ЛА-ВЕНТА
ЛА-ВЕНТА - Один из важнейших культовых центров, вероятно, одна из столиц ольмеков (около 1200-400 до нашей эры).
Расположена на поверхности останца, окружённого с трёх сторон р. Тонала (на расстоянии до 4 км) и её притоками; на территории совр. муниципалитета Уимангильо, в северно-западной части штата Табаско (Мексика).
Впервые описана в 1925 американскими исследователями Ф. Бломом и О. Ла Фаржем.
Масштабные раскопки амер. археологов М. Стирлинга (1942-1943), Ф. Дракера и Р. Хейзера (1952, 1955) продолжены мексиканским археологом Р. Гонсалес Лаук с 1980-х годов.
Общая пл. около 200 га; 10 архит. комплексов (9 из них обозначают лат. буквами от A до I; один - «Акрополь Стирлинга»), включающих около 40 земляных насыпей, пирамид и платформ, 4 гробницы, более 90 каменных монументов, «алтарей-тронов», стел, скульптур (в т. ч. 4 гигантские базальтовые головы), многочисленные ритуальные клады и тайники.
Выделяют от 3 до 6 строительных периодов. Крупнейшее сооружение - «Великая пирамида» (основание 128× 144 м, высотой около 30 м); на её основании-платформе - несколько насыпей и каменных монументов (комплекс С).
Севернее расположен комплекс А, состоящий из 2 площадок, огороженных длинными земляными платформами и насыпями, частично - рядами вертикально установленных массивных базальтовых столбов.
В его пределах найдены мозаичные выкладки из серпентиновых плиток, многочисленные клады-тайники (керамической сосуды, в т. ч. с геометрической росписью; антропоморфные фигурки, полированные топоры-кельты, в т. ч. с гравировкой, бусы, украшения, зеркала и другие находки из разноцветного жадеита и других камней) в специальных котлованах, заполненных разноцветными слоями глины (например, тайник I имел котлован 23×1 м, заполнение из 28 слоёв серпентиновых блоков, голубой и оливковой глины; выложен мозаикой 4,8×4,4 м, интерпретируемой как стилизованных маска ягуара, на которой находились крестовидно положенные топоры-кельты и гематитовое зеркальце, слой крапчатой розовой глины).
На оси север - юг расположены (некоторые под насыпью): 2 прямоугольные конструкции, сложенные из базальтовых колонн; саркофаг, изображающий существо с чертами ягуара («Ольмекский дракон»), с крышкой из песчаника; склеп из каменных плит (все считаются гробницами).
Внутри них найден богатый инвентарь (как в кладах), иногда - плохо сохранившиеся человеческие останки, перекрытые глиной.
Предполагают, что комплекс А сооружался в несколько этапов между 900 и 400 до н. э. или 1000 и 600 до н. э., был предназначен для захоронений элиты и закрытых церемоний.
Севернее находятся комплексы I (насыпи, каменные монументы, в т. ч. одно из древнейших изображений «пернатого змея», окружающего правителя или жреца, стилизованне изображение предположительно кита и т. д.; неподалёку - 3 гигантские головы), Е и F.
Южнее комплекса С находится комплекс В - обширная площадь и несколько насыпей, каменные монументы, алтари-троны, гигантская голова.
К востоку от комплекса В расположена насыпная платформа («Акрополь Стирлинга»; 324×260, высотой до 7 м) с насыпями, площадкой (вероятно, для игры в мяч), фрагменты базальтовых колонн, водопровода; его рассматривают как резиденцию правителя.
Южнее её находятся остальные комплексы. Ла-В. была центром обширной зоны земледельческой поселений, находилась на путях, связывающих континентальные районы с приморскими (до Мексиканского залива 15 км), по которым направлялись потоки импортного сырья - базальта, обсидиана, жадеита из прилегающих районов Мезоамерики.
Угасание центра в Ла-В. произошло между V и IV веками до н. э.; это объясняют как изменением гидросистемы и истощением земель, так и переориентацией торговых маршрутов.
В конце XX века н. э. часть каменных изваяний из Ла-В. перенесены в археологический парк в городе Вилья-Эрмоса.
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