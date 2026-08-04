ЛА ГУМА АЛЕКС

ЛА ГУМА АЛЕКС - южноафриканский писатель, общественный деятель.

Пи­сал на английском языке. Окон­чил тех­нический кол­ледж Кейп­тау­на (1945). Был ра­бо­чим, бух­гал­те­ром, жур­на­ли­стом.

В 1950-е годы один из ли­де­ров Кон­грес­са цвет­ного на­се­ле­ния Южой Аф­ри­ки. Не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся пре­сле­до­ва­ни­ям со сто­ро­ны вла­стей. В 1966 году эмиг­ри­ро­вал в Ве­ли­ко­бри­та­нию. Ге­не­раль­ный сек­ре­тарь Ас­со­циации пи­са­те­лей стран Азии и Аф­ри­ки (с 1979 года). Пред­ста­ви­тель так называемой ли­те­ра­ту­ры про­тес­та Южной Аф­ри­ки; ав­тор по­вес­ти «Нок­тюрн» («Nocturn», 1957), ро­ма­нов «Ски­та­ния в но­чи» («A Walk in the Night», 1962, русский перевод 1964), «И нит­ка, втрое скру­чен­ная» («And a Threefold Cord», 1964, русский перевод 1966), «Ка­мен­ная стра­на» («The Stone Country», 1967, русский перевод 1970), в ко­то­ром от­ра­же­ны впе­чат­ле­ния Ла Гумы от пре­бы­ва­ния в тюрь­ме, «В кон­це се­зо­на ту­ма­нов» («In the Fog of the Season’s End», 1972, русский перевод 1975), «Вре­мя со­ро­ко­пута» («Time of the Butcherbird», 1979, русский перевод 1980); рас­ска­зов, ра­дио­пьес, пуб­ли­ци­сти­ки.

Для про­из­ве­де­ний Ла Гума, на­пи­сан­ных жи­вым и яр­ким язы­ком, ха­рак­тер­ны со­ци­аль­ная про­бле­ма­ти­ка, жё­ст­кая кри­ти­ка апарт­хей­да.

Сочинения :

Из­бран­ное: [Ро­ма­ны и рас­ска­зы]. М., 1985.