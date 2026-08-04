ЛА ЛОРАНСИ ЛИОНЕЛЬ ДЕ
ЛА ЛОРАНСИ ЛИОНЕЛЬ ДЕ - французский музыковед.
Игре на скрипке учился у Л. Ренье, теории музыки - у А. Вейнгартнера. После окончания в 1883 году Национальной высшей школы вод и лесов в Нанси находился на государственной службе, в 1891-1892 изучал историю музыки у Л. Бурго-Дюкудре в Парижской конс. После смерти А. Лавиньяка (1916) продолжил изд. «Encyclopédie de la musique et Dictionnaire du Conservatoire» (1916-1931, pt. 1, vol. 4-5; pt. 2, vol. 1-6), для которой ранее написал очерк истории музыки во Франции от Ж. Б. Люлли до К. В. Глюка (1914, pt. 1, vol. 3). Основатель (1917) и представитель (1924-1925, 1932; с 1927 почётный) Францзского общества музыковедения. Исследовал историю франц. оперы, инструментальной музыки XVI-XVIII веков, собрал многочисленные биографические сведения о Люлли, А. Кампра, Ж. Ф. Рамо. Автор 3-томной монографии «Французская скрипичная школа от Люлли до Виотти: очерки истории и эстетики» («L’école française de violon de Lully à Viotti: études d’histoire et d’esth ́etique», 1922-1924, переиздана в 1971), трудов в области музыкального источниковедения и музыкальной эстетики.
Сочинения:
Le goût musical en France. P., 1905;
Rameau. P., [1908];
Lully. P., 1911. P., 1977;
Contribution а̀ l’histoire de la symphonie française vers 1750 (avec G. de Saint-Foix) // Année musicale. 1911. № 1;
Les créateurs de l’opéra français. P., 1921;
Les luthistes. P., 1928;
Les débuts de la musique de chambre en France // Revue de musicologie. 1934. № 49-52.