ЛА КАЛЬПРЕНЕД ГОТЬЕ ДЕ КОСТ ДЕ
ЛА КАЛЬПРЕНЕД ГОТЬЕ ДЕ КОСТ ДЕ - французский писатель.
Учился в Тулузе, в 20 лет поступил на военную службу, выполнял дипломатические поручения. Дебютировал трагедиями «Смерть Митридата» («La mort de Mithridate», 1635), «Граф Эссекский» («Le comte d’Essex», 1639) и другими, не имевшими успеха у публики. Огромной популярностью у современников пользовались написанные в духе Оноре д’ Юрфе и прециозности псевдоисторичие романы «Кассандра» («Cassandre», vol. 1-10, 1642-1650) и «Клеопатра» («Cléopâtre», vol. 1-12, 1647-1658), в которых, несмотря на отнесение действия к эпохе античности (жизнь при дворе Александра Македонского и императоре Августа), манера поведения героев соответствует нормам XVII века. Проза Ла Кальпренеда, ставшая из-за анахронизма описаний и несогласованности частей предметом насмешек сторонников классицизма, в том числе Н. Буало, имела во многом назидательское значение, демонстрируя придворным кругам образцы галантного поведения. В романе «Фарамонд» («Faramond», vol. 1-12, 1661-1670; последние 5 томов написаны П. де Воморьером) Ла Кальпренеда обратился к теме становления французского государства, героизируя и идеализируя национальное прошлое.
Сочинения:
Cléopâtre. Gen., 1979. Vol. 1-6.