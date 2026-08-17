ЛА МАРШ ОЛИВЬЕ ДЕ

ЛА МАРШ ОЛИВЬЕ ДЕ - французский писатель, историк и государственный деятель.

Пред­ста­ви­тель дво­рян­ско­го ро­да, со­сто­яв­ше­го на служ­бе у гер­цо­гов Бур­гунд­ских. Слу­жил при дво­ре Фи­лип­па Доб­ро­го и Кар­ла Сме­ло­го. Ор­га­ни­за­тор при­двор­ных празд­ни­ков и те­ат­ра­ли­зо­ван­ных пред­став­ле­ний. В бит­ве при Нан­си (5 января 1477 года) по­пал в плен; по­сле ос­во­бо­ж­де­ния вер­нул­ся ко дво­ру Ма­рии Бур­гунд­ской и Мак­си­ми­лиа­на I Габс­бур­га, был вос­пи­та­те­лем Фи­лип­па Кра­си­во­го.

Ав­тор «Ме­муа­ров» (1470-1490-е годы; опубликовано в 1561 году) о со­бы­ти­ях бур­гунд­ской ис­то­рии пе­рио­да с 1435 до 1488 года; со­глас­но при­во­ди­мой Ла Маршем ле­ген­дар­ной ге­неа­ло­гии Фи­лип­па Кра­си­во­го, ро­до­слов­ная Габс­бур­гов вос­хо­дит к тро­ян­цам, а гер­цо­гов Бур­гунд­ских - к Ге­рак­лу. Литературная из­вест­ность Ла Марша при­нес­ли мно­го­численные бал­ла­ды, рон­до, лэ, вос­пе­ваю­щие под­ви­ги доб­ле­ст­ных ры­ца­рей. В по­эме «Ре­ши­тель­ный ры­царь» («Chevalier délibéré», 1482-1483; издана в 1488 году) в ино­ска­за­тель­ной фор­ме опи­сал судь­бы пред­ста­ви­те­лей Бур­гунд­ско­го до­ма. Сре­ди других со­чи­не­ний: ал­ле­го­рическая по­эма «Ук­ра­ше­ние и тор­же­ст­во дам» («Le parement et tri­um­phes des dames», около 1493-1494, издана в 1510 году), в ко­то­рой доб­ро­де­те­ли при­двор­ных дам со­от­но­сят­ся с де­та­ля­ми жен­ско­го туа­ле­та; трак­тат «Об уст­рой­ст­ве дво­ра гер­цо­гов Бур­гунд­ских» («Éstat de la maison du duc de Bourgogne», 1474), на­пи­сан­ный по прось­бе Эду­ар­да IV.

Сочинения:

Le parement et triumphes des dames. P., 1870;

Mémoires / Ed. H. Beaune, J. d’Ar­bau­mont. P., 1883–1888. Vol. 1-4.