сле­до­ва­тель­но за­ни­мал по­зи­цию «древ­них», чем су­ще­ст­вен­но ос­лож­нил своё всту­п­ле­ние во Французскую ака­де­мию.

Ог­ром­ную из­вест­ность по­лу­чил литературный труд Лабрюйер «Ха­рак­те­ры, или Нра­вы на­ше­го ве­ка» («Les caract ̀eres ou les mœ urs de ce si ̀ecle», 1688; 9 пе­ре­из­да­ний до 1696 года с боль­ши­ми из­ме­не­ния­ми; русский перевод 1812 года), со­про­во­ж­дав­ший вы­пол­нен­ный им пе­ре­вод кни­ги Тео­фра­ста «Ха­рак­те­ры».

Обоб­щив бо­га­тый жиз­нен­ный ма­те­ри­ал, Лабрюйер пред­ста­вил в тра­ди­ци­ях французской эс­сеи­сти­ки и афо­ри­сти­ки ( М. Мон­тень , Б. Пас­каль , Ф. де Ла­рош­фу­ко ) пси­хо­ло­гические порт­ре­ты вы­ход­цев из различных сло­ёв французского об­ще­ст­ва.

Лабрюйер зна­чи­тель­но скор­рек­ти­ро­вал пред­став­ле­ние ан­тич­но­го ав­то­ра о не­из­мен­но­сти че­ло­ве­че­ской сущ­но­сти, оп­ре­де­ляе­мой фик­си­ров. на­бо­ром черт, пред­вос­хи­тив свой­ст­вен­ное идео­ло­гии Про­све­ще­ния ди­на­мическое по­ни­ма­ние ха­рак­те­ра, за­ви­ся­ще­го от ус­ло­вий жиз­ни че­ло­ве­ка.

По­пу­ляр­ность про­из­ве­де­ния Лабрюйер в XVII - XVIII веках бы­ла ог­ром­на; рас­ска­зан­ные в нём ис­то­рии и анек­до­ты лег­ли в ос­но­ву ко­ме­дий Ж. Ф. Рень­я­ра, Де­ту­ша, А. Р. Ле­са­жа и др., их влия­ние за­мет­но в про­из­ве­де­ни­ях Ш. Л. Мон­тес­кьё , Д. Дид­ро, Ж. Ж. Рус­со; в Рос­сии – А. Д. Кан­те­ми­ра , Д. И. Фон­ви­зи­на и др.

Сочинения:

Сло­во о Тео­фра­сте // Спор о древ­них и но­вых. М., 1985;

Œuvres complètes. P., 1993;

Ха­рак­те­ры, или Нра­вы ны­неш­не­го ве­ка / Пер. М. С. Не­клю­до­вой. М., 2004.