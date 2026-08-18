КЗАР-АКИЛ

КЗАР-АКИЛ - многослойный пещерный археологический памятник в долине реки Антильяс, в 3 км к востоку от Средиземного моря, в 10 км к северу от современного города Бейрут (Ли­ван).

Раскопки американских исследователей Дж. Юинга, Дж. Догерти, Дж. Мерфи и др. в 1926 году, 1937-1938, 1947-1948 годах, возобновлены в 1969 году французской экспедицией Ж. Тиксье. Общая мощность отложений до 23,6 м; выделяется 37 слоёв, в том числе принципиально важные для изучения перехода от среднего к верхнему палеолиту Ближнего Востока. Слои XXXVII- XXXI содержат изделия Леваллуа - Мустье и по литологическим особенностям отнесены к периоду II Вюрмского оледенения.

Слои XXXVII-XXXI со­дер­жат из­де­лия Ле­вал­луа - Му­стье и по литологическим особенностям отнесены к периоду II Вюрмского оледенения. Слои XXX-XXVII принадлежат концу этого периода (для верхней части получена радиоуглеродная дата 44 600 ± 1200 лет назад), характеризуются мустьерской индустрией с плоскими нуклеусами радиального и параллельного скалывания с преобладанием отщепов и леваллуазских острий среди заготовок, скрёбел и остроконечников - среди орудий. Слой XXVI отложился, по-видимому, в более позднюю межледниковую эпоху и также относится к финалу мустьерской индустрии. В слое XXV была найдена верхняя челюсть человека, определённая как неандертальская, но, по мнению английского антрополога К. Стрингера, данных для её атрибуции недостаточно.

Слои XXV-XIX содержат индустрию, переходную от среднего к верхнему палеолиту, так называемый эмиран (Emiran, названа по материалам из пещеры Мугарет-эль-Эмире, на западном берегу Иордана). Для ранней стадии «эмирана» характерны «эмирейские острия» - леваллуазские острия с двусторонним утоньшением основания ретушью; для средней - обилие изделий «с поперечной фаской» (типа pièces à chanfrein), то есть пластин и отщепов с концом, усечённым поперечным сколом, возможно, использовавшихся в качестве резчиков (отличаются от резцов отсутствием кромки, образованной резцовым сколом) и скребков, эмирейские острия единичны; для поздней - резкое уменьшение числа pièces à chanfrein, появление пластин, приострённых ретушью (острия типа Кзар-Акил), сильно вытянутые леваллуазские острия (типа Умм-эльТлель).

В слоях XVIII-XIV найдены изделия, относящиеся к следующей переходной индустрии - Ахмариан (ахмар; Ahmarian, названа по находкам в гроте Эрк-эль-Ахмар, Иудейская пустыня): характерна пластинчатая техника раскалывания камня; среди орудий преобладают ретушированные пластинки и острия на пластинках (типы эль-Вад и Кзар-Акил, листовидные). В слое XVII найден скелет человека современного вида (7-8 лет). Выше расположены уже собственно верхнепалеолитические слои так называемого левантийского Оринь­я­ка (по другой гипотезе, слои XIII-VIII относятся к Ахмариану и лишь VII-VI - к Ориньяку): характерны широкие пластины с крупной ретушью, формирующей край изделия, скребки высокой формы, в том числе с выделенной рабочей частью, многофасеточные резцы, ретушированные пластинки с изогнутым профилем (типа Дюфур) и острия типа эль-Вад.

Слой V относится к культуре Кебара. Слои IV-II содержали комплекс мик­ро­ли­тов с «фигурной» и выемчатой ретушью, геометрические микролиты отсутствуют. Эту индустрию И. И. Коробков сопоставляет с так называемым псевдокапсием из слоя 5 навеса III Ябруд и оценивает как особый вариант мезолита Ливана. Кроме каменных изделий в слоях, относящихся к верхнему палеолиту и эпипалеолиту, были найдены костяные орудия, в том числе наконечники метательного оружия.

Иллюстрация:

Кзар-Акил. Ко­стя­ные ору­дия. Ок. 28 ты­сяч лет на­зад. Бри­тан­ский му­зей (Лон­дон). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)