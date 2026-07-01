ЛА-ВЕНТА

ЛА-ВЕНТА - Один из важ­ней­ших куль­то­вых цен­тров, ве­ро­ят­но, од­на из сто­лиц оль­ме­ков (около 1200-400 до нашей эры).

Рас­по­ло­же­на на по­верх­но­сти ос­тан­ца, ок­ру­жён­но­го с трёх сто­рон р. То­на­ла (на рас­стоя­нии до 4 км) и её при­то­ка­ми; на тер­ри­то­рии совр. му­ни­ци­па­ли­те­та Уи­ман­ги­льо, в северно-западной час­ти шта­та Та­ба­ско (Мек­си­ка).

Впер­вые опи­са­на в 1925 американскими ис­сле­до­ва­те­ля­ми Ф. Бло­мом и О. Ла Фар­жем.

Мас­штаб­ные рас­коп­ки амер. ар­хео­ло­гов М. Стир­лин­га (1942-1943), Ф. Дра­ке­ра и Р. Хей­зе­ра (1952, 1955) про­дол­же­ны мексиканским ар­хео­ло­гом Р. Гон­са­лес Ла­ук с 1980-х годов.

Об­щая пл. около 200 га; 10 ар­хит. ком­плек­сов (9 из них обо­зна­ча­ют лат. бу­к­ва­ми от A до I; один - «Ак­ро­поль Стир­лин­га»), вклю­чаю­щих около 40 зем­ля­ных на­сы­пей, пи­ра­мид и плат­форм, 4 гроб­ни­цы, бо­лее 90 ка­мен­ных мо­ну­мен­тов, «ал­та­рей-тро­нов», стел, скульп­тур (в т. ч. 4 ги­гант­ские ба­заль­то­вые го­ло­вы), мно­го­численные ри­ту­аль­ные кла­ды и тай­ни­ки.

Вы­де­ля­ют от 3 до 6 стро­ительных пе­рио­дов. Круп­ней­шее со­ору­же­ние - «Ве­ли­кая пи­ра­мида» (ос­но­ва­ние 128× 144 м, высотой около 30 м); на её ос­но­ва­нии-плат­фор­ме - несколько на­сы­пей и ка­мен­ных мо­ну­мен­тов (ком­плекс С).

Се­вер­нее рас­по­ло­жен ком­плекс А, со­стоя­щий из 2 пло­ща­док, ого­ро­жен­ных длин­ны­ми зем­ля­ны­ми плат­фор­ма­ми и на­сы­пя­ми, час­тич­но - ря­да­ми вер­ти­каль­но ус­та­нов­лен­ных мас­сив­ных ба­заль­то­вых стол­бов.

В его пре­де­лах най­де­ны мо­за­ич­ные вы­клад­ки из сер­пен­ти­но­вых пли­ток, мно­го­численные кла­ды-тай­ни­ки (ке­ра­мической со­су­ды, в т. ч. с гео­мет­рической рос­пи­сью; ан­тро­по­морф­ные фи­гур­ки, по­ли­ро­ванные то­по­ры-кель­ты, в т. ч. с гра­ви­ров­кой, бу­сы, ук­ра­ше­ния, зер­ка­ла и другие на­ход­ки из раз­но­цвет­но­го жа­деи­та и других кам­ней) в специальных кот­ло­ва­нах, за­пол­нен­ных раз­но­цвет­ны­ми слоя­ми гли­ны (например, тай­ник I имел кот­ло­ван 23×1 м, за­пол­не­ние из 28 сло­ёв сер­пен­ти­но­вых бло­ков, го­лу­бой и олив­ко­вой гли­ны; вы­ло­жен мо­заи­кой 4,8×4,4 м, ин­тер­пре­ти­ру­емой как сти­ли­зованных мас­ка ягуа­ра, на ко­то­рой на­хо­ди­лись кре­сто­вид­но по­ло­жен­ные то­по­ры-кель­ты и ге­ма­ти­то­вое зер­каль­це, слой крап­ча­той ро­зо­вой гли­ны).

На оси се­вер - юг рас­по­ло­же­ны (не­ко­то­рые под на­сы­пью): 2 пря­мо­уголь­ные кон­ст­рук­ции, сло­жен­ные из ба­заль­то­вых ко­лонн; сар­ко­фаг, изо­бра­жаю­щий су­ще­ст­во с чер­та­ми ягуа­ра («Оль­мек­ский дра­кон»), с крыш­кой из пес­ча­ни­ка; склеп из ка­мен­ных плит (все счи­та­ют­ся гроб­ни­ца­ми).

Внут­ри них най­ден бо­га­тый ин­вен­тарь (как в кла­дах), ино­гда - пло­хо со­хра­нив­шие­ся че­ло­ве­че­ские ос­тан­ки, пе­ре­кры­тые гли­ной.

Пред­по­ла­га­ют, что ком­плекс А со­ору­жал­ся в несколько эта­пов ме­ж­ду 900 и 400 до н. э. или 1000 и 600 до н. э., был пред­на­зна­чен для за­хо­ро­не­ний эли­ты и за­кры­тых це­ре­мо­ний.

Се­вер­нее на­хо­дят­ся ком­плек­сы I (на­сыпи, ка­мен­ные мо­ну­мен­ты, в т. ч. од­но из древ­ней­ших изо­бра­же­ний «пер­на­то­го змея», ок­ру­жаю­ще­го пра­ви­те­ля или жре­ца, сти­ли­зованне изо­бра­же­ние пред­по­ло­жи­тель­но ки­та и т. д.; не­по­да­лё­ку - 3 ги­гант­ские го­ло­вы), Е и F.

Юж­нее ком­плек­са С на­хо­дит­ся ком­плекс В - об­шир­ная пло­щадь и несколько на­сы­пей, ка­мен­ные мо­ну­мен­ты, ал­та­ри-тро­ны, ги­гант­ская го­ло­ва.

К вос­то­ку от ком­плек­са В рас­по­ло­же­на на­сып­ная плат­фор­ма («Ак­ро­поль Стир­лин­га»; 324×260, высотой до 7 м) с на­сыпями, пло­щад­кой (ве­ро­ят­но, для иг­ры в мяч), фраг­мен­ты ба­заль­то­вых ко­лонн, во­до­про­во­да; его рас­смат­ри­ва­ют как ре­зи­ден­цию пра­ви­те­ля.

Юж­нее её на­хо­дят­ся ос­таль­ные ком­плек­сы. Ла-В. бы­ла цен­тром об­шир­ной зо­ны зем­ле­дельческой по­се­ле­ний, на­хо­ди­лась на пу­тях, свя­зы­ваю­щих кон­ти­нен­таль­ные рай­оны с при­мор­ски­ми (до Мек­си­кан­ско­го залива 15 км), по ко­то­рым на­прав­ля­лись по­то­ки им­порт­но­го сы­рья - ба­заль­та, об­си­диа­на, жа­деи­та из при­ле­гаю­щих рай­онов Ме­зо­аме­ри­ки.

Уга­са­ние цен­тра в Ла-В. про­изош­ло ме­ж­ду V и IV веками до н. э.; это объ­яс­ня­ют как из­ме­не­ни­ем гид­ро­сис­те­мы и ис­то­ще­ни­ем зе­мель, так и пе­ре­ори­ен­та­ци­ей тор­го­вых мар­шру­тов.

В конце XX века н. э. часть ка­мен­ных из­вая­ний из Ла-В. пе­ре­не­се­ны в ар­хео­ло­гический парк в городе Ви­лья-Эр­мо­са.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)