ЛА-ГРАВЕТТ

ЛА-ГРАВЕ́ТТ - мно­го­слой­ная палеолитическая сто­ян­ка под скаль­ным на­ве­сом в до­ли­не реки Куз, близ современного на­се­лён­но­го пунк­та Бай­як на юго- западе Фран­ции.

Из­вест­на с 1880 года, ис­сле­до­ва­лась Ф. Ла­ко­ром в 1930-1954 годах. Ниж­ние куль­тур­ные слои со­дер­жа­ли ин­ду­ст­рию раз­ви­то­го Оринь­я­ка. Вы­ше­ле­жа­щий слой «С» ха­рак­те­ризу­ет­ся ка­мен­ным ин­вен­та­рём с ми­ниатюр­ны­ми ост­рия­ми ти­па fl ́echettes (стрел­ки), ко­то­рый Ла­кор оп­ре­де­лил как «бай­ясь­ен» (от Бай­як). Эту ин­ду­стрию ны­не рас­смат­ри­ва­ют как один из ран­них ва­ри­ан­тов Гра­вет­та на тер­рито­рии Фран­ции (пе­ри­гор­дь­ен IV по Д. Пей­ро­ни, смотри в статье Пе­ри­гор). В трёх верх­них сло­ях за­фик­си­ро­ва­на ка­мен­ная ин­ду­ст­рия, ко­то­рая ста­ла эпо­ним­ной дляГра­вет­та.

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