ЛА СКАЛА

Оперный театр в Милане (Италия).

Один из круп­ней­ших цен­тров ми­ро­вой муз. куль­ту­ры. Зда­ние по­строе­но в 1778 на мес­те те­ат­ра «Ред­жо Ду­ка­ле» (сго­рел в 1776) по про­ек­ту арх. Дж. Пьер­ма­ри­ни, под рук. ар­хи­тек­то­ров П. Мар­лиа­ни, П. Но­зет­ти, А. и Дж. Фе (зал на 2800 мест); рес­тав­ри­ро­ва­лось в 1907, 1946 (по­сле раз­ру­ше­ния в 1943 при бом­бар­ди­ров­ке; зал рас­ши­рен до 3600 мест; арх. Л. Сек­ки), в 2002–04 (арх. М. Бот­та). На­зван по ц. Сан­та-Ма­рия-дел­ла-Ска­ла, на­хо­див­шей­ся на этом мес­те с 14 в. От­крыт в 1778 опе­рой «При­знан­ная Ев­ро­па» А. Саль­е­ри (да­ны так­же 2 ба­ле­та хо­рео­гра­фа Дж. Кан­циа­ни – «Па­фио и Мир­ра, или Кипр­ские плен­ни­ки» и «Ус­ми­рён­ный Апол­лон»). До кон. 18 в. ста­ви­лись опе­ры-се­риа и ба­ле­ты (в пе­ри­од кар­на­ва­ла), опе­ры-буф­фа и дра­ма­тич. спек­так­ли.

Опе­ра. В 1810-е гг. впер­вые по­став­ле­ны опе­ры Дж. Рос­си­ни «Проб­ный ка­мень» (1812), «Ту­рок в Ита­лии» (1814), «Со­ро­ка-во­ров­ка» (1817). С это­го вре­ме­ни и по­ны­не ос­но­ву ре­пер­туа­ра со­став­ля­ет итал. опе­ра. На сце­не «Ла С.» впер­вые по­став­лен ряд из­вест­ней­ших опер ми­ро­во­го ре­пер­туа­ра: «Пи­рат» (1827) и «Нор­ма» (1831) В. Бел­ли­ни, «Лук­реция Борд­жиа» Г. До­ни­цет­ти (1833), «Ме­фи­сто­фель» А. Бой­то (1868), «Джо­кон­да» А. Пон­кь­ел­ли (1876), «Отел­ло» (1887) и «Фаль­стаф» (1893) Дж. Вер­ди, «Ан­д­ре Ше­нье» У. Джор­да­но (1896), «Чио-Чио-сан» (1904) и «Ту­ран­дот» (1926) Дж. Пуч­чи­ни. Зна­чит. со­бы­тия­ми в ис­то­рии те­ат­ра ста­ли по­ста­нов­ки опер Р. Ваг­не­ра («Нюрн­берг­ские мей­стер­зин­ге­ры», 1889; «Зиг­фрид», 1899; «Пар­си­фаль» и «Зо­ло­то Рей­на», обе 1903), Р. Штра­у­са («Са­ло­мея», 1906; «Элек­тра», 1909; «Ка­ва­лер ро­зы», 1911), М. П. Му­сорг­ско­го («Бо­рис Го­ду­нов», 1909; «Хо­ван­щи­на», 1926), пер­вые по­ста­нов­ки опер «Да­вид» Д. Мийо (1955), «Диа­ло­ги кар­ме­ли­ток» Ф. Пу­лен­ка (1957), сце­нич. кан­тат «Три­умф Аф­ро­ди­ты» К. Ор­фа (1953), «Ат­лан­ти­да» М. де Фа­льи (1962). Важ­ную роль в ис­то­рии опе­ры сыг­ра­ли ди­ри­жё­ры А. Тос­ка­ни­ни (муз. рук. в 1898–1903, 1906–08, 1920–29), Т. Се­ра­фин, В. Де Са­ба­та, В. Фурт­венг­лер, Г. фон Ка­ра­ян, Л. Берн­стайн, Ф. Мо­ли­на­ри-Пра­дел­ли, К. М. Джу­ли­ни, Дж. Га­вад­зе­ни, К. Аб­ба­до (муз. рук. в 1980–86), Р. Му­ти (муз. рук. в 1986–2005) и др. В «ЛаС.» вы­сту­па­ли круп­ней­шие пев­цы ми­ра: И. А. Кольб­ран, Дж. Б. Ру­би­ни, Л. Лаб­лаш, А. Там­бури­ни (кон. 18 – нач. 19 вв.), Джу­дитта и Джу­лия Гри­зи, М. Ма­либ­ран (с 1830-х гг.), А. Пат­ти, Ф. Та­ма­ньо, М. Бат­ти­сти­ни, Н. Мел­ба (1870–1890-е гг.), Э. Ка­ру­зо, Тит­та Руф­фо (с нач. 20 в.), Т. Ски­па, Б. Джи­льи, Т. Даль Мон­те, А. Пер­ти­ле (1910–1920-е гг.), в даль­ней­шем – М. Ка­ни­лья, Дж. Ди Сте­фа­но, М. Дель Мо­на­ко, М. Кал­лас, Р. Те­баль­ди, Дж. Си­мио­на­то, Б. Хри­стов, Н. Гяу­ров, Ф. Ко­рел­ли, Р. Скот­то, М. Фре­ни, К. Бер­гон­ци, П. Кап­пуч­чил­ли, Л. Па­ва­рот­ти, П. До­мин­го, Т. Бер­ган­са, Дж. Са­зер­ленд, М. Таль­ве­ла, М. Ка­ба­лье, Л. Прайс, Э. Гру­бе­ро­ва, Ч. Бар­то­ли, А. Ге­ор­гиу и мн. др.; сре­ди рус. пев­цов – Ф. В. Лит­вин, Ф. И. Ша­ля­пин, Л. В. Со­би­нов, И. К. Ар­хи­по­ва, В. А. Ат­лан­тов, Г. П. Виш­нев­ская, Т. А. Ми­лаш­ки­на, Е. В. Об­раз­цо­ва; укр. пе­ви­ца С. А. Кру­шель­ниц­кая.

Ба­лет. Раз­ви­тие ба­ле­та в «ЛаС.» в кон. 18 – 1-й пол. 19 вв. свя­за­но с дея­тель­но­стью Д. М. Г. Анд­жо­ли­ни, С. Ви­га­но, К. Бла­зи­са. В 1813 при те­ат­ре откры­та Ко­ро­лев­ская ака­де­мия тан­ца, от­ку­да вы­шли К. Ро­за­ти, К. Бе­рет­та, В. Цук­ки, позд­нее – вир­ту­оз­ные тан­цов­щи­цы, по­след­ние пред­ста­ви­тель­ни­цы ми­лан­ской шко­лы К. Бри­ан­ца, П. Лень­я­ни, К. Зам­бел­ли, а так­же Э. Чек­кет­ти. В 1921 при те­ат­ре от­кры­лась шко­ла под рук. О. И. Пре­об­ра­жен­ской. Об­нов­ле­нию итал. ба­лет­но­го иск-ва спо­соб­ст­во­ва­ли га­ст­ро­ли рус. ар­ти­стов в 1927, дея­тель­ность М. М. Фо­ки­на и Л. Ф. Мя­си­на. В 1940–70-х гг. в «ЛаС.» ра­бо­тал хо­рео­граф А. Мил­лош (в 1946–50 худ. рук.), тан­цов­щи­ки У. Дель Ара, Дж. Пе­руд­жи­ни, М. Пис­то­ни, К. Фрач­чи и др. Во 2-й пол. 20 в. с труп­пой со­труд­ни­ча­ли Дж. Ба­лан­чин, Б. Куль­берг, Р. Пе­ти, К. Мак­мил­лан, И. Ки­ли­ан, П. Ла­котт, Дж. Роб­бинс. На ру­бе­же 20–21 вв. пришло но­вое по­ко­ле­ние тан­цов­щи­ков: А. Фер­ри, Дж. Дже­ла­ти, А. Грил­ло, В. Д’Амато, К. Ди Пом­по, Ф. Се­де­ньо, Б. Там­бо­не, М. Ва­на­диа, М. Виль­я­но­ва и др. Ре­пер­ту­ар по­пол­нил­ся но­вы­ми по­ста­нов­ка­ми М. Ма­рен, П. Тей­ло­ра, М. Эка, У. Фор­сай­та и др.

В «Ла С.» ра­бо­та­ли ре­жис­сё­ры Л. Вис­кон­ти, Дж. Стре­лер, Ф. Дзеф­фи­рел­ли, Ж. П. Пон­нель (оба так­же ху­дож­ни­ки), Дж. Де Лул­ло, Л. Рон­ко­ни, ху­дож­ни­ки Дж. Де Ки­ри­ко, Р. Гут­ту­зо, Н. А. Бе­нуа, М. Кья­ри, П. Л. Пиц­ци, М. Вел­ла­ни-Мар­ки, Г. Шил­тян и др.

Те­ат­раль­ный се­зон про­дол­жа­ет­ся с де­каб­ря по июнь. Осе­нью в те­ат­ре про­во­дят­ся сим­фо­нич. кон­цер­ты.

В 1955 пре­мье­рой опе­ры «Тай­ный брак» Д. Чи­ма­ро­зы от­крыт фи­ли­ал те­ат­ра – «Пик­ко­ла Ска­ла» («Pic­cola Scala»; зал на 600 мест). На этой сце­не ста­вят­ся ка­мер­ные спек­так­ли, в т. ч. опе­ры Г. Пёр­сел­ла и К. Мон­те­вер­ди; впер­вые по­став­ле­ны совр. опе­ры – «Язык цве­тов» Р. Рос­сел­ли­ни (1963), «Ге­рои Бо­на­вен­ту­ры» Дж. Ф. Ма­липь­е­ро (1969).

При «Ла С.» в 1913 от­крыт те­ат­раль­ный му­зей.

Автор статьи: Пап­пе В.М.

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