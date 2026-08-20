ЛАБЕОН Марк Антистий

ЛАБЕОН МАРК АНТИСТИЙ - римский юрист, основатель римской школы юристов – последователей Аристотеля, названной по имени ученика Лабеона – Прокула прокулианской школой.

В со­став Ди­гест и других час­тей Ко­ди­фи­ка­ции Юс­ти­ниа­на во­шли от­рыв­ки из со­чи­не­ний уче­ни­ков Лабеона, в ко­то­рых из­ла­га­лись его взгля­ды, в част­но­сти о кон­трак­те как ис­точ­ни­ке вза­им­ных обя­за­тельств сто­рон, о пра­во­пре­ем­ст­ве (смотри в статье Фи­деи­ко­мисс) и др.

Про­сла­вил­ся не­под­куп­ным сво­бо­до­лю­би­ем. Рес­пуб­ли­ка­нец по по­ли­тическим убеж­де­ни­ям, пос­ле­до­ва­тель­но за­ни­мал государственные долж­но­сти вплоть до пре­то­ра и от­ка­зал­ся от пред­ло­жен­ной императором Ав­гу­стом долж­но­сти кон­су­ла.

Де­мон­ст­ра­тив­но при­дер­жи­вал­ся ста­рых римских обы­ча­ев и счи­тал не­за­кон­ным всё, что им про­ти­во­ре­чи­ло.

Ав­тор около 400 со­чи­не­ний по ча­ст­но­му и пуб­лич­но­му пра­ву, в том числе ком­мен­та­ри­ев к Две­на­дца­ти таб­лиц за­ко­нам, и др.