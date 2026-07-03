ЛА КАЛЬПРЕНЕД ГОТЬЕ ДЕ КОСТ ДЕ

ЛА КАЛЬПРЕНЕД ГОТЬЕ ДЕ КОСТ ДЕ​ - французский писатель.

Учил­ся в Ту­лу­зе, в 20 лет по­сту­пил на во­енную служ­бу, вы­пол­нял ди­пло­ма­тические по­ру­че­ния. Де­бю­ти­ро­вал тра­ге­дия­ми «Смерть Мит­ри­да­та» («La mort de Mithridate», 1635), «Граф Эс­сек­ский» («Le comte d’Essex», 1639) и другими, не имев­ши­ми ус­пе­ха у пуб­ли­ки. Ог­ром­ной по­пу­ляр­но­стью у со­вре­мен­ни­ков поль­зо­ва­лись на­пи­сан­ные в ду­хе Оноре д’ Юр­фе и пре­ци­оз­но­сти псев­до­ис­то­ричие ро­ма­ны «Кас­сан­д­ра» («Cassandre», vol. 1-10, 1642-1650) и «Кле­о­пат­ра» («Cléopâtre», vol. 1-12, 1647-1658), в ко­то­рых, не­смот­ря на от­не­се­ние дей­ст­вия к эпо­хе ан­тично­сти (жизнь при дво­ре Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го и императоре Ав­гу­ста), ма­не­ра по­ве­де­ния ге­ро­ев со­от­вет­ст­ву­ет нор­мам XVII века. Про­за Ла Кальпренеда, став­шая из-за ана­хро­низ­ма опи­са­ний и не­со­гла­со­ван­но­сти час­тей пред­ме­том на­сме­шек сто­рон­ни­ков клас­си­циз­ма, в том числе Н. Буа­ло, име­ла во мно­гом на­зи­дательское зна­че­ние, де­мон­ст­ри­руя при­двор­ным кру­гам об­раз­цы га­лант­но­го по­ве­де­ния. В ро­ма­не «Фа­ра­монд» («Fa­ra­mond», vol. 1-12, 1661-1670; по­след­ние 5 то­мов на­пи­са­ны П. де Во­морь­е­ром) Ла Кальпренеда об­ра­тил­ся к те­ме ста­нов­ле­ния французского го­су­дар­ст­ва, ге­рои­зи­руя и идеа­ли­зи­руя национальное про­шлое.

Сочинения :

Cléopâtre. Gen., 1979. Vol. 1-6.