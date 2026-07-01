КЫЗЫЛ-ВАНК
КЫЗЫЛ-ВАНК - комплекс археологических и исторических памятников на берегу реки Аракс близ села Тезекенд, у монастыря Святого Степаноса.
Обнаружен в 1895 году, раскопки ротмистра пограничной стражи Н.В. Фёдорова в 1896 году, археологов Е.А. Лалаяна в 1909 году, И.И. Мещанинова, И.М. Джафарзаде, А.А. Миллера в 1926 году.
Для могильника среднего бронзового века (значительная часть разрушена в 1905 году) характерны коллективные захоронения в обложенных камнями камерах (2-3× ×1-1,5 м, глубиной 1,5-2,3 м) с перекрытиями из плит; в двух случаях прослежено трупоположение, скорченное на правом боку. Сосуды помещались в ногах и головах погребённых. Типичны тщательно отделанные расписные сосуды: приземистые округлые и биконические горшки, кувшины; есть глубокие миски (в том числе в форме «срезанного ореха», с выемками с двух сторон), сосуды со сливом («чайники»), «ваза»; поверх красного ангоба чёрной, красной и коричневой красками широкими фризами наносился орнамент - треугольники с сетчатой штриховкой, ромбы, прямоугольники, зооморфные (птицы, змея) и антропоморфные (сцена танца) изображения; встречаются монохромная роспись и неорнаментированная чернолощёная керамика.
Среди других находок: обсидиановые наконечники стрел с выемкой в основании; каменные и бронзовое навершия булав; бронзовые накладки, браслеты, серьги, булавки (в том числе с полусферической головкой), кинжалы черешковые без нервюры или со слабо выраженным ребром, один - переднеазиатского типа (с рамочной рукоятью), шилья, втульчатые наконечники копий, черешковые наконечники стрел; золотые серьги; бусы - сердоликовые, бронзовые, из глухого стекла; глиняная расписная антропоморфная скульптура. Рядом исследователей выделяется кармирванкская (кызылванкская) археологическая культура, родственная кармир-бердской культуре; керамика, являющаяся её основным признаком, распространена также в соседних районах Северо-Западного Ирана (Хафтаван-Тепе, Гей-Тепе). Б.Б. Пиотровский датировал могильник 2-й половиной 2-го тысячелетия до нашей эры, в современных исследованиях дата определяется в пределах 1900-1600 годов до нашей эры.
Раскопаны 3 коллективные гробницы раннего железного века (VIII-VI веков до нашей эры по Б.А. Куфтину или X-IX веков до нашей эры по А.А. Иессену): камеры (4,5×1,8 м) обложены камнями, перекрыты плитами (на одной из них фигура с поднятыми руками в позе адоранта, выполненная рядами круглых ямок). Среди находок - бронзовые и железные наконечники копий и стрел, браслеты, кольца, серьги с нанизанными на проволоку сердоликовыми бусинами, бронзовые булавки, лунницы, железные ножи, обсидиановые наконечники стрел с выемкой в основании, бусы из сердолика и глухого стекла; монохромные расписные (углы и ромбы красной краской в нижней части сосудов) чаши, тарелки, широкогорлые кружки, широкий «чайник» с трубчатым сливом, чернолощёные сосуды.
Вблизи могильников изучалось поселение среднего и позднего бронзового, раннего железного веков с каменными и сырцовыми прямоугольными постройками, глиняными очагами. Найдены зернотёрки, вкладыши серпов, поделки из обсидиана, кости мелкого рогатого скота, керамика (крупные сосуды, чаши, «чайники», вазы, горшки); часть сосудов расписаны (прямые и волнистые линии, треугольники, круги) чёрной, красной и коричневой красками по светлому ангобу.
В районе Кызыл-Ванка находился средневековый армянский город Астапат (упоминается с VIII века нашей эры); вблизи в начале XIX века построена персидская крепость Аббасабад, взятая российскими войсками в 1827 году. Сохранились руины церкви монастыря Святого Степаноса (портал, богато украшенный резьбой, остатки фресок), основанного в VII веке.