ЛАБАНД ПАУЛЬ

Немецкий юрист, государствовед.

Ро­дил­ся в се­мье вра­ча. Учил­ся в ун-тах Брес­лау, Гей­дель­бер­га, Бер­ли­на. При­ват-до­цент ун-та в Гей­дель­бер­ге (с 1861), проф. гос. пра­ва в ун-тах Кё­нигс­бер­га и Страс­бур­га. Тео­ре­тик фор­маль­но-ло­гич. шко­лы гос. пра­ва. Взгля­ды Л. фор­ми­ро­ва­лись под влия­ни­ем про­цес­сов ста­нов­ле­ния и ук­ре­п­ле­ния Герм. им­пе­рии.

Л. по­ла­гал, что нау­ка о го­су­дар­ст­ве и пра­ве – дис­ци­п­ли­на, ба­зи­рую­щая­ся толь­ко на объ­ек­тив­ных фак­тах. Бу­ду­чи ос­но­ван­ной на них, на эм­пи­ри­че­ски дос­туп­ных фак­тах, она сво­бод­на от цен­но­ст­ных кри­те­ри­ев. Её при­зва­ние – ком­мен­ти­ро­вать кон­сти­ту­цию, за­ко­но­дат., адм. и су­деб­ную прак­ти­ку. Го­су­дар­ст­во, по Л., – ор­га­ни­за­ция вла­ст­во­ва­ния и од­но­вре­мен­но юри­дич. ли­цо, ко­то­рое име­ет собств. пра­во на осу­ще­ст­в­ле­ние пуб­лич­ной вла­сти. Вла­ст­во­вать – зна­чит быть впра­ве пред­пи­сы­вать сво­бод­ным лю­дям, их объ­е­ди­не­ни­ям тот или иной тип по­ве­де­ния. Ана­ли­зи­руя кон­сти­ту­ци­он­ный строй фор­ми­рую­щей­ся Герм. им­пе­рии, Л. не счи­тал воз­мож­ным от­но­сить су­вере­ни­тет к обя­зат. при­зна­кам лю­бо­го го­су­дар­ст­ва.

Сочинения:

Das Magdeburg-Breslauer systematische Schöf­fenrecht aus der Mitte des XIV. Jahr­hunderts. B., 1863;

Die vermögensrechtlichen Klagen nach den sächsischen Rechtsquellen des Mittelal­ters. Königsberg, 1869;

Das Budget­recht. B., 1871;

Das Staatsrecht des Deuts­chen Rei­ches. Tüb., 1876–1882. Bd 1–3.

Автор статьи: Ма­мут Л.С.