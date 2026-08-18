ЛАБЛАШ Луиджи
ЛАБЛАШ ЛУИДЖИ - итальянский певец (бас).
Сын французского торговца-эмигранта и ирландки. С 1806 года учился в консерватории Санта-Мария-делла-Пьета-деи-Туркини. Дебютировал в 1812 году в театре «Сан-Карлино» (Неаполь), первоначально выступал как бас-буфф. В 1821-1828 годах пел на сцене миланского театра «Ла Скала» (с успехом дебютировал в партии Дандини в опере «Золушка» Дж. Россини). Выступал в Риме, Турине, Венеции, Вене, Неаполе. Самый знаменитый бас своего поколения, Лаблаш достиг мировой известности, выступая на сценах Лондона и Парижа. В 1830 году он блистательно дебютировал в Королевском театре в Лондоне (Джеронимо в опере «Тайный брак» Д. Чимарозы), где пел до 1852 года (с перерывом в 1833-1834 годы); кроме комических опер, выступал в операх-сериа (Генрих VIII - «Анна Болейн» Г. Доницетти, Оровез - «Норма» В. Беллини). В те же годы (1830-1851) регулярно выступал в Париже в Королевском итальянском театре, среди лучших партий - Уолтон в опере «Пуритане» Беллини (1835 год, вместе с Джулией Гризи, Дж. Б. Рубини, А. Тамбурини), заглавная партия в опере «Дон Паскуале» Доницетти (1843 год; в обеих - первый исполнитель). В 1836-1837 годах учитель пения принцессы Виктории (Лондон). В 1852-1857 годах выступал в Итальянской опере в Санкт-Петербурге, после чего оставил сцену. Автор методических пособий, вокализов для баса и других сочинений.