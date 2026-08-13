ЛА ФЕНИЧЕ

Оперный театр в Венеции.

Од­на из са­мых пре­стиж­ных ми­ро­вых опер­ных сцен. Зда­ние по­строе­но в 1792 на мес­те сго­рев­ше­го те­ат­ра «Сан Бе­не­дет­то» (арх. Дж. Сель­ва). Театр от­крыт в том же году пер­вой по­ста­нов­кой опе­ры «Иг­ры в Аг­рид­жен­то» Дж. Паи­зи­ел­ло. В 1836 зда­ние по­стра­да­ло от по­жа­ра, вос­ста­нов­ле­но ар­хи­тек­то­ра­ми Т. и Дж. Ме­ду­на в пер­во­на­чаль­ных фор­мах, вновь от­кры­то в 1837. В 1996 те­атр пол­но­стью сго­рел, в 2001–2003 про­ве­де­на ре­кон­ст­рук­ция под рук. арх. А. Рос­си, в 2003 от­крыт кон­цер­том под рук. Р. Му­ти.

В 18–19 вв. на сце­не «Ла Ф.» ста­ви­лись пре­им. итал. опе­ры. Здесь осу­ще­ст­в­ле­ны пер­вые по­ста­нов­ки опер «Са­фо» С. Май­ра (1794), «Го­ра­ции и Ку­риа­ции» Д. Чи­ма­ро­зы (1796), «Тан­кред» (1813) и «Се­ми­ра­ми­да» (1823) Дж. Рос­си­ни, «Ка­пу­ле­ти и Мон­тек­ки» (1830) и «Бе­ат­ри­че ди Тен­да» (1833) В. Бел­ли­ни, «Ве­ли­за­рий» Г. До­ни­цет­ти (1836), «Эр­на­ни» (1844), «Ри­го­лет­то» (1851), «Тра­ви­а­та» (1853), «Си­мон Бок­ка­не­гра» (1857) Дж. Вер­ди, «Бо­ге­ма» Р. Ле­он­ка­вал­ло (1897). С кон. 19 в. ста­ви­лись так­же ав­ст­ро-нем. опе­ры, со­стоя­лась итал. пре­мье­ра «Коль­ца ни­бе­лун­га» Р. Ваг­не­ра (1883). По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны в ре­пер­ту­ар «Ла Ф.» вхо­дят совр. опе­ры, здесь бы­ли впер­вые по­став­ле­ны: «По­хо­ж­де­ния по­ве­сы» И. Ф. Стра­вин­ско­го (1951, под упр. ав­то­ра), «По­во­рот вин­та» Б. Брит­те­на (1954), «Ог­нен­ный ан­гел» С. С. Про­кофь­е­ва (1955), «Не­тер­пи­мость» (1961) и «Про­ме­тей» (1984) Л. Но­но, «Ги­пе­ри­он» Б. Ма­дер­ны (1964), «Ме­та­мор­фо­зы Бо­на­вен­ту­ры» Дж. Ф. Ма­липь­е­ро (1966), «Ло­рен­цач­чо» С. Бус­сот­ти (1972). Сре­ди зна­чит. по­ста­но­вок по­след­них лет: «Тра­виа­та» Вер­ди (2004, с уча­сти­ем Д. А. Хво­ро­стов­ско­го), «Кре­сто­нос­цы в Егип­те» Дж. Мей­ер­бе­ра (2007), «Бо­рис Го­ду­нов» М. П. Му­сорг­ско­го, «На­бук­ко» Вер­ди, «С се­го­дня на зав­тра» А. Шён­бер­га, «Пая­цы» Р. Ле­он­ка­вал­ло, «Мёрт­вый го­род» Э. Корн­голь­да (се­зон 2008/09). Муз. рук. с 2007 – из­ра­иль­ский ди­ри­жёр Э. Ин­бал. На сце­не те­ат­ра в раз­ное вре­мя вы­сту­па­ли вы­даю­щие­ся пев­цы: И. А. Кольб­ран, Дж. Рон­ко­ни, Джу­дит­та Гри­зи, Дж. Пас­та, М. Ма­либ­ран, Ф. Та­ма­ньо, Дж. Бел­лин­чо­ни, А. Пер­ти­ле, Т. Даль Мон­те, Т. Ски­па, М. Кал­лас, Б. Хри­стов, Э. Шварц­копф, М. Ка­ни­лья, Ф. Ко­рел­ли, А. Кра­ус, Дж. Лау­ри-Воль­пи, Дж. Са­зер­ленд, Р. Скот­то, К. Бер­гон­ци, Т. Бер­ган­са, Л. Па­ва­рот­ти, М. Фре­ни, М. Ка­ба­лье, М. Хорн.

Те­атр так­же пре­дос­тав­ля­ет сце­ну для кон­цер­тов сим­фо­нич., ка­мер­ной, эс­т­рад­ной му­зы­ки.

Иллюстрации:

«Ла Фе­ни­че». Архив БРЭ.

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