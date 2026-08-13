ЛА-ФЕРРАСИ
ЛА-ФЕРРАСИ - стоянка среднего и верхнего палеолита на правом берегу реки Везер, к западу от города Эзи (Лез-Эзи-де-Тайак), на юге департамена Дордонь (Франция).
Открыта в конце XIX века, раскопки Д. Пейрони и Л. Капитана в 1909-1922 годах, А. Дельпорта в 1968-1975 годах. Один из опорных памятников для изучения палеолита Франции. Отложения мощностью около 7 м.
Расположена под скальным навесом. Нижний слой А характеризуется индустрией Мустье ашельской традиции, С/D (Вюрм I–II - 75-60 тысяч лет назад) - вариантом шарантское Мустье типа Ла-Ферраси (слой В стерильный). В слое С/D в 1909-1921 годах найдены 6 погребений неандертальцев: мужчины 45 лет (№ 1), на спине, головой на запад, ноги согнуты вправо, перекрыто тремя плоскими камнями; женщины 25-30 лет (№ 2), сильно скорченное на правом боку, головой на восток; детей (в ямах): 10 лет (№ 3); 3 лет (№ 6) - скорченное на правом (?) боку, ориентировано на восток, череп лежал отдельно под каменной плитой, на нижней стороне которой выдолблены чашевидные углубления (рассматривается как одно из первых проявлений зарождавшегося изобразительного искусства); 7-8 месяцев (№ 5) - яма перекрыта насыпью (высота 0,6 м); новорождённого младенца (№ 4). Под костяками погребений 1 и 2 прослежено кострище, в погребениях 1, 3, 6, 4, вероятно, использовалась охра. Погребения № 3-6 содержали инвентарь: остроконечники, скрёбла, отщепы и кости животных. В 1973 году обнаружено сильно повреждённое погребение (№ 7) ребёнка около 2 лет.
Слой Е содержит индустрию Шательперрон, E′ - древний Ориньяк, слои F, H, H′ и H″ - Ориньяк I-IV, слои G, J, K и L - Граветт (слой I стерильный). Со слоями Н связаны находки блоков известняка с линиями, нанесёнными красной и чёрной краской, с гравированными женскими знаками и, вероятно, с фрагментарными изображениями животных.
Ла-Ферраси в составе комплекса памятников долины реки Везер включена в список Всемирного наследия.
Иллюстрации:
Ла-Ферраси. Камни с гравированными знаками из слоёв H. Архив БРЭ.;
Орудия из Ла-Ферраси: 1 - слой А; 2 - слой С; 3 - слой D; 4 - слой Е; 5, 9 - слой F; 6, 7, 8 - слои Н; 10,11 - слой J (1–8, 10, 11 - камень;9 - кость). Архив БРЭ.