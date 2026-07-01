ЛА-ПЛАТА

ЛА-ПЛАТА - го­род в Ар­ген­ти­не, административный центр провинции Бу­энос-Ай­рес.

Население 769,7 тысяч человек (2010 год). Рас­по­ло­жен в пре­де­лах Пам­пы, на Ла­п­лат­ской низ­мен­ности, в 10 км от южного по­бе­ре­жья залива Ла-Пла­та и в 56 км к юго-вос­то­ку от Бу­энос-Ай­ре­са. Морской порт (гру­зо­обо­рот свыше 5 млн. т в год). Железнодорожное со­об­ще­ние с Бу­энос-Ай­ре­сом, го­ро­да­ми провинции Бу­энос-Ай­рес (в т. ч. с Мар-дель-Пла­той и Ба­ия-Блан­кой). Узел ав­то­до­рог: ско­ро­ст­ной ав­то­стра­дой «Ри­кар­до Баль­бин» свя­зан с Бу­энос- Ай­ре­сом, национальными ав­то­ма­ги­ст­ра­ля­ми - с круп­ней­ши­ми го­ро­да­ми про­вин­ции и южной час­ти стра­ны. Аэ­ро­порт (в 7 км от го­ро­да).

Ос­но­ван в 1882 году как административный центр провинции Бу­энос-Ай­рес по­сле про­воз­гла­ше­ния в 1880 году преж­не­го административного цен­тра - города Бу­энос- Ай­рес сто­ли­цей Ар­ген­ти­ны. В 1952-1955 годах на­зы­вал­ся Эва-Пе­рон (в честь суп­ру­ги пре­зи­ден­та стра­ны Х. Д. Пе­ро­на).

Го­род за­страи­вал­ся по ра­цио­на­ли­стическому пла­ну архитектора П. Бе­нуа (начала 1880-х годов). Осно­ва его пря­мо­уголь­ной струк­ту­ры - центр. пло­щадь (Пла­са-Мо­ре­но) и 2 диа­го­наль­ные аве­ни­ды, ко­то­рые про­тя­ги­ва­ют­ся с се­ве­ра на юг и с за­па­да на вос­ток. На площади Пла­са-Мо­ре­но рас­по­ло­же­ны: ка­фед­раль­ный со­бор Не­по­роч­но­го за­ча­тия в нео­го­ти­че­ском сти­ле (1850-1932 годы, ар­хи­тек­то­ры П. Бе­нуа, Э. Мей­ер; 2 ко­ло­коль­ни высотой 120 м; в ин­терь­е­ре - де­ревянные скульп­ту­ры, ав­тор - скульп­тор Л. Мо­ро­дер), Дво­рец му­ни­ци­па­ли­те­та в сти­ле не­мец­ко­го не­оре­нес­сан­са(1883 год, немецкий архитектор Г. Штир).

Сре­ди др. по­стро­ек 1880-х годов: Дво­рец за­ко­но­дательного со­б­ра­ния го­ро­да (1883-1888 годы, архитектор К. Норд­ман, по про­ек­ту немецкого ар­хи­тек­то­ров Г. Гей­не и Г. Ха­ге­мана), Дом пра­ви­тель­ст­ва в сти­ле фла­манд­ско­го не­оре­нес­сан­са (Ка­са- дель-Гобь­ер­но, 1880-е годы, про­ект бельгийского архитектора Ж. Дор­ма­ля; внутренний дво­рик Па­тио- де-лас-Паль­ме­рас, зал Са­лон-До­ра­до, де­ко­ри­ро­ван­ный А. Бал­ле­ри­ни), пас­саж Дар­до-Ро­ча (1883-1887 годы, архитектор Ф. Пи­на­рол­ли; до 1906 года железнодорожная стан­ция, с 1920-х годов куль­тур­ный центр про­вин­ции), зда­ние Му­зея ес­тественных на­ук (1884 год).

Сре­ди ка­то­лических церк­вей - Сан-Пон­сиа­но в нео­го­тическом сти­ле (1883-1895 годы, архитектор П. Бе­нуа), Нуэ­ст­ра-Сень­о­ра-дель-Кар­мен (1902 год), Сан-Хо­се (1911 год), Святого Фран­циска Ас­сиз­ско­го (1922 год), Сан­то-Кри­сто в нео­ро­ман­ском сти­ле (1950 год, архитектор Т. Чок­ки­ни). Клад­би­ще Се­мен­те­рио-де-ла-Пла­та (1886 год) с фа­миль­ны­ми скле­па­ми в сти­лях нео­го­ти­ки, не­оклас­си­циз­ма, ар ну­во и ар де­ко. Дом Ку­ру­чет в сти­ле функ­ци­о­на­лиз­ма (1949-1955 годы, архитектор Ле Кор­бю­зье). Во 2-й половины XX века го­род ак­тив­но за­страи­вал­ся мно­го­этаж­ны­ми зда­ния­ми.

Круп­ный центр нау­ки и об­ра­зо­ва­ния. Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - институты и на­учные цен­тры Национального со­ве­та на­учных и тех­но­ло­гических ис­сле­до­ва­ний (Бу­энос-Ай­рес), Институт био­тех­но­ло­гии и мо­ле­ку­ляр­ной био­ло­гии, Институт био­ме­ди­цин­ских ис­сле­до­ва­ний, Центр оп­тических ис­сле­до­ва­ний. Национальный университет Ла-Пла­ты (1905 год; один из круп­ней­ших в стра­не, бо­лее 90 тысяч сту­ден­тов; при университете - ас­тро­но­мическая об­сер­ва­то­рия, 1883 год), Ка­то­лический университет Ла-Пла­ты (1964 год), фи­ли­ал Национального тех­но­ло­гического университета (1954 год) и др. ву­зы.

Центральная библиотека «Хе­не­раль Хо­се де Сан Мар­тин» (1950 год), му­ни­ци­паль­ная библиотека «Фран­си­ско Ло­пес Ме­ри­но». Му­зеи: ес­тественных на­ук (Му­зей Ла-Пла­ты, соз­дан в 1877 году, с 1889 года в современном зда­нии; с 1906 года в струк­ту­ре Национального университета Ла-Пла­ты), современного латино-американского ис­кус­ст­ва (1999 год), Про­винциальный му­зей изящ­ных ис­кусств имени Эми­лио Пет­то­ру­ти (1922 год), «Дар­до Ро­ча» (1952 год), ар­гентийской ху­дож­ни­цы Яны Кун­тур (1962 год; со­б­ра­но око­ло 300 её ра­бот), ку­кол на­ро­дов ми­ра (1968 год), современного искусства «Беа­то Анхeлико» (1980 год), поч­то­вых ма­рок (1982 год), музыкальных ин­ст­ру­мен­тов «Док­тор Эми­лио Аз­за­ри­ни» (1985 год, в кол­лек­ции бо­лее 730 ин­ст­ру­мен­тов), ав­то­мо­би­лей (2006 год) и др.; Дом-му­зей ар­гентинского по­эта Аль­ма­фу­эр­те (1921 год). Те­ат­ры: «Те­ат­ро-Ар­хен­ти­но» (опе­ра, ба­лет; пер­вое зда­ние - 1885-1890 годы, архитектор Л. Ро­ки, поч­ти унич­то­жено по­жа­ром в 1977 году; но­вое зда­ние - 1980-1990 годы), «Ко­ли­сео-По­дес­та» (зда­ние - 1882-1886 годы, архитектор К. Сен­дорф), «Ла Нон­на», «Ла Ле­чу­са» и др. В пар­ке Па­сео- дель-Бос­ке (1882 год) - Зоо­ло­гический (1907 год) и Бо­та­ни­че­ский са­ды.

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