ЛАБЛАШ Луиджи

ЛАБЛАШ ЛУИДЖИ - итальянский пе­вец (бас).

Сын французского тор­гов­ца-эмиг­ран­та и ир­ланд­ки. С 1806 года учил­ся в консерватории Сан­та-Ма­рия-дел­ла-Пье­та-деи-Тур­кини. Де­бю­ти­ро­вал в 1812 году в те­ат­ре «Сан-Кар­ли­но» (Не­аполь), пер­во­на­чаль­но вы­сту­пал как бас-буфф. В 1821-1828 годах пел на сце­не ми­лан­ско­го те­ат­ра «Ла Ска­ла» (с ус­пе­хом де­бю­ти­ро­вал в пар­тии Дан­ди­ни в опе­ре «Зо­луш­ка» Дж. Рос­си­ни). Вы­сту­пал в Ри­ме, Ту­ри­не, Ве­не­ции, Ве­не, Не­апо­ле. Са­мый зна­ме­ни­тый бас сво­его по­ко­ле­ния, Лаблаш дос­тиг ми­ро­вой из­вест­нос­ти, вы­сту­пая на сце­нах Лон­до­на и Па­ри­жа. В 1830 году он бли­ста­тель­но де­бю­ти­ро­вал в Ко­ро­лев­ском те­ат­ре в Лон­до­не (Дже­ро­ни­мо в опе­ре «Тай­ный брак» Д. Чи­ма­ро­зы), где пел до 1852 года (с пе­ре­ры­вом в 1833-1834 годы); кро­ме ко­мических опер, вы­сту­пал в опе­рах-се­риа (Ген­рих VIII - «Ан­на Бо­лейн» Г. До­ни­цет­ти, Оро­вез - «Нор­ма» В. Бел­ли­ни). В те же го­ды (1830-1851) ре­гу­ляр­но вы­сту­пал в Па­ри­же в Ко­ро­лев­ском итальянском те­ат­ре, сре­ди луч­ших пар­тий - Уол­тон в опе­ре «Пу­ри­та­не» Бел­ли­ни (1835 год, вме­сте с Джу­ли­ей Гри­зи, Дж. Б. Ру­би­ни, А. Там­бу­ри­ни), за­глав­ная пар­тия в опе­ре «Дон Пас­куа­ле» До­ни­цет­ти (1843 год; в обе­их - пер­вый ис­пол­ни­тель). В 1836-1837 годах учи­тель пе­ния прин­цес­сы Вик­то­рии (Лон­дон). В 1852-1857 годах вы­сту­пал в Итальянской опе­ре в Санкт-Пе­тер­бур­ге, по­сле че­го ос­та­вил сце­ну. Ав­тор ме­то­дических по­со­бий, во­ка­ли­зов для ба­са и других со­чи­не­ний.