ЛАБЕ Луиза
ЛАБЕ ЛУИЗА - французская поэтесса.
Немногочисленные сведения о жизни Лабе сохранились преимущественно в воспоминаниях её современников. Родилась в семье состоятельного горожанина, предположительно канатчика; получила прекрасное образование и воспитание, знала латинский и итальянский языки, пела и играла на лютне. В 1543 году выдана замуж за канатных дел мастера (отсюда прозвище Лабе). В 1550-х годах за Лабе закрепилась слава «французской Сапфо». Сочинения Лабе, при жизни изданные в сборнике «Произведения Луизы Лабе из Лиона» («Evvres de Louїze Labé Lionnoize», 1555 год, переиздан в 1556 году), включают насыщенный многочисленный реминисценциями прозаичный диалог «Спор Безумия и Амура» («Le débat de Folie et d’Amour»), 3 элегии и 24 сонета, воспевающие любовь и страдание в традициях петраркизма. Многие приёмы в лирике Лабе предвещают поэтические принципы «Плеяды». С 1990-х годов во французском литературоведении (М. Юшон и др.) активно разрабатывается гипотеза о том, что биография и творчество Лабе представляют собой мистификацию поэтов «лионской школы» (М. Сева, К. де Теллемона, Г. Ла Тейсоньера и др.), которые воссоздали в её образе ренессансный женский идеал, а также продемонстрировали возможности использования итальянских поэтических форм во французской словесности.
Сочинения:
Œuvres complètes. P., 1986;
Сочинения. М., 1988.