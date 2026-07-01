ЛА-ПЛАТА
ЛА-ПЛАТА - город в Аргентине, административный центр провинции Буэнос-Айрес.
Население 769,7 тысяч человек (2010 год). Расположен в пределах Пампы, на Лаплатской низменности, в 10 км от южного побережья залива Ла-Плата и в 56 км к юго-востоку от Буэнос-Айреса. Морской порт (грузооборот свыше 5 млн. т в год). Железнодорожное сообщение с Буэнос-Айресом, городами провинции Буэнос-Айрес (в т. ч. с Мар-дель-Платой и Баия-Бланкой). Узел автодорог: скоростной автострадой «Рикардо Бальбин» связан с Буэнос- Айресом, национальными автомагистралями - с крупнейшими городами провинции и южной части страны. Аэропорт (в 7 км от города).
Основан в 1882 году как административный центр провинции Буэнос-Айрес после провозглашения в 1880 году прежнего административного центра - города Буэнос- Айрес столицей Аргентины. В 1952-1955 годах назывался Эва-Перон (в честь супруги президента страны Х. Д. Перона).
Город застраивался по рационалистическому плану архитектора П. Бенуа (начала 1880-х годов). Основа его прямоугольной структуры - центр. площадь (Пласа-Морено) и 2 диагональные авениды, которые протягиваются с севера на юг и с запада на восток. На площади Пласа-Морено расположены: кафедральный собор Непорочного зачатия в неоготическом стиле (1850-1932 годы, архитекторы П. Бенуа, Э. Мейер; 2 колокольни высотой 120 м; в интерьере - деревянные скульптуры, автор - скульптор Л. Мородер), Дворец муниципалитета в стиле немецкого неоренессанса(1883 год, немецкий архитектор Г. Штир).
Среди др. построек 1880-х годов: Дворец законодательного собрания города (1883-1888 годы, архитектор К. Нордман, по проекту немецкого архитекторов Г. Гейне и Г. Хагемана), Дом правительства в стиле фламандского неоренессанса (Каса- дель-Гобьерно, 1880-е годы, проект бельгийского архитектора Ж. Дормаля; внутренний дворик Патио- де-лас-Пальмерас, зал Салон-Дорадо, декорированный А. Баллерини), пассаж Дардо-Роча (1883-1887 годы, архитектор Ф. Пинаролли; до 1906 года железнодорожная станция, с 1920-х годов культурный центр провинции), здание Музея естественных наук (1884 год).
Среди католических церквей - Сан-Понсиано в неоготическом стиле (1883-1895 годы, архитектор П. Бенуа), Нуэстра-Сеньора-дель-Кармен (1902 год), Сан-Хосе (1911 год), Святого Франциска Ассизского (1922 год), Санто-Кристо в неороманском стиле (1950 год, архитектор Т. Чоккини). Кладбище Сементерио-де-ла-Плата (1886 год) с фамильными склепами в стилях неоготики, неоклассицизма, ар нуво и ар деко. Дом Куручет в стиле функционализма (1949-1955 годы, архитектор Ле Корбюзье). Во 2-й половины XX века город активно застраивался многоэтажными зданиями.
Крупный центр науки и образования. Среди научных учреждений - институты и научные центры Национального совета научных и технологических исследований (Буэнос-Айрес), Институт биотехнологии и молекулярной биологии, Институт биомедицинских исследований, Центр оптических исследований. Национальный университет Ла-Платы (1905 год; один из крупнейших в стране, более 90 тысяч студентов; при университете - астрономическая обсерватория, 1883 год), Католический университет Ла-Платы (1964 год), филиал Национального технологического университета (1954 год) и др. вузы.
Центральная библиотека «Хенераль Хосе де Сан Мартин» (1950 год), муниципальная библиотека «Франсиско Лопес Мерино». Музеи: естественных наук (Музей Ла-Платы, создан в 1877 году, с 1889 года в современном здании; с 1906 года в структуре Национального университета Ла-Платы), современного латино-американского искусства (1999 год), Провинциальный музей изящных искусств имени Эмилио Петторути (1922 год), «Дардо Роча» (1952 год), аргентийской художницы Яны Кунтур (1962 год; собрано около 300 её работ), кукол народов мира (1968 год), современного искусства «Беато Анхeлико» (1980 год), почтовых марок (1982 год), музыкальных инструментов «Доктор Эмилио Аззарини» (1985 год, в коллекции более 730 инструментов), автомобилей (2006 год) и др.; Дом-музей аргентинского поэта Альмафуэрте (1921 год). Театры: «Театро-Архентино» (опера, балет; первое здание - 1885-1890 годы, архитектор Л. Роки, почти уничтожено пожаром в 1977 году; новое здание - 1980-1990 годы), «Колисео-Подеста» (здание - 1882-1886 годы, архитектор К. Сендорф), «Ла Нонна», «Ла Лечуса» и др. В парке Пасео- дель-Боске (1882 год) - Зоологический (1907 год) и Ботанический сады.