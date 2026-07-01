ЛА-КОРУНЬЯ
ЛА-КОРУНЬЯ - город на северо-западе Испании, в автономном сообществе (области) Галисия, административный центр провинции Ла-Корунья.
Население 244,2 тысяч человек (2010 год; второй по численности населения город Галисии после Виго). Расположен на побережье Атлантического океана. Морской порт (грузооборот около 14 млн. т в год). Портовый комплекс включает терминалы: 4 нефтяных, по приёму сжиженного газа, контейнерный и рыболовный. Близ Ла-Корунья строится новый порт Пунта-Лангостейра, крупнейший испанский порт на Атлантическом океане (открытие 1-й очереди планируется в 2010 году). Автомагистрали Ла-Корунья - Мадрид, Ла-Корунья - Лиссабон (Португалия). В пределах города - железнодорожные станции станции: Сан-Кристобаль (600 тысяч пассажиров, 2005 год), Сан-Диего (товарная). Международный аэропорт (1953 год; около 1,1 млн. пассажиров в 2008 году).
Основан римлянами под названием Бриганций (Brigantium), предположительно во II веке до н. э. на месте кельтского поселения; крупный морской порт. С IV века н. э. переживал упадок, в IX веке неоднократно подвергался нападениям норманнов, практически обезлюдел. В 1208 году заселён по указу Альфонсо IX (пожаловавшему также фуэро). Статус города с 1446 года; тогда же получил от Хуана II право свободной торговли с Англией. С середины XVI века один из крупнейших политических центров Галисии. В 1588 году из порта Ла-Корунья для сражения с британскими силами вышла «Непобедимая армада», в 1589 году город разграблен Ф. Дрейком. После отмены монополии Кадиса на торговлю с колониями с конца XVIII века переживал экономический подъём. 16.01.1809 года близ Ла-Корунья в ходе наполеоновских войн французы одержали победу над британскимим силами. С 1849 года столица одноименной провинции (этот статус городу даровала Изабелла II в знак благодарности за поддержку в период карлистских войн).
В исторической части города - жилая застройка XVI-XVIII веков, доходные дома в стиле модерн начала XX века (архитектор Х. Галан Карвахаль и др.). Фасады построек, выходящие на городские набережные, оформлены застеклёнными галереями (появились в XVIII веке; б. ч. относится к концу XIX века). В центре расположенного на острове Старого города - площадь Марии Пита с дворцом Паласио Мунисипаль в формах эклектизма (1904-1917 годы, архитектор П. Мариньо); поблизости находятся церкви: в романском стиле - Сантьяго (начала XII века), Санта-Мария-дель-Кампо (1302 год, с элементами готики); позднеготическая церковь монастыря Санта-Барбара (XV век); в стиле барокко - Сан-Хорхе (1693 год, архитектор Д. де Андраде), церковь монастыря капуцинок (1715 год, Ф. де Касас-и-Новоа) и Санто-Доминго (XVIII век).
В южной части Старого города - расположенные на месте форта Сан-Карлос сады Сан-Карлос (1843 год; могила-мемориал британского генерала Дж. Мура) и форт Сан-Антон (1589 год, перестроен в XVIII веке; ныне Музей археологии и истории, 1964 год). От укреплений Ла-К. сохранились также «морские ворота» (Пуэрта-Сан-Мигель, 1595–1607; Пуэрта-дель-Клаво и Пуэрто-Парроте, 1676). К северу от Старого города расположена старейшая постройка Ла-Корунья - маяк «Башня Геркулеса» (начало II века, зодчий Гай Сервий Люпий; реконструирован в 1788-1791 годах, архитектор Э. Джаннини; ныне действующий), окружённый парком скульптур «Сад Геркулеса» (конец 1980-х - начало 2000-х годов). Рядом находится музей «Дом человека», или «Домус», в формах неомодернизма (1993-1995 годы, архитектор Арата Исодзаки). Среди других сооружений конца XX - начала XXI века - Музей художника Л. Сеоане (2003 год, архитектурное бюро «Creus e Carrasco»), выставочный комплекс фонда «Caixa Galicia» (Н. Гримшо, 2006 год), монумент «Обелиск тысячелетия» (2000 год; архитектор А. Десмонтс; рельефы скульптора Х. Порто).
Среди научных учреждений - Королевская академия изящных искусств (1849 год), Королевская академия Галисии (1906 год, центр галисийской культуры и языка), Институт океанографии. Университет Ла-Коруньи (1990 год), Центр университетского образования Галисии (филиал университетского колледжа Дублина). Архив Галисии (1775 год), муниципальная библиотека (1991 год).
Музеи: изящных искусств (1922 год; собрание живописи XV-XIX веков), часов (1970 год), Дом науки (1983 год; с планетарием), «Дом человека» («Домус», 1995 год), полиграфии (1998 год), религиозного искусства, военный, современного искусства. Дома-музеи испанской писательницы Э. Пардо Басан (1972 год), героической защитницы города в XVI веке. Марии Пита.
Театры: оперный, Розалии де Кастро (основан в 1838 году), Колон (1948 год). Многофункциональный культурно-развлекательный центр «Колизей». Дворец выставок и конгрессов (PALEXCO), выставочный центр EXPOCoruña. Аквариум (1999 год; рыбы Атлантического ок.). В городе много садов и парков (по оценкам, на каждого жителя приходится около 10 м2 зелё- ных насаждений - один из самых высоких показателей для городов Испании).
Футбольный клуб «Депортиво» (создан в 1906 году) - чемпион Испании (2000 год), обладатель Кубка Испании (1995, 2002 годы) и Суперкубка (1995, 2000, 2002 годы) - выступает на стадионе «Риасор» (35 тыс. мест), где проходили матчи чемпионата мира по футболу (1982 год). В 2006 году состоялись соревнования на 22-й Кубок мира по спортивной ходьбе.
Главный экономический центр Галисии: в Ла-Корунья производится около 1/3 ВРП (3,5 млрд. евро в 2007 году). В структуре хозяйства доминирует сфера услуг. Ведущие предприятия финансового сектора - Banco Pastor, Caixa Galicia. Крупная торговая компания «Inditex» (47 тысяч занятых). Центр туризма (в 2006 году город посетили около 500 тысяч человек), основные виды - пляжный отдых (главные пляжи - Орсан и Риасор в центральной части города), морской круизный (ежегодно в порт заходит свыше 60 круизных судов). Создание компьютерных программных продуктов (в т. ч. компании «Soluziona S. A.»).