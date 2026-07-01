ЛАБРУСТ Анри

ЛАБРУСТ АНРИ - французский ар­хи­тек­тор.

Сын по­ли­тического дея­те­ля А. Лаб­ру­ста (1762-1836). Учил­ся в кол­ле­же Сент-Барб (с 1809 года) и Шко­ле изящ­ных ис­кусств (1819-1824) в Па­ри­же; по­лу­чив Рим. пр. (1824), обу­чал­ся во Французской ака­де­мии в Ри­ме (1825-1829). Был пер­вым сту­ден­том ака­де­мии, изу­чав­шим не древнеримские, а древнегреческие па­мят­ни­ки. Пер­вым из французских ис­сле­до­ва­те­лей сде­лал точ­ные об­ме­ры хра­мов в Пес­ту­ме и раз­ра­бо­тал их ре­кон­ст­рук­цию, учи­ты­ваю­щую роль цве­та в ан­тич­ной ар­хи­тек­ту­ре. Вер­нув­шись в Па­риж, Лабрус от­крыл учеб­ную ар­хитектурную мас­тер­скую (1830-1856), ра­бо­тал над про­ектом но­во­го кры­ла ком­плек­са Шко­лы изящ­ных ис­кусств (1832-1838). Его не­реа­ли­зован­ные кон­курс­ные про­ек­ты при­юта в Ло­зан­не (1836–37) и тюрь­мы в итал. г. Алес­сан­д­рия (1839–40) пре­ду­смат­рива­ли но­ва­тор­скую пла­ни­ров­ку этих со­ору­же­ний, ос­но­ван­ную на прин­ци­пе це­ле­со­об­раз­но­сти. В 1838 году Лабрус по­ру­ча­ют про­ек­ти­ро­ва­ние но­во­го зда­ния библиотеки Сент- Же­невь­ев в Па­ри­же (1839-1842, строи­тель­ст­во 1844-1851), где в по­ме­ще­нии чи­таль­но­го за­ла Лабрус впер­вые вы­вел чу­гун­ный кар­кас в ин­терь­ер, сде­лав его од­ним из эле­мен­тов де­ко­ра. По­строй­ка де­мон­ст­ри­ру­ет син­тез ис­то­ри­че­ских сти­лей при стро­гой функ­цио­наль­но­сти об­ще­го за­мыс­ла, от­ра­жён­ной так­же в ре­ше­нии фа­са­да. Ли­нию «це­ле­со­об­раз­ной» ар­хи­тек­ту­ры про­дол­жа­ет Боль­шая се­ми­на­рия в Рен­не (1853-1872, ны­не факультет эко­но­мических на­ук Университета Ренн-1), где поч­ти пол­но­стью от­сут­ст­ву­ет де­кор. По­след­няя круп­ная ра­бо­та Лабруса - рас­ши­ре­ние ком­плек­са Национальной библиотеки в Па­ри­же (1854-1875) в ду­хе эк­лек­тиз­ма: вы­ве­ден­ные в ин­терь­ер чи­таль­но­го за­ла опо­ры и оформ­лен­ные ке­ра­мической плит­кой сво­ды чу­гун­но­го кар­ка­са ре­ше­ны в ду­хе куль­то­вой ар­хи­тек­ту­ры Тур­ции; в оформ­ле­нии по­ме­ще­ния биб­лио­те­ки ис­поль­зо­ва­ны мо­ти­вы три­ум­фаль­ной ар­ки с ка­риа­ти­да­ми и т. д. В 1850-1860 годах Лабрус стро­ит в Па­ри­же и его ок­ре­ст­но­стях жи­лые до­ма в ис­то­рических сти­лях (отель Вильг­рюи, 1865, и др.).

Его брат, Тео­дор Лаб­руст (11.3.1799, Па­риж - 28.11.1885, там же), ар­хи­тек­тор, учил­ся в кол­ле­же Сент-Барб и Шко­ле изящ­ных ис­кусств в Па­ри­же; по­лу­чив Римскую прописку (1827), обу­чал­ся во Французской ака­де­мии в Ри­ме (1829-1832). Сре­ди его по­стро­ек - «Городской дом здо­ро­вья» («Дом Дю­буа», 1856-1858; час­тич­но раз­ру­шен) и зда­ние Ди­рек­ции государственных боль­нич­ных уч­ре­ж­де­ний (1857-1859) в Па­ри­же; При­ют для не­из­ле­чи­мо боль­ных в Ив­ри (1864-1872) в рус­ле ис­то­ри­че­ских сти­лей.