ЛАБЕОН Марк Антистий
ЛАБЕОН МАРК АНТИСТИЙ - римский юрист, основатель римской школы юристов – последователей Аристотеля, названной по имени ученика Лабеона – Прокула прокулианской школой.
В состав Дигест и других частей Кодификации Юстиниана вошли отрывки из сочинений учеников Лабеона, в которых излагались его взгляды, в частности о контракте как источнике взаимных обязательств сторон, о правопреемстве (смотри в статье Фидеикомисс) и др.
Прославился неподкупным свободолюбием. Республиканец по политическим убеждениям, последовательно занимал государственные должности вплоть до претора и отказался от предложенной императором Августом должности консула.
Демонстративно придерживался старых римских обычаев и считал незаконным всё, что им противоречило.
Автор около 400 сочинений по частному и публичному праву, в том числе комментариев к Двенадцати таблиц законам, и др.