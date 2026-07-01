ЛА-КОРУНЬЯ

ЛА-КОРУНЬЯ - го­род на се­ве­ро-за­па­де Ис­па­нии, в ав­то­ном­ном со­об­ще­ст­ве (об­лас­ти) Га­ли­сия, административный центр провинции Ла-Ко­ру­нья.

Население 244,2 тысяч человек (2010 год; вто­рой по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния го­род Га­ли­сии по­сле Ви­го). Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье Ат­лан­ти­че­ско­го океана. Морской порт (гру­зо­обо­рот около 14 млн. т в год). Пор­то­вый ком­плекс вклю­ча­ет тер­ми­на­лы: 4 неф­тяных, по приё­му сжи­жен­но­го га­за, кон­тей­нер­ный и ры­бо­лов­ный. Близ Ла-Корунья стро­ит­ся но­вый порт Пун­та-Лан­го­стей­ра, круп­ней­ший испанский порт на Ат­лан­ти­че­ском океане (от­кры­тие 1-й оче­ре­ди пла­ни­ру­ет­ся в 2010 году). Ав­то­ма­ги­ст­ра­ли Ла-Ко­ру­нья - Мад­рид, Ла-Ко­ру­нья - Лис­са­бон (Пор­ту­га­лия). В пре­де­лах го­ро­да - железнодорожные станции стан­ции: Сан-Кри­сто­баль (600 тысяч пас­са­жи­ров, 2005 год), Сан-Дие­го (то­вар­ная). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт (1953 год; около 1,1 млн. пас­са­жи­ров в 2008 году).

Ос­но­ван рим­ля­на­ми под названием Бри­ган­ций (Brigantium), пред­по­ло­жи­тель­но во II веке до н. э. на мес­те кельтского по­се­ле­ния; круп­ный морской порт. С IV века н. э. пе­ре­жи­вал упа­док, в IX веке не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся на­па­де­ни­ям нор­ман­нов, прак­ти­че­ски обез­лю­дел. В 1208 году за­се­лён по ука­зу Аль­фон­со IX (по­жа­ло­вав­ше­му так­же фу­эро). Ста­тус го­ро­да с 1446 года; то­гда же по­лу­чил от Хуа­на II пра­во сво­бод­ной тор­гов­ли с Анг­ли­ей. С середины XVI века один из круп­ней­ших по­ли­тических цен­тров Га­ли­сии. В 1588 году из пор­та Ла-Корунья для сра­же­ния с британскими сила­ми вы­шла «Не­по­бе­ди­мая ар­ма­да», в 1589 году го­род раз­граб­лен Ф. Дрей­ком. По­сле от­ме­ны мо­но­по­лии Ка­ди­са на тор­гов­лю с ко­ло­ния­ми с конца XVIII века пе­ре­живал эко­но­мический подъ­ём. 16.01.1809 года близ Ла-Корунья в хо­де на­по­ле­о­нов­ских войн фран­цу­зы одер­жа­ли по­бе­ду над британскимим си­ла­ми. С 1849 года сто­ли­ца од­но­именной про­вин­ции (этот ста­тус го­ро­ду да­ро­ва­ла Иза­бел­ла II в знак бла­го­дар­но­сти за под­держ­ку в пе­ри­од кар­ли­ст­ских войн).

В ис­то­рической час­ти го­ро­да - жи­лая за­строй­ка XVI-XVIII веков, до­ход­ные до­ма в сти­ле мо­дерн начала XX века (архитектор Х. Га­лан Кар­ва­халь и др.). Фа­са­ды по­стро­ек, вы­хо­дя­щие на городские на­бе­реж­ные, оформ­ле­ны за­стек­лён­ны­ми га­ле­рея­ми (поя­ви­лись в XVIII веке; б. ч. от­но­сит­ся к концу XIX века). В цен­тре рас­по­ло­жен­но­го на ост­ро­ве Ста­ро­го го­ро­да - площадь Ма­рии Пи­та с двор­цом Па­ла­сио Му­ни­си­паль в фор­мах эк­лек­тиз­ма (1904-1917 годы, архитектор П. Ма­ри­ньо); по­бли­зо­сти на­хо­дят­ся церк­ви: в ро­ман­ском сти­ле - Сан­ть­я­го (начала XII века), Сан­та-Ма­рия-дель-Кам­по (1302 год, с эле­мен­та­ми го­ти­ки); позд­не­го­тическая цер­ковь монастыря Сан­та-Бар­ба­ра (XV век); в сти­ле ба­рок­ко - Сан-Хор­хе (1693 год, архитектор Д. де Ан­д­ра­де), цер­ковь мо­на­сты­ря ка­пу­ци­нок (1715 год, Ф. де Ка­сас-и-Но­воа) и Сан­то-До­мин­го (XVIII век).

В южной час­ти Ста­ро­го го­ро­да - рас­по­ло­жен­ные на мес­те фор­та Сан-Кар­лос са­ды Сан-Кар­лос (1843 год; мо­ги­ла-ме­мо­ри­ал британского генерала Дж. Му­ра) и форт Сан-Ан­тон (1589 год, пе­ре­стро­ен в XVIII веке; ны­не Му­зей ар­хео­ло­гии и ис­то­рии, 1964 год). От ук­ре­п­ле­ний Ла-К. со­хра­ни­лись так­же «мор­ские во­ро­та» (Пу­эр­та-Сан-Ми­гель, 1595–1607; Пу­эр­та-дель-Кла­во и Пу­эр­то-Пар­ро­те, 1676). К се­ве­ру от Ста­ро­го го­ро­да рас­по­ло­же­на ста­рей­шая по­строй­ка Ла-Корунья - ма­як «Баш­ня Гер­ку­ле­са» (начало II века, зод­чий Гай Сер­вий Лю­пий; ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1788-1791 годах, архитектор Э. Джан­ни­ни; ны­не дей­ст­вую­щий), ок­ру­жён­ный пар­ком скульп­тур «Сад Гер­ку­ле­са» (конец 1980-х - начало 2000-х годов). Ря­дом на­хо­дит­ся му­зей «Дом че­ло­ве­ка», или «До­мус», в фор­мах не­омо­дер­низ­ма (1993-1995 годы, архитектор Ара­та Исод­за­ки). Сре­ди других со­ору­же­ний конца XX - начала XXI века - Му­зей ху­дож­ни­ка Л. Сео­а­не (2003 год, ар­хитектурное бю­ро «Creus e Carrasco»), вы­ста­воч­ный ком­плекс фон­да «Caixa Galicia» (Н. Грим­шо, 2006 год), мо­ну­мент «Обе­лиск ты­ся­че­ле­тия» (2000 год; архитектор А. Дес­монтс; рель­е­фы скульп­то­ра Х. Пор­то).

Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - Ко­ро­лев­ская ака­де­мия изящ­ных ис­кусств (1849 год), Ко­ро­лев­ская ака­де­мия Га­ли­сии (1906 год, центр га­ли­сий­ской куль­ту­ры и язы­ка), Институт океа­но­гра­фии. Университет Ла-Ко­ру­ньи (1990 год), Центр уни­вер­си­тет­ско­го об­ра­зо­ва­ния Га­ли­сии (фи­ли­ал уни­вер­си­тет­ско­го кол­лед­жа Дуб­ли­на). Ар­хив Га­ли­сии (1775 год), му­ни­ци­паль­ная библиотека (1991 год).

Му­зеи: изящ­ных ис­кусств (1922 год; со­б­ра­ние жи­во­пи­си XV-XIX веков), ча­сов (1970 год), Дом нау­ки (1983 год; с пла­не­та­ри­ем), «Дом че­ло­ве­ка» («До­мус», 1995 год), по­ли­гра­фии (1998 год), ре­лигиозного искусства, во­ен­ный, современного искусства. До­ма-му­зеи испанской пи­са­тель­ни­цы Э. Пар­до Ба­сан (1972 год), ге­ро­ической за­щит­ни­цы го­ро­да в XVI веке. Ма­рии Пи­та.

Те­ат­ры: опер­ный, Ро­за­лии де Ка­ст­ро (ос­но­ван в 1838 году), Ко­лон (1948 год). Мно­го­функ­цио­наль­ный куль­тур­но-раз­вле­ка­тель­ный центр «Ко­ли­зей». Дво­рец вы­ста­вок и кон­грес­сов (PALEXCO), вы­ста­воч­ный центр EXPOCoruña. Ак­ва­ри­ум (1999 год; ры­бы Ат­лан­ти­че­ско­го ок.). В го­ро­де мно­го са­дов и пар­ков (по оцен­кам, на ка­ж­до­го жи­те­ля при­хо­дит­ся около 10 м2 зе­лё- ных на­са­ж­де­ний - один из са­мых вы­со­ких по­ка­за­те­лей для го­ро­дов Ис­па­нии).

Фут­боль­ный клуб «Де­пор­ти­во» (соз­дан в 1906 году) - чем­пи­он Ис­па­нии (2000 год), об­ла­да­тель Куб­ка Ис­па­нии (1995, 2002 годы) и Су­пер­куб­ка (1995, 2000, 2002 годы) - вы­сту­па­ет на ста­дио­не «Риа­сор» (35 тыс. мест), где про­хо­ди­ли мат­чи чем­пио­на­та ми­ра по фут­бо­лу (1982 год). В 2006 году со­стоя­лись со­рев­но­ва­ния на 22-й Ку­бок ми­ра по спор­тив­ной ходь­бе.

Глав­ный эко­но­мический центр Га­ли­сии: в Ла-Корунья про­из­во­дит­ся около 1/3 ВРП (3,5 млрд. ев­ро в 2007 году). В струк­ту­ре хо­зяй­ст­ва до­ми­ни­ру­ет сфе­ра ус­луг. Ве­ду­щие пред­при­ятия фи­нан­со­во­го сек­то­ра - Banco Pastor, Caixa Galicia. Круп­ная тор­го­вая ком­па­ния «Inditex» (47 тысяч за­ня­тых). Центр ту­риз­ма (в 2006 году го­род по­се­ти­ли около 500 тысяч человек), основные ви­ды - пляж­ный от­дых (главные пля­жи - Ор­сан и Риа­сор в центральной час­ти го­ро­да), мор­ской кру­из­ный (еже­год­но в порт за­хо­дит свыше 60 кру­из­ных су­дов). Соз­да­ние ком­пь­ю­тер­ных про­грамм­ных про­дук­тов (в т. ч. ком­па­нии «Soluziona S. A.»).

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