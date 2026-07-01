Л’ЭРМИТ ТРИСТАН
Л’ЭРМИТ, Лермит (L’Hermite) ТРИСТАН (псевдоним; настоящее имя Франсуа) - французский писатель.
Член Французской академии (1649). Из обедневшей дворянской семьи. В юности служил пажом. Странствовал по Англии, Шотландии, Испании и др. странам, в 1618 году вернулся во Францию. Обстоятельства бурной жизни Лэрмита отражены в автобиографическом романе «Опальный паж» («Le page disgracié», 1643). Литературным творчеством занимался с начала 1620-х годов; печатался с 1626 года. Многие сочинения Лэрмита посвящены герцогу Гастону Орлеанскому, у которого Лэрмит находился на службе с 1622 года. В поэтическом творчестве Лэрмита сказалось влияние Ф. Малерба [поэма «Море» («La mer», 1628)], Т. Тассо, Дж. Марино и Т. де Вио [сборники «Жалобы Аканта» («Les plaintes d’Acante», 1633), «Морская эклога» («Églogue maritime», 1634), «Любови Тристана» («Les amours de Tristan», 1638), «Лира» («La lyre», 1641), «Героические стихи» («Vers h ́eroїques», 1648)].
Трагедия Лэрмита на ветхозаветный сюжет «Мариамна» («La Mariane», поствлена 1636, опубликована в 1637 году) стала одной из самых популярных пьес французского театра в XVII века Среди сочинений Лэрмита - трагедии в духе барокко, в т. ч. «Смерть Сенеки» («La mort de Sénèque», 1644, опубликовано в 1645 году); трагикомедия «Безумие мудреца» («La folie du sage», 1644, опубликовано в 1645 году); пастораль «Амариллис» («Amaryllis», 1653); комедия в итальянском духе «Нахлебник» («Le parasite», 1654).
Сочинения:
Œuvres complètes. P.; Gen., 1999-2002. Vol. 1-5.