ЛАБЕРИЙ, ДЕЦИМ (лат. Decimus Laberius)

Римский мимический поэт.

Происходил из всаднического рода, был сторонником республиканцев. Лаберий славился язвительными насмешками и резкими намеками, его побаивался даже Цицерон , он часто нападал на Цезаря. В отместку в 46 г. до н.э. Цезарь заставил Лаберия, достигшего к тому времени 60-летнего возраста, состязаться на сцене с Публилием Сиром на играх, которые он давал. Римские всадники не могли играть на сцене, и его выступление влекло за собой потерю всаднического звания. В своем выступлении Лаберий несколько раз задел Цезаря: так, он произнес «Эй, квириты ! Мы лишаемся свободы!» и «Кто страшен многим, тому следует бояться многих»; его намеки были поняты однозначно. Награду Цезарь присудил Публилию, но вернул Лаберию всаднический перстень и подарил 500 000 сестерциев . Лаберий не смог забыть своего унижения и жаловался на него в нескольких прологах к мимам.

До нас дошло 43 названия его мимов и ок. 170 стихов. Судя по названиям, некоторые его пьесы были связаны с другими сценическими жанрами: паллиатой, тогатой, ателланой; некоторые были переделкой греческих мимов и пародированием мифов. В своем творчестве Лаберий использовал живую простонародную речь, играл словами и вводил неологизмы, за что его критиковали сторонники чистоты языка, например, Авл Геллий .

Издания фрагментов :

Romani mimi / a cura di Mario Bonaria. Romae, 1965;

Decimus Laberius: The Fragments / Ed. by C. Panayotakis. Cambridge, 2010;

Полонская К. П., Поняева Л. П. Хрестоматия по ранней римской литературе. М., 1984.