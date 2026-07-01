КЫЗЫЛ-ВАНК

КЫЗЫЛ-ВАНК - комплекс археологических и исторических памятников на берегу реки Аракс близ села Тезекенд, у монастыря Святого Степаноса.

Об­на­ру­жен в 1895 году, рас­коп­ки рот­ми­ст­ра по­гра­нич­ной стра­жи Н.В. Фё­до­ро­ва в 1896 году, ар­хео­ло­гов Е.А. Ла­лая­на в 1909 году, И.И. Ме­ща­ни­но­ва , И.М. Джа­фар­за­де, А.А. Мил­ле­ра в 1926 году.

Для мо­гиль­ни­ка сред­не­го брон­зо­во­го ве­ка (зна­чительная часть раз­ру­ше­на в 1905 году) ха­рак­тер­ны кол­лек­тив­ные за­хо­ро­не­ния в об­ло­жен­ных кам­ня­ми ка­ме­рах (2-3× ×1-1,5 м, глу­би­ной 1,5-2,3 м) с пе­ре­кры­тия­ми из плит; в двух слу­ча­ях про­сле­же­но тру­по­по­ло­же­ние, скор­чен­ное на пра­вом бо­ку. Со­су­ды по­ме­ща­лись в но­гах и го­ло­вах по­гре­бён­ных. Ти­пич­ны тща­тель­но от­де­лан­ные рас­пис­ные со­су­ды: при­зе­ми­стые ок­руг­лые и би­ко­ни­че­ские горш­ки, кув­ши­ны; есть глу­бо­кие мис­ки (в том числе в фор­ме «сре­зан­но­го оре­ха», с вы­ем­ка­ми с двух сто­рон), со­су­ды со сли­вом («чай­ни­ки»), «ва­за»; по­верх крас­но­го ан­го­ба чёр­ной, крас­ной и ко­рич­не­вой крас­ка­ми ши­ро­ки­ми фри­за­ми на­но­сил­ся ор­на­мент - тре­уголь­ни­ки с сет­ча­той штри­хов­кой, ром­бы, пря­мо­уголь­ни­ки, зоо­морф­ные (пти­цы, змея) и ан­тро­по­морф­ные (сце­на тан­ца) изо­бра­же­ния; встре­ча­ют­ся мо­но­хром­ная рос­пись и не­ор­на­мен­ти­ро­ван­ная чер­но­ло­щё­ная ке­ра­ми­ка.

Сре­ди других на­хо­док: об­си­диа­но­вые на­ко­неч­ни­ки стрел с вы­ем­кой в ос­но­ва­нии; ка­мен­ные и брон­зо­вое на­вер­шия бу­лав; брон­зо­вые на­клад­ки, брас­ле­ты, серь­ги, бу­лав­ки (в том числе с по­лу­сфе­рической го­лов­кой), кин­жа­лы че­реш­ко­вые без нер­вю­ры или со сла­бо вы­ра­жен­ным реб­ром, один - пе­ред­неа­зи­ат­ско­го ти­па (с ра­моч­ной ру­ко­ятью), ши­лья, втуль­ча­тые на­ко­неч­ни­ки ко­пий, че­реш­ко­вые на­ко­неч­ни­ки стрел; зо­ло­тые серь­ги; бу­сы - сер­до­ли­ко­вые, брон­зо­вые, из глу­хо­го стек­ла; гли­ня­ная рас­пис­ная ан­тро­по­морф­ная скульп­ту­ра. Ря­дом ис­сле­до­ва­те­лей вы­де­ля­ет­ся кар­мир­ванк­ская (кы­зыл­ванк­ская) ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра, род­ст­вен­ная кар­мир-берд­ской куль­ту­ре ; ке­ра­ми­ка, яв­ляю­щая­ся её основным при­зна­ком, рас­про­стра­не­на так­же в со­сед­них рай­онах Северо-Западного Ира­на (Хаф­та­ван-Те­пе, Гей-Те­пе). Б.Б. Пи­от­ров­ский да­ти­ро­вал мо­гиль­ник 2-й половиной 2-го тысячелетия до нашей эры, в со­вре­мен­ных ис­сле­до­ва­ни­ях да­та оп­ре­де­ля­ет­ся в пре­де­лах 1900-1600 годов до нашей эры.

Рас­ко­па­ны 3 кол­лек­тив­ные гроб­ни­цы ран­не­го же­лез­но­го ве­ка (VIII-VI веков до нашей эры по Б.А. Куф­ти­ну или X-IX веков до нашей эры по А.А. Иес­се­ну): ка­ме­ры (4,5×1,8 м) об­ло­же­ны кам­ня­ми, пе­ре­кры­ты пли­та­ми (на од­ной из них фи­гу­ра с под­ня­ты­ми ру­ка­ми в по­зе адо­ран­та, вы­пол­нен­ная ря­да­ми круг­лых ямок). Сре­ди на­хо­док - брон­зо­вые и же­лез­ные на­ко­неч­ни­ки ко­пий и стрел, брас­ле­ты, коль­ца, серь­ги с на­ни­зан­ны­ми на про­во­ло­ку сер­до­ли­ко­вы­ми бу­си­на­ми, брон­зо­вые бу­лав­ки, лун­ни­цы, же­лез­ные но­жи, об­си­диа­но­вые на­ко­неч­ни­ки стрел с вы­ем­кой в ос­но­ва­нии, бу­сы из сер­до­ли­ка и глу­хо­го стек­ла; мо­но­хром­ные рас­пис­ные (уг­лы и ром­бы крас­ной крас­кой в ниж­ней час­ти со­су­дов) ча­ши, та­рел­ки, ши­ро­ко­гор­лые круж­ки, ши­ро­кий «чай­ник» с труб­ча­тым сли­вом, чер­но­ло­щё­ные со­су­ды.

Вбли­зи мо­гиль­ни­ков изу­ча­лось по­се­ле­ние сред­не­го и позд­не­го брон­зо­во­го, ран­не­го же­лез­но­го ве­ков с ка­мен­ны­ми и сыр­цо­вы­ми пря­мо­уголь­ны­ми по­строй­ка­ми, гли­ня­ны­ми оча­га­ми. Най­де­ны зер­но­тёр­ки, вкла­ды­ши сер­пов, по­дел­ки из об­си­диа­на, кос­ти мел­ко­го ро­га­то­го ско­та, ке­ра­ми­ка (круп­ные со­су­ды, ча­ши, «чай­ни­ки», ва­зы, горш­ки); часть со­су­дов рас­пи­са­ны (пря­мые и вол­ни­стые ли­нии, тре­уголь­ни­ки, кру­ги) чёр­ной, крас­ной и ко­рич­не­вой крас­ка­ми по свет­ло­му ан­го­бу.

В рай­оне Кызыл-Ванка на­хо­дил­ся средневековый армянский го­род Ас­та­пат (упо­ми­на­ет­ся с VIII века нашей эры); вбли­зи в начале XIX века по­строе­на персидская кре­пость Аб­ба­са­бад, взя­тая российскими вой­ска­ми в 1827 году. Со­хра­ни­лись руи­ны церк­ви монастыря Святого Сте­па­но­са (пор­тал, бо­га­то ук­ра­шен­ный резь­бой, ос­тат­ки фре­сок), ос­но­ван­но­го в VII веке.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)