ЛАБИШ Эжен Марен
ЛАБИШ ЭЖЕН МАРЕН - французский драматург, член Французской академии (1880).
Сын рантье. В 1833 году окончил коллеж Бурбон (ныне лицей Кондорсе) в Париже.
В 1834 году дебютировал в литературе путевыми заметками и театральными рецензиями. Большой успех пришёл к Лабишу благодаря комедиям и водевилям, многие из которых были написаны совместно с его друзьями (М. Мишель, Э. Ожье, Э. Мартен и др.).
Многочисленные пьесы (по большей части одноактные) на сюжеты преимущественно фарсового характера сочетают внешнюю весёлость и искромётный юмор с реалистичной точностью социальных типажей, сатирическим изображением упадка нравов во Франции середины XIX века: «Таз с водой» («La cuvette d’eau», 1837), «Господин де Куален...» («M. de Coyllin...», 1838), «Соломенная шляпка» («Un chapeau de paille d’Italie», 1851; экранизации - режиссёр Р. Клер, 1927; режиссёр Л. А. Квинихидзе, 1974), «Пыль в глаза» («La poudre aux yeux», 1861) и др.
Сочинения:
Пьесы. М., 1959; Théâtre. P., 1991–1992. Vol. 1–3.