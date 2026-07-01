ЛА СКАЛА
Оперный театр в Милане (Италия).
Один из крупнейших центров мировой муз. культуры. Здание построено в 1778 на месте театра «Реджо Дукале» (сгорел в 1776) по проекту арх. Дж. Пьермарини, под рук. архитекторов П. Марлиани, П. Нозетти, А. и Дж. Фе (зал на 2800 мест); реставрировалось в 1907, 1946 (после разрушения в 1943 при бомбардировке; зал расширен до 3600 мест; арх. Л. Секки), в 2002–04 (арх. М. Ботта). Назван по ц. Санта-Мария-делла-Скала, находившейся на этом месте с 14 в. Открыт в 1778 оперой «Признанная Европа» А. Сальери (даны также 2 балета хореографа Дж. Канциани – «Пафио и Мирра, или Кипрские пленники» и «Усмирённый Аполлон»). До кон. 18 в. ставились оперы-сериа и балеты (в период карнавала), оперы-буффа и драматич. спектакли.
Опера. В 1810-е гг. впервые поставлены оперы Дж. Россини «Пробный камень» (1812), «Турок в Италии» (1814), «Сорока-воровка» (1817). С этого времени и поныне основу репертуара составляет итал. опера. На сцене «Ла С.» впервые поставлен ряд известнейших опер мирового репертуара: «Пират» (1827) и «Норма» (1831) В. Беллини, «Лукреция Борджиа» Г. Доницетти (1833), «Мефистофель» А. Бойто (1868), «Джоконда» А. Понкьелли (1876), «Отелло» (1887) и «Фальстаф» (1893) Дж. Верди, «Андре Шенье» У. Джордано (1896), «Чио-Чио-сан» (1904) и «Турандот» (1926) Дж. Пуччини. Значит. событиями в истории театра стали постановки опер Р. Вагнера («Нюрнбергские мейстерзингеры», 1889; «Зигфрид», 1899; «Парсифаль» и «Золото Рейна», обе 1903), Р. Штрауса («Саломея», 1906; «Электра», 1909; «Кавалер розы», 1911), М. П. Мусоргского («Борис Годунов», 1909; «Хованщина», 1926), первые постановки опер «Давид» Д. Мийо (1955), «Диалоги кармелиток» Ф. Пуленка (1957), сценич. кантат «Триумф Афродиты» К. Орфа (1953), «Атлантида» М. де Фальи (1962). Важную роль в истории оперы сыграли дирижёры А. Тосканини (муз. рук. в 1898–1903, 1906–08, 1920–29), Т. Серафин, В. Де Сабата, В. Фуртвенглер, Г. фон Караян, Л. Бернстайн, Ф. Молинари-Праделли, К. М. Джулини, Дж. Гавадзени, К. Аббадо (муз. рук. в 1980–86), Р. Мути (муз. рук. в 1986–2005) и др. В «ЛаС.» выступали крупнейшие певцы мира: И. А. Кольбран, Дж. Б. Рубини, Л. Лаблаш, А. Тамбурини (кон. 18 – нач. 19 вв.), Джудитта и Джулия Гризи, М. Малибран (с 1830-х гг.), А. Патти, Ф. Таманьо, М. Баттистини, Н. Мелба (1870–1890-е гг.), Э. Карузо, Титта Руффо (с нач. 20 в.), Т. Скипа, Б. Джильи, Т. Даль Монте, А. Пертиле (1910–1920-е гг.), в дальнейшем – М. Канилья, Дж. Ди Стефано, М. Дель Монако, М. Каллас, Р. Тебальди, Дж. Симионато, Б. Христов, Н. Гяуров, Ф. Корелли, Р. Скотто, М. Френи, К. Бергонци, П. Каппуччилли, Л. Паваротти, П. Доминго, Т. Берганса, Дж. Сазерленд, М. Тальвела, М. Кабалье, Л. Прайс, Э. Груберова, Ч. Бартоли, А. Георгиу и мн. др.; среди рус. певцов – Ф. В. Литвин, Ф. И. Шаляпин, Л. В. Собинов, И. К. Архипова, В. А. Атлантов, Г. П. Вишневская, Т. А. Милашкина, Е. В. Образцова; укр. певица С. А. Крушельницкая.
Балет. Развитие балета в «ЛаС.» в кон. 18 – 1-й пол. 19 вв. связано с деятельностью Д. М. Г. Анджолини, С. Вигано, К. Блазиса. В 1813 при театре открыта Королевская академия танца, откуда вышли К. Розати, К. Беретта, В. Цукки, позднее – виртуозные танцовщицы, последние представительницы миланской школы К. Брианца, П. Леньяни, К. Замбелли, а также Э. Чеккетти. В 1921 при театре открылась школа под рук. О. И. Преображенской. Обновлению итал. балетного иск-ва способствовали гастроли рус. артистов в 1927, деятельность М. М. Фокина и Л. Ф. Мясина. В 1940–70-х гг. в «ЛаС.» работал хореограф А. Миллош (в 1946–50 худ. рук.), танцовщики У. Дель Ара, Дж. Перуджини, М. Пистони, К. Фраччи и др. Во 2-й пол. 20 в. с труппой сотрудничали Дж. Баланчин, Б. Кульберг, Р. Пети, К. Макмиллан, И. Килиан, П. Лакотт, Дж. Роббинс. На рубеже 20–21 вв. пришло новое поколение танцовщиков: А. Ферри, Дж. Джелати, А. Грилло, В. Д’Амато, К. Ди Помпо, Ф. Седеньо, Б. Тамбоне, М. Ванадиа, М. Вильянова и др. Репертуар пополнился новыми постановками М. Марен, П. Тейлора, М. Эка, У. Форсайта и др.
В «Ла С.» работали режиссёры Л. Висконти, Дж. Стрелер, Ф. Дзеффирелли, Ж. П. Поннель (оба также художники), Дж. Де Лулло, Л. Ронкони, художники Дж. Де Кирико, Р. Гуттузо, Н. А. Бенуа, М. Кьяри, П. Л. Пицци, М. Веллани-Марки, Г. Шилтян и др.
Театральный сезон продолжается с декабря по июнь. Осенью в театре проводятся симфонич. концерты.
В 1955 премьерой оперы «Тайный брак» Д. Чимарозы открыт филиал театра – «Пиккола Скала» («Piccola Scala»; зал на 600 мест). На этой сцене ставятся камерные спектакли, в т. ч. оперы Г. Пёрселла и К. Монтеверди; впервые поставлены совр. оперы – «Язык цветов» Р. Росселлини (1963), «Герои Бонавентуры» Дж. Ф. Малипьеро (1969).
При «Ла С.» в 1913 открыт театральный музей.
Автор статьи: Паппе В.М.