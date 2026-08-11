ЛА-ГРАВЕТТ
ЛА-ГРАВЕ́ТТ - многослойная палеолитическая стоянка под скальным навесом в долине реки Куз, близ современного населённого пункта Байяк на юго- западе Франции.
Известна с 1880 года, исследовалась Ф. Лакором в 1930-1954 годах. Нижние культурные слои содержали индустрию развитого Ориньяка. Вышележащий слой «С» характеризуется каменным инвентарём с миниатюрными остриями типа fl ́echettes (стрелки), который Лакор определил как «байясьен» (от Байяк). Эту индустрию ныне рассматривают как один из ранних вариантов Граветта на территории Франции (перигордьен IV по Д. Пейрони, смотри в статье Перигор). В трёх верхних слоях зафиксирована каменная индустрия, которая стала эпонимной дляГраветта.