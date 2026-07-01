КЫЗЫЛОРДА

КЫЗЫЛОРДА - город в южной части Казахстана , административный центр Кызылординской области.

Население 186 тысяч человек (2009 год). Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу реки Сыр­да­рья. Железнодорожная стан­ция. Аэ­ро­порт.

Ос­но­ван в 1817 году как кре­пость под названием Ак-Ме­четь ха­ном Ко­канд­ско­го хан­ст­ва Ома­ром. Во вре­мя Ко­канд­ских по­хо­дов 28 июля (9 августа) 1853 года штур­мом взя­та российскими вой­ска­ми под ко­мандованием генерала от кавалерии В.А. Пе­ров­ско­го, пе­ре­име­но­ва­на в форт Пе­ров­ский. По при­ка­зу Пе­ров­ско­го по­строе­ны но­вые ук­ре­п­ле­ния; в декабре 1853 года гар­ни­зон фор­та вы­дер­жал оса­ду ко­канд­ских войск. С 1867 года го­род Пе­ровск. Уезд­ный центр Сыр­дарь­ин­ской об­лас­ти (1867-1924 годы). В 1906 году от­кры­то по­сто­ян­ное дви­же­ние по про­шед­шей че­рез го­род железной дороге Орен­бург - Таш­кент. В но­ябре 1917 года ус­та­нов­ле­на советская власть.

В 1922 году го­ро­ду воз­вра­ще­но название Ак-Ме­четь, в 1925 году пе­ре­име­но­ван в Кзыл-Ор­ду. В 1925-1929 годах сто­ли­ца Ка­зак­ской АССР в со­ста­ве РСФСР. Ок­руж­ной (1928-1930 годы), рай­он­ный (1928-1932 годы) центр Ка­зак­ской АССР. В 1932-1938 годах рай­он­ный центр Юж­но-Ка­зах­стан­ской области, с 1938 административный центр Кзыл-Ор­дин­ской (с 1992 года Кы­зы­лор­дин­ской) области Ка­зак­ской АССР (с 1936 года - Ка­зах­ская ССР, с 1991 года - Рес­пуб­ли­ка Ка­зах­стан). Современное название с 1992 года.

Сре­ди ар­хитектурных дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей: ме­четь Айт­бая (2-я половина XIX века), Ак-ме­четь (2007-2008 годы), церковь Хри­ста Спа­си­те­ля, церковь в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (обе - 2-я половина XIX века). Государственный университет имени Кор­кыт Ата [соз­дан в 1998 году объ­е­ди­не­ни­ем кы­зы­лор­дин­ских гу­ма­ни­тар­но­го университета имени Кор­кыт Ата (ос­но­ван в 1937 году году как пе­да­го­гический институт, с 1996 года года университет) и по­ли­тех­нического института имени И. Жа­хае­ва (ос­но­ван в 1976 году как институт ин­же­не­ров аг­ро­про­мыш­лен­но­го про­из-водства)]. При­араль­ский НИИ аг­ро­эко­ло­гии и сельского хозяйства. Об­ла­ст­ная уни­вер­саль­ная на­учная библиотека имени А. Та­жи­бае­ва. Об­ла­ст­ной ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей [1939 год; зда­ние 1950-х годов; фи­лиа­лы - Му­зей Кор­кы­та (2000 год), Му­зей ис­то­рии го­ро­да «Ак­ме­шит» (2004 год)]. Об­ла­ст­ной ка­захский музыкально-дра­ма­тический те­атр имени Н. Бе­ке­жа­но­ва. Об­ла­ст­ная фи­лар­мо­ния. Ме­ж­ду­народный фольк­лор­но-му­зы­каль­ный фес­ти­валь «Кор­кыт и му­зы­ка Ве­ли­кой Сте­пи» (с 2006 года). Фут­боль­ный клуб «Кай­сар» вы­сту­па­ет на ста­дио­не имени Га­ни Му­рат­бае­ва (свыше 3 тысяч мест).

Цел­лю­лоз­но-кар­тон­ный ком­би­нат (на ба­зе тро­ст­ни­ка и ри­со­вой со­ло­мы). Пред­при­ятия лёг­кой (швей­ная, три­ко­таж­ная и обув­ная фаб­ри­ки) и пи­ще­вой промышленности; про­изводство строй­ма­те­риа­лов.

В ок­ре­ст­но­стях Кызылорды ве­дёт­ся раз­ра­бот­ка неф­те­га­зо­вых ме­сто­ро­ж­де­ний (Юж­но-Тур­гай­ский бас­сейн).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)