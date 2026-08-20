ЛАБИШ Эжен Марен

ЛАБИШ ЭЖЕН МАРЕН - французский дра­ма­тург, член Французской ака­де­мии (1880).

Сын ран­тье. В 1833 году окон­чил кол­леж Бур­бон (ны­не ли­цей Кон­дор­се) в Па­ри­же.

В 1834 году де­бю­ти­ро­вал в литературе пу­те­вы­ми за­мет­ка­ми и те­ат­раль­ны­ми ре­цен­зия­ми. Боль­шой ус­пех при­шёл к Лабишу бла­года­ря ко­ме­ди­ям и во­де­ви­лям, мно­гие из ко­то­рых бы­ли на­пи­са­ны со­вме­ст­но с его друзь­я­ми (М. Ми­шель, Э. Ожье, Э. Мар­тен и др.).

Мно­го­численные пье­сы (по боль­шей час­ти од­но­акт­ные) на сю­же­ты пре­имущественно фар­со­во­го ха­рак­те­ра со­че­та­ют внеш­нюю ве­сё­лость и ис­кро­мёт­ный юмор с реа­ли­стич­ной точ­но­стью со­ци­аль­ных ти­па­жей, са­ти­рическим изо­бра­же­ни­ем упад­ка нра­вов во Фран­ции середины XIX века: «Таз с во­дой» («La cuvette d’eau», 1837), «Гос­по­дин де Куа­лен...» («M. de Coyllin...», 1838), «Со­ло­мен­ная шляп­ка» («Un cha­peau de paille d’Italie», 1851; эк­ра­ни­за­ции - режиссёр Р. Клер, 1927; режиссёр Л. А. Кви­ни­хид­зе, 1974), «Пыль в гла­за» («La poudre aux yeux», 1861) и др.

Сочинения:

Пье­сы. М., 1959; Théâtre. P., 1991–1992. Vol. 1–3.