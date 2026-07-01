КЫЗЫЛОРДА
КЫЗЫЛОРДА - город в южной части Казахстана, административный центр Кызылординской области.
Население 186 тысяч человек (2009 год). Расположен на правом берегу реки Сырдарья. Железнодорожная станция. Аэропорт.
Основан в 1817 году как крепость под названием Ак-Мечеть ханом Кокандского ханства Омаром. Во время Кокандских походов 28 июля (9 августа) 1853 года штурмом взята российскими войсками под командованием генерала от кавалерии В.А. Перовского, переименована в форт Перовский. По приказу Перовского построены новые укрепления; в декабре 1853 года гарнизон форта выдержал осаду кокандских войск. С 1867 года город Перовск. Уездный центр Сырдарьинской области (1867-1924 годы). В 1906 году открыто постоянное движение по прошедшей через город железной дороге Оренбург - Ташкент. В ноябре 1917 года установлена советская власть.
В 1922 году городу возвращено название Ак-Мечеть, в 1925 году переименован в Кзыл-Орду. В 1925-1929 годах столица Казакской АССР в составе РСФСР. Окружной (1928-1930 годы), районный (1928-1932 годы) центр Казакской АССР. В 1932-1938 годах районный центр Южно-Казахстанской области, с 1938 административный центр Кзыл-Ординской (с 1992 года Кызылординской) области Казакской АССР (с 1936 года - Казахская ССР, с 1991 года - Республика Казахстан). Современное название с 1992 года.
Среди архитектурных достопримечательностей: мечеть Айтбая (2-я половина XIX века), Ак-мечеть (2007-2008 годы), церковь Христа Спасителя, церковь в честь Казанской иконы Божией Матери (обе - 2-я половина XIX века). Государственный университет имени Коркыт Ата [создан в 1998 году объединением кызылординских гуманитарного университета имени Коркыт Ата (основан в 1937 году году как педагогический институт, с 1996 года года университет) и политехнического института имени И. Жахаева (основан в 1976 году как институт инженеров агропромышленного произ-водства)]. Приаральский НИИ агроэкологии и сельского хозяйства. Областная универсальная научная библиотека имени А. Тажибаева. Областной историко-краеведческий музей [1939 год; здание 1950-х годов; филиалы - Музей Коркыта (2000 год), Музей истории города «Акмешит» (2004 год)]. Областной казахский музыкально-драматический театр имени Н. Бекежанова. Областная филармония. Международный фольклорно-музыкальный фестиваль «Коркыт и музыка Великой Степи» (с 2006 года). Футбольный клуб «Кайсар» выступает на стадионе имени Гани Муратбаева (свыше 3 тысяч мест).
Целлюлозно-картонный комбинат (на базе тростника и рисовой соломы). Предприятия лёгкой (швейная, трикотажная и обувная фабрики) и пищевой промышленности; производство стройматериалов.
В окрестностях Кызылорды ведётся разработка нефтегазовых месторождений (Южно-Тургайский бассейн).