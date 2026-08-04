ЛА ГУМА АЛЕКС
ЛА ГУМА АЛЕКС - южноафриканский писатель, общественный деятель.
Писал на английском языке. Окончил технический колледж Кейптауна (1945). Был рабочим, бухгалтером, журналистом.
В 1950-е годы один из лидеров Конгресса цветного населения Южой Африки. Неоднократно подвергался преследованиям со стороны властей. В 1966 году эмигрировал в Великобританию. Генеральный секретарь Ассоциации писателей стран Азии и Африки (с 1979 года). Представитель так называемой литературы протеста Южной Африки; автор повести «Ноктюрн» («Nocturn», 1957), романов «Скитания в ночи» («A Walk in the Night», 1962, русский перевод 1964), «И нитка, втрое скрученная» («And a Threefold Cord», 1964, русский перевод 1966), «Каменная страна» («The Stone Country», 1967, русский перевод 1970), в котором отражены впечатления Ла Гумы от пребывания в тюрьме, «В конце сезона туманов» («In the Fog of the Season’s End», 1972, русский перевод 1975), «Время сорокопута» («Time of the Butcherbird», 1979, русский перевод 1980); рассказов, радиопьес, публицистики.
Для произведений Ла Гума, написанных живым и ярким языком, характерны социальная проблематика, жёсткая критика апартхейда.
Сочинения:
Избранное: [Романы и рассказы]. М., 1985.