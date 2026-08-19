ЛАБЕ Луиза

ЛАБЕ ЛУИЗА - французская поэтесса.

Не­мно­го­численные све­де­ния о жиз­ни Лабе со­хра­ни­лись пре­имущественно в вос­по­ми­на­ни­ях её со­вре­мен­ни­ков. Ро­ди­лась в се­мье со­стоя­тель­но­го го­ро­жа­ни­на, пред­по­ло­жи­тель­но ка­нат­чи­ка; по­лу­чи­ла пре­крас­ное об­ра­зо­ва­ние и вос­пи­та­ние, зна­ла латинский и итальянский язы­ки, пе­ла и иг­ра­ла на лют­не. В 1543 году вы­да­на за­муж за ка­нат­ных дел мас­те­ра (от­сю­да про­зви­ще Лабе). В 1550-х годах за Лабе за­кре­пи­лась сла­ва «фран­цуз­ской Сап­фо». Со­чи­не­ния Лабе, при жиз­ни из­дан­ные в сборнике «Про­из­ве­де­ния Луи­зы Ла­бе из Лио­на» («Evvres de Louїze Labé Lionnoize», 1555 год, пе­ре­из­дан в 1556 году), вклю­ча­ют на­сы­щен­ный мно­го­численный ре­ми­нис­цен­ция­ми про­за­ичный диа­лог «Спор Бе­зу­мия и Аму­ра» («Le débat de Folie et d’Amour»), 3 эле­гии и 24 со­нета, вос­пе­ваю­щие лю­бовь и стра­да­ние в тра­ди­ци­ях пет­рар­киз­ма. Многие приё­мы в ли­ри­ке Лабе пред­ве­ща­ют по­этические прин­ци­пы «Плея­ды». С 1990-х годов во французском ли­те­ра­ту­ро­ве­де­нии (М. Юшон и др.) ак­тив­но раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся ги­по­те­за о том, что био­гра­фия и твор­че­ст­во Лабе пред­став­ля­ют со­бой мис­ти­фи­ка­цию по­этов «ли­он­ской шко­лы» (М. Се­ва, К. де Тел­ле­мо­на, Г. Ла Тей­сонь­е­ра и др.), ко­то­рые вос­соз­да­ли в её об­ра­зе ре­нес­санс­ный жен­ский иде­ал, а так­же про­де­мон­ст­ри­ро­ва­ли воз­мож­но­сти ис­поль­зо­ва­ния итальянских по­этических форм во французской сло­вес­но­сти.

Сочинения :

Œuvres complètes. P., 1986;

Со­чи­не­ния. М., 1988.