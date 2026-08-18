ЛАБИНСК

ЛАБИНСК - го­род в Рос­сии, в юго-восточной. час­ти Крас­но­дар­ско­го края, центр Ла­бин­ско­го района.

Население 61,3 тысячи человек (2009). Рас­по­ло­жен в Пред­кав­ка­зье, на реке Ла­ба (при­ток реки Ку­бань), близ гра­ни­цы с Ады­ге­ей. Железнодорожная станция Ла­бин­ская. Че­рез Лабинск про­хо­дит ав­то­до­ро­га Ар­ма­вир – Май­коп (Ады­гея) – Ту­ап­се.

Ос­но­ван в 1841 году, во вре­мя Кавказской вой­ны 1817-1864 годов, как ста­ни­ца Ла­бин­ская Ла­бин­ской кор­дон­ной ли­нии (со­став­ная часть Кавказской ук­ре­п­лён­ной ли­нии). Пер­вы­ми по­се­лен­ца­ми бы­ли ли­ней­ные ка­за­ки. В конце XIX века - круп­ный тор­го­вый центр (главным образом сельскохозяйственная про­дук­ция). В 1915 году от­кры­то дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Кур­ган­ная - Ла­бин­ская. В Гражданскую вой­ну 1917-1922 годов в хо­де второго Ку­бан­ско­го по­хо­да Доб­ро­воль­че­ской ар­мии в 1918 году ста­ни­ца за­ня­та её час­тя­ми, в 1920 году, во вре­мя Северо-Кавказской опе­ра­ции, - вой­ска­ми РККА. В 1923-1924 годах во­ло­ст­ной центр Ку­ба­но-Чер­но­мор­ской области. С 1924 года рай­он­ный центр Юго-Вос­точ­ной области (1924), Се­ве­ро-Кав­каз­ско­го (1924-1934), Азо­во-Чер­но­мор­ско­го (1934-1937) и Крас­но­дар­ско­го (с 1937) кра­ёв. В Великую Отечественную вой­ну, с августа 1942 года по январь 1943, ста­ни­ца ок­ку­пи­ро­ва­на германскими вой­ска­ми в хо­де Бит­вы за Кав­каз 1942-1943. Го­род Лабиск с 1947 года. В 1950 году от­кры­то дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Ла­бин­ская - Ше­док.

Сре­ди ар­хитурных па­мят­ни­ков - Ус­пен­ский храм (1887-1891), зда­ния бывшего ре­аль­но­го училищаща (ны­не Центр дет­ско­го твор­че­ст­ва и до­су­га), Вол­го-Кам­ско­го бан­ка (ны­не Ла­бин­ский тор­го­вый дом), Ни­коль­ский храм (1980-1983). Сте­ла в честь 165-ле­тия Лабинска Фи­ли­ал Северо-Кавказского института биз­не­са, инженерии и ин­фор­мационных тех­но­ло­гий. Му­зей ис­то­рии и крае­ве­де­ния (1991; зда­ние II половины XIX века).

Наи­бо­лее раз­ви­та пи­ще­вая промышленность. Ве­ду­щие пред­при­ятия: мас­ло­экс­трак­ци­он­ный за­вод (1897; ны­не в со­ста­ве груп­пы ком­па­ний «Юг Ру­си»; под­сол­неч­ное мас­ло под тор­го­вы­ми мар­ка­ми «Зла­то», «Аве­довъ» и др.), «Сы­ро­дел» (ны­не в со­ста­ве ком­па­нии «Юни­милк»; ши­ро­кий ас­сор­ти­мент мо­лоч­ной про­дук­ции), хле­бо­за­вод (1922; около 100 на­име­но­ва­ний хле­бо­бу­лоч­ных из­де­лий), са­хар­ный за­вод «Ла­бин­ский» (1960), мя­со­ком­би­нат «Ба­ба­ев­ский» (1976; ны­не в со­ста­ве груп­пы «Чер­ки­зо­во»), ком­плекс кон­серв­но­го про­изводства «Ла­бин­ский» (овощ­ные кон­сер­вы) и др. Плем­пти­це­за­вод. Эле­ва­тор. Дей­ст­ву­ет так­же за­вод «Хи­мик» (1908; круп­ный про­из­во­ди­тель ла­ко­кра­соч­ной про­дук­ции под тор­го­вой мар­кой «Ку­бан­ские крас­ки»). Про­изводство стро­ительных кон­ст­рук­ций и железо-бе­тонных из­де­лий («Строй­ще­бень»).

Близ Лабинска – ме­сто­рож­де­ние ми­неральной суб­тер­маль­ной (35 °C) гид­ро­кар­бо­нат­ной во­ды (раз­ли­ва­ет­ся в бу­тыл­ки под назвается «Ла­бин­ская»).

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