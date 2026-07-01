ЛАБАС Александр Аркадьевич

Российский живописец и график.

Учил­ся в ху­дожественной сту­дии В.И. Муш­ке­то­ва в Смо­лен­ске (1908-1910), за­тем в Мо­ск­ве - в Стро­га­нов­ском училище (с 1912 года) у Д.А. Щер­би­нов­ско­го, Ф.Ф. Фе­до­ров­ско­го, С.В. Ноа­ков­ско­го; в ча­ст­ных сту­ди­ях Ф.И. Рер­бер­га (1915-1916), И.И. Маш­ко­ва (1916); в ГСХМ (1917) у П.П. Кон­ча­лов­ско­го. В 1919-1920 годах по­шёл доб­ро­воль­цем в Крас­ную Ар­мию; по­сле де­мо­би­ли­за­ции окон­чил Вху­те­мас (1921-1924), где учил­ся у Д.П. Ште­рен­бер­га. Член московской груп­пы «про­ек­цио­ни­стов» «Ме­тод» (1922-1925), член-уч­ре­ди­тель Об­ще­ст­ва ху­дож­ни­ков-стан­ко­вис­тов (ОСТ; 1925-1932 года).

Ра­бо­там Лабаса свой­ст­вен­ны на­пря­жён­ная ди­на­ми­ка, пе­ре­даю­щая ми­мо­лёт­ность дви­же­ния, эс­киз­ная сво­бо­да пись­ма в со­че­та­нии с меч­та­тель­но-ро­ман­тическими на­стро­ения­ми. Он ис­поль­зо­вал ха­рак­тер­ные для ОСТа приё­мы экс­прес­сио­низ­ма, про­стран­ст­вен­но-временнóго и пси­хо­ло­гического мон­та­жа. В сво­ём твор­че­ст­ве стре­мил­ся пе­ре­дать вос­тор­жен­ное от­но­ше­ние к дос­ти­же­ни­ям ин­ду­ст­ри­аль­ной эпо­хи, од­но­вре­мен­но - ли­ри­ку «ста­рых че­ло­ве­че­ских чувств»: кар­ти­ны «Ве­че­ром в го­ро­де» (1922), «В по­лё­те» (1926), «В ка­би­не аэ­ро­пла­на» (1928; все - ГТГ), «По­езд идёт» (1929), «Ди­ри­жабль и дет­дом» (1930; обе - ГРМ), «Пер­вый со­вет­ский ди­ри­жабль» (1931, ГТГ); ви­ды Аб­рам­це­ва, Смо­лен­ска, Ри­ги, Ял­ты; мо­ну­мен­таль­ные пан­но, вос­пе­ваю­щие на­учно-технический про­гресс («По­лёт на лу­ну» и «Го­род бу­ду­ще­го» для московского До­ма пио­не­ров, 1935, не сохранинись; «Авиа­ция СССР» для па­виль­о­на СССР на Все­мир­ной вы­став­ке 1937 года в Па­ри­же). Ис­пол­нял так­же раз­но­об­раз­ные дио­ра­мы и па­но­ра­мы [«Один­на­дцать со­вет­ских рес­пуб­лик» – цикл дио­рам для за­ла Кон­сти­ту­ции в Глав­ном па­виль­о­не ВСХВ (1938–41, совместно с М.М. Плак­си­ным); па­но­ра­мы «Воз­ро­ж­даю­щий­ся Ста­лин­град» для Все­со­юз­ной стро­ительной вы­став­ки (1945 год) и «Раз­ру­шен­ный и вос­ста­нов­лен­ный Ста­лин­град» для Все­мир­ной вы­став­ки 1958 года в Брюс­се­ле]. Ра­бо­тал в об­лас­ти сце­но­гра­фии («Ар­мия ми­ра» Ю. Ни­ку­ли­на в Те­ат­ре- сту­дии им. М.Н. Ер­мо­ло­вой в Мо­ск­ве, 1932, и др.). Пре­по­да­вал в Ека­те­рин­бург­ском ху­дожественном институте (1920-1921), во Вху­те­ма­се – Вху­теи­не в Мо­ск­ве (1924-1929).

Сочинения:

Вос­по­ми­на­ния / Сост. О. М. Бес­ки­на- Ла­бас. СПб., 2004.