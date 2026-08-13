ЛА ФЕНИЧЕ
Оперный театр в Венеции.
Одна из самых престижных мировых оперных сцен. Здание построено в 1792 на месте сгоревшего театра «Сан Бенедетто» (арх. Дж. Сельва). Театр открыт в том же году первой постановкой оперы «Игры в Агридженто» Дж. Паизиелло. В 1836 здание пострадало от пожара, восстановлено архитекторами Т. и Дж. Медуна в первоначальных формах, вновь открыто в 1837. В 1996 театр полностью сгорел, в 2001–2003 проведена реконструкция под рук. арх. А. Росси, в 2003 открыт концертом под рук. Р. Мути.
В 18–19 вв. на сцене «Ла Ф.» ставились преим. итал. оперы. Здесь осуществлены первые постановки опер «Сафо» С. Майра (1794), «Горации и Куриации» Д. Чимарозы (1796), «Танкред» (1813) и «Семирамида» (1823) Дж. Россини, «Капулети и Монтекки» (1830) и «Беатриче ди Тенда» (1833) В. Беллини, «Велизарий» Г. Доницетти (1836), «Эрнани» (1844), «Риголетто» (1851), «Травиата» (1853), «Симон Бокканегра» (1857) Дж. Верди, «Богема» Р. Леонкавалло (1897). С кон. 19 в. ставились также австро-нем. оперы, состоялась итал. премьера «Кольца нибелунга» Р. Вагнера (1883). После 2-й мировой войны в репертуар «Ла Ф.» входят совр. оперы, здесь были впервые поставлены: «Похождения повесы» И. Ф. Стравинского (1951, под упр. автора), «Поворот винта» Б. Бриттена (1954), «Огненный ангел» С. С. Прокофьева (1955), «Нетерпимость» (1961) и «Прометей» (1984) Л. Ноно, «Гиперион» Б. Мадерны (1964), «Метаморфозы Бонавентуры» Дж. Ф. Малипьеро (1966), «Лоренцаччо» С. Буссотти (1972). Среди значит. постановок последних лет: «Травиата» Верди (2004, с участием Д. А. Хворостовского), «Крестоносцы в Египте» Дж. Мейербера (2007), «Борис Годунов» М. П. Мусоргского, «Набукко» Верди, «С сегодня на завтра» А. Шёнберга, «Паяцы» Р. Леонкавалло, «Мёртвый город» Э. Корнгольда (сезон 2008/09). Муз. рук. с 2007 – израильский дирижёр Э. Инбал. На сцене театра в разное время выступали выдающиеся певцы: И. А. Кольбран, Дж. Ронкони, Джудитта Гризи, Дж. Паста, М. Малибран, Ф. Таманьо, Дж. Беллинчони, А. Пертиле, Т. Даль Монте, Т. Скипа, М. Каллас, Б. Христов, Э. Шварцкопф, М. Канилья, Ф. Корелли, А. Краус, Дж. Лаури-Вольпи, Дж. Сазерленд, Р. Скотто, К. Бергонци, Т. Берганса, Л. Паваротти, М. Френи, М. Кабалье, М. Хорн.
Театр также предоставляет сцену для концертов симфонич., камерной, эстрадной музыки.
Иллюстрации:
«Ла Фениче». Архив БРЭ.