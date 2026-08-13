ЛА-ФЕРРАСИ

ЛА-ФЕРРАСИ - сто­ян­ка сред­не­го и верх­не­го па­лео­ли­та на пра­вом бе­ре­гу реки Ве­зер, к за­па­ду от города Эзи (Лез-Эзи-де-Тай­ак), на юге департамена Дор­донь (Фран­ция).

От­кры­та в конце XIX века, рас­коп­ки Д. Пей­ро­ни и Л. Ка­пи­та­на в 1909-1922 годах, А. Дель­пор­та в 1968-1975 годах. Один из опор­ных па­мят­ни­ков для изу­че­ния па­лео­ли­та Фран­ции. От­ло­же­ния мощ­но­стью около 7 м.

Рас­по­ло­же­на под скаль­ным на­ве­сом. Ниж­ний слой А ха­рак­те­ри­зу­ет­ся ин­ду­ст­ри­ей Му­стье ашель­ской тра­ди­ции, С/D (Вюрм I–II - 75-60 тысяч лет на­зад) - ва­ри­ан­том ша­рант­ское Му­стье ти­па Ла-Ферраси (слой В сте­риль­ный). В слое С/D в 1909-1921 годах най­де­ны 6 по­гре­бе­ний не­ан­дер­таль­цев: муж­чи­ны 45 лет (№ 1), на спи­не, го­ло­вой на за­пад, но­ги со­гну­ты впра­во, пе­ре­кры­то тре­мя пло­ски­ми кам­ня­ми; жен­щи­ны 25-30 лет (№ 2), силь­но скор­чен­ное на пра­вом бо­ку, го­ло­вой на вос­ток; де­тей (в ямах): 10 лет (№ 3); 3 лет (№ 6) - скор­чен­ное на пра­вом (?) бо­ку, ори­ен­ти­ро­ва­но на вос­ток, че­реп ле­жал от­дель­но под ка­мен­ной пли­той, на ниж­ней сто­ро­не ко­то­рой вы­долб­ле­ны ча­ше­вид­ные уг­луб­ле­ния (рас­смат­ри­ва­ет­ся как од­но из пер­вых про­яв­ле­ний за­ро­ж­дав­ше­го­ся изо­бра­зительного искусства); 7-8 месяцев (№ 5) - яма пе­ре­кры­та на­сы­пью (высота 0,6 м); но­во­ро­ж­дён­ного мла­ден­ца (№ 4). Под кос­тя­ка­ми по­гре­бе­ний 1 и 2 про­сле­же­но ко­ст­ри­ще, в по­гре­бе­ни­ях 1, 3, 6, 4, ве­ро­ят­но, ис­поль­зо­ва­лась ох­ра. По­гре­бе­ния № 3-6 со­дер­жа­ли ин­вен­тарь: ос­тро­ко­неч­ни­ки, скрёб­ла, от­ще­пы и ко­сти жи­вот­ных. В 1973 году об­на­ру­же­но силь­но по­вре­ж­дён­ное по­гре­бе­ние (№ 7) ре­бён­ка около 2 лет.

Слой Е со­дер­жит ин­ду­ст­рию Ша­тель­пер­рон, E′ - древ­ний Оринь­як, слои F, H, H′ и H″ - Оринь­як I-IV, слои G, J, K и L - Гра­ветт (слой I сте­риль­ный). Со слоя­ми Н свя­за­ны на­ход­ки бло­ков из­вест­ня­ка с ли­ния­ми, на­несён­ны­ми крас­ной и чёр­ной крас­кой, с гра­ви­ро­ван­ны­ми жен­ски­ми зна­ка­ми и, ве­ро­ят­но, с фраг­мен­тар­ны­ми изо­бра­же­ния­ми жи­вот­ных.

Ла-Ферраси в со­ста­ве ком­плек­са па­мят­ни­ков до­ли­ны реки Ве­зер вклю­че­на в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Иллюстрации:

Ла-Фер­ра­си. Кам­ни с гра­ви­ро­ван­ны­ми зна­ка­ми из сло­ёв H. Архив БРЭ.;

Ору­дия из Ла-Фер­ра­си: 1 - слой А; 2 - слой С; 3 - слой D; 4 - слой Е; 5, 9 - слой F; 6, 7, 8 - слои Н; 10,11 - слой J (1–8, 10, 11 - ка­мень;9 - кость). Архив БРЭ.

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