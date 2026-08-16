ЛААБИ АБДЕЛЬЛАТИФ

ЛААБИ АБДЕЛЬЛАТИФ - марокканский писатель, переводчик, журналист, общественный деятель.

Пи­шет на французском языке. Изу­чал фи­ло­ло­гию в Университете Ра­ба­та (1960-1964), ра­бо­тал учи­те­лем французского языка. Ос­но­ван­ный Лааби журнал «Souffles» («Ды­ха­ние», 1966-1972) объ­е­ди­нил ин­тел­лек­туа­лов ле­во­го тол­ка; в 1972 году Лааби соз­дал ра­ди­каль­ное под­поль­ное дви­же­ние.

По­сле тю­рем­но­го за­клю­че­ния (1972-1980) и ме­ж­ду­народной кам­па­нии в его под­держ­ку был вы­ну­ж­ден эмиг­ри­ро­вать во Фран­цию (1985).

Пре­по­да­ёт литературу в Университете города Рен. Сре­ди про­из­ве­де­ний Лааби - по­этические сборники «Цар­ст­во вар­вар­ст­ва» («Le règne de bar­barie», 1980), «Осень да­ёт обе­ща­ние» («L’automne pro­met», 2003), «Пло­ды те­ла» («Les fruits du corps», 2003), «Мой до­ро­гой двой­ник» («Mon cher double», 2007); ро­ма­ны «Око и тьма» («L’œil et la nuit», 1969), «До­ро­га Ор­да­ли» («Le chemin des Ordalies», 1982), «Мор­щи­ны льва» («Les rides du lion», 1989) и другие; пье­са «Уп­раж­не­ния в тер­пи­мо­сти: те­атр» («Exer­cices de tol ́erance: th ́e ̂atre», 1993).

В цен­тре твор­че­ст­ва Лааби, про­ни­занно­го па­фо­сом борь­бы за со­ци­аль­ную спра­вед­ли­вость и сво­бо­ду, - раз­мыш­ле­ния о западных и восточных ци­ви­ли­за­ци­ях, воз­мож­но­сти рав­но­прав­но­го диа­ло­га ме­ж­ду ни­ми на ос­но­ве де­мо­кра­тических цен­но­стей.

Лааби - ав­тор мно­го­численных пе­ре­во­дов с арабского языка, со­ста­ви­тель ан­то­ло­гии «Со­вре­мен­ная па­ле­стин­ская по­эзия» («La poésie palesti­nienne contemporaine», 1990).

Сочинения:

Œuvre poétique. P., 2006. Vol. 1.