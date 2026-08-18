ЛАБИНСК
ЛАБИНСК - город в России, в юго-восточной. части Краснодарского края, центр Лабинского района.
Население 61,3 тысячи человек (2009). Расположен в Предкавказье, на реке Лаба (приток реки Кубань), близ границы с Адыгеей. Железнодорожная станция Лабинская. Через Лабинск проходит автодорога Армавир – Майкоп (Адыгея) – Туапсе.
Основан в 1841 году, во время Кавказской войны 1817-1864 годов, как станица Лабинская Лабинской кордонной линии (составная часть Кавказской укреплённой линии). Первыми поселенцами были линейные казаки. В конце XIX века - крупный торговый центр (главным образом сельскохозяйственная продукция). В 1915 году открыто движение по железнодорожной линии Курганная - Лабинская. В Гражданскую войну 1917-1922 годов в ходе второго Кубанского похода Добровольческой армии в 1918 году станица занята её частями, в 1920 году, во время Северо-Кавказской операции, - войсками РККА. В 1923-1924 годах волостной центр Кубано-Черноморской области. С 1924 года районный центр Юго-Восточной области (1924), Северо-Кавказского (1924-1934), Азово-Черноморского (1934-1937) и Краснодарского (с 1937) краёв. В Великую Отечественную войну, с августа 1942 года по январь 1943, станица оккупирована германскими войсками в ходе Битвы за Кавказ 1942-1943. Город Лабиск с 1947 года. В 1950 году открыто движение по железнодорожной линии Лабинская - Шедок.
Среди архитурных памятников - Успенский храм (1887-1891), здания бывшего реального училищаща (ныне Центр детского творчества и досуга), Волго-Камского банка (ныне Лабинский торговый дом), Никольский храм (1980-1983). Стела в честь 165-летия Лабинска Филиал Северо-Кавказского института бизнеса, инженерии и информационных технологий. Музей истории и краеведения (1991; здание II половины XIX века).
Наиболее развита пищевая промышленность. Ведущие предприятия: маслоэкстракционный завод (1897; ныне в составе группы компаний «Юг Руси»; подсолнечное масло под торговыми марками «Злато», «Аведовъ» и др.), «Сыродел» (ныне в составе компании «Юнимилк»; широкий ассортимент молочной продукции), хлебозавод (1922; около 100 наименований хлебобулочных изделий), сахарный завод «Лабинский» (1960), мясокомбинат «Бабаевский» (1976; ныне в составе группы «Черкизово»), комплекс консервного производства «Лабинский» (овощные консервы) и др. Племптицезавод. Элеватор. Действует также завод «Химик» (1908; крупный производитель лакокрасочной продукции под торговой маркой «Кубанские краски»). Производство строительных конструкций и железо-бетонных изделий («Стройщебень»).
Близ Лабинска – месторождение минеральной субтермальной (35 °C) гидрокарбонатной воды (разливается в бутылки под назвается «Лабинская»).