ЛАБАС Александр Аркадьевич
Российский живописец и график.
Учился в художественной студии В.И. Мушкетова в Смоленске (1908-1910), затем в Москве - в Строгановском училище (с 1912 года) у Д.А. Щербиновского, Ф.Ф. Федоровского, С.В. Ноаковского; в частных студиях Ф.И. Рерберга (1915-1916), И.И. Машкова (1916); в ГСХМ (1917) у П.П. Кончаловского. В 1919-1920 годах пошёл добровольцем в Красную Армию; после демобилизации окончил Вхутемас (1921-1924), где учился у Д.П. Штеренберга. Член московской группы «проекционистов» «Метод» (1922-1925), член-учредитель Общества художников-станковистов (ОСТ; 1925-1932 года).
Работам Лабаса свойственны напряжённая динамика, передающая мимолётность движения, эскизная свобода письма в сочетании с мечтательно-романтическими настроениями. Он использовал характерные для ОСТа приёмы экспрессионизма, пространственно-временнóго и психологического монтажа. В своём творчестве стремился передать восторженное отношение к достижениям индустриальной эпохи, одновременно - лирику «старых человеческих чувств»: картины «Вечером в городе» (1922), «В полёте» (1926), «В кабине аэроплана» (1928; все - ГТГ), «Поезд идёт» (1929), «Дирижабль и детдом» (1930; обе - ГРМ), «Первый советский дирижабль» (1931, ГТГ); виды Абрамцева, Смоленска, Риги, Ялты; монументальные панно, воспевающие научно-технический прогресс («Полёт на луну» и «Город будущего» для московского Дома пионеров, 1935, не сохранинись; «Авиация СССР» для павильона СССР на Всемирной выставке 1937 года в Париже). Исполнял также разнообразные диорамы и панорамы [«Одиннадцать советских республик» – цикл диорам для зала Конституции в Главном павильоне ВСХВ (1938–41, совместно с М.М. Плаксиным); панорамы «Возрождающийся Сталинград» для Всесоюзной строительной выставки (1945 год) и «Разрушенный и восстановленный Сталинград» для Всемирной выставки 1958 года в Брюсселе]. Работал в области сценографии («Армия мира» Ю. Никулина в Театре- студии им. М.Н. Ермоловой в Москве, 1932, и др.). Преподавал в Екатеринбургском художественном институте (1920-1921), во Вхутемасе – Вхутеине в Москве (1924-1929).
Сочинения:
Воспоминания / Сост. О. М. Бескина- Лабас. СПб., 2004.