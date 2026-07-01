ЛАБРУСТ Анри
ЛАБРУСТ АНРИ - французский архитектор.
Сын политического деятеля А. Лабруста (1762-1836). Учился в коллеже Сент-Барб (с 1809 года) и Школе изящных искусств (1819-1824) в Париже; получив Рим. пр. (1824), обучался во Французской академии в Риме (1825-1829). Был первым студентом академии, изучавшим не древнеримские, а древнегреческие памятники. Первым из французских исследователей сделал точные обмеры храмов в Пестуме и разработал их реконструкцию, учитывающую роль цвета в античной архитектуре. Вернувшись в Париж, Лабрус открыл учебную архитектурную мастерскую (1830-1856), работал над проектом нового крыла комплекса Школы изящных искусств (1832-1838). Его нереализованные конкурсные проекты приюта в Лозанне (1836–37) и тюрьмы в итал. г. Алессандрия (1839–40) предусматривали новаторскую планировку этих сооружений, основанную на принципе целесообразности. В 1838 году Лабрус поручают проектирование нового здания библиотеки Сент- Женевьев в Париже (1839-1842, строительство 1844-1851), где в помещении читального зала Лабрус впервые вывел чугунный каркас в интерьер, сделав его одним из элементов декора. Постройка демонстрирует синтез исторических стилей при строгой функциональности общего замысла, отражённой также в решении фасада. Линию «целесообразной» архитектуры продолжает Большая семинария в Ренне (1853-1872, ныне факультет экономических наук Университета Ренн-1), где почти полностью отсутствует декор. Последняя крупная работа Лабруса - расширение комплекса Национальной библиотеки в Париже (1854-1875) в духе эклектизма: выведенные в интерьер читального зала опоры и оформленные керамической плиткой своды чугунного каркаса решены в духе культовой архитектуры Турции; в оформлении помещения библиотеки использованы мотивы триумфальной арки с кариатидами и т. д. В 1850-1860 годах Лабрус строит в Париже и его окрестностях жилые дома в исторических стилях (отель Вильгрюи, 1865, и др.).
Его брат, Теодор Лабруст (11.3.1799, Париж - 28.11.1885, там же), архитектор, учился в коллеже Сент-Барб и Школе изящных искусств в Париже; получив Римскую прописку (1827), обучался во Французской академии в Риме (1829-1832). Среди его построек - «Городской дом здоровья» («Дом Дюбуа», 1856-1858; частично разрушен) и здание Дирекции государственных больничных учреждений (1857-1859) в Париже; Приют для неизлечимо больных в Иври (1864-1872) в русле исторических стилей.