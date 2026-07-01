КЫЗЛАСОВ ЛЕОНИД РОМАНОВИЧ

КЫЗЛАСОВ ЛЕОНИД РОМАНОВИЧ - российский археолог и историк, востоковед; заслуженный деятель науки Тувинской АССР, Республики Хакасия.

Уча­ст­ник Великой Отечественной вой­ны. Окон­чил МГУ (1949 год), уче­ник С.В. Ки­се­лё­ва. Ра­бо­тал на ка­фед­ре ар­хео­ло­гии МГУ, профессор (с 1969 года), заслуженный профессор (с 2004 года). Спе­циа­лист по ар­хео­ло­гии и ис­то­рии Си­би­ри, Средней и Центральной Азии. Ру­ко­во­ди­тель Ха­кас­ской (1950-2002 годы), Ту­вин­ской (1955-1982 годы), Кир­гиз­ской (1953-1954 годы), Сла­вян­ской (1967 год; в Под­мос­ко­вье) ар­хео­ло­гических экс­пе­ди­ций и от­ря­дов МГУ. За 46 по­ле­вых се­зо­нов об­на­ру­жил и изу­чил мно­же­ст­во па­мят­ни­ков, в том числе уни­каль­ных и клю­че­вых для ре­ше­ния ря­да про­блем.

Ре­кон­ст­руи­ро­вал древ­нюю и средневековую ис­то­рию ту­вин­цев и ха­ка­сов. Раз­ра­ба­ты­вал ме­то­ды эт­нического оп­ре­де­ле­ния древ­но­стей. Соз­дал шка­лу ар­хео­ло­гических куль­тур на тер­ри­то­рии Ту­вы и средневековых куль­тур бас­сей­на Среднего Ени­сея, фун­даментальную ба­зу для но­во­го эта­па ар­хео­ло­гического изу­че­ния ря­да древних куль­тур Си­би­ри. От­крыл: го­род­скую ци­ви­ли­за­цию Южной Си­би­ри; древ­но­сти Уй­гур­ско­го ка­га­на­та (Ша­го­нар­ские и другие го­ро­ди­ща, свя­зан­ные сте­ной бо­лее 230 км, мо­гиль­ни­ки Чаа­ты I и II и др.; дал ат­ри­бу­цию па­мят­ни­кам, от­но­си­мым ра­нее к др. куль­ту­рам) и Древ­не­ха­кас­ско­го государства ( Кыр­гыз­ско­го ка­га­на­та и др.), в том числе тюх­тят­скую куль­ту­ру, ас­киз­скую куль­ту­ру, го­ро­да на Уй­ба­те (Уй­бат­ское го­ро­ди­ще) и Бю­ре, гор­ные кре­по­сти и т.д.; сто­ли­цу За­пад­но­го Тюрк­ско­го ка­га­на­та город Су­яб (Ак-Бе­шим); монгольского го­ро­да на тер­ри­то­рии Ту­вы; эне­о­ли­тические свя­ти­ли­ща с из­вая­ния­ми на тер­ри­то­рии Ха­ка­сии; ма­ни­хей­ские, хри­стиан­ские, буд­дий­ские хра­мы VII-XII веков (в Ак-Бе­ши­ме, Ер­бин­ский храм, Уй­бат­ские хра­мы) - про­сле­дил про­дви­же­ние ма­ни­хей­ст­ва в Си­бирь и по Си­би­ри, его ран­нюю связь с со­гдий­ски­ми, а за­тем и тюр­коя­зыч­ны­ми мис­сио­не­ра­ми. Впер­вые со­брал, обоб­щил и свя­зал с ар­хео­ло­гическими па­мят­ни­ка­ми раз­но­языч­ные письменные дан­ные о Си­би­ри и Центральной Азии. Ус­та­но­вил да­ти­ров­ку ени­сей­ско­го ру­ни­че­ско­го пись­ма ор­хо­но-ени­сей­ских над­пи­сей, на­зна­че­ние тюрк­ских ка­мен­ных баб и бал­ба­лов, се­мей­но-лич­ный ха­рак­тер средневековых тамг и др.

Стал пер­вым док­то­ром на­ук (1967 год) из ха­ка­сов. Государственная пре­мия СССР (1985 год).

Сочинения:

Таш­тык­ская эпо­ха в ис­то­рии Ха­кас­ско- Ми­ну­син­ской кот­ло­ви­ны (I в. до н. э. – V в. н. э.). М., 1960;

Ис­то­рия Ту­вы в сред­ние ве­ка. М., 1969;

Древ­няя Ту­ва. От па­лео­ли­та до IX в. М., 1979;

На­род­ные ри­сун­ки ха­ка­сов. М., 1980 (совм. с Н. В. Ле­он­ть­е­вым);

Ис­то­рия Юж­ной Си­би­ри в сред­ние ве­ка. М., 1984;

Древ­ней­шая Ха­ка­сия. М., 1986;

Де­ко­ра­тив­ное ис­кус­ст­во сред­не­ве­ко­вых ха­ка­сов как ис­то­ри­че­ский ис­точ­ник. М., 1990 (с Г. Г. Ко­роль);

Пись­мен­ные из­вес­тия о древ­них го­ро­дах Си­би­ри. М., 1992;

Ис­то­рия Ха­ка­сии с древ­ней­ших вре­мен до 1917 г. М., 1993 (со­авт.);

Гунн­ский дво­рец на Ени­сее. Про­бле­ма ран­ней го­су­дар­ст­вен­но­сти Юж­ной Си­би­ри. М., 2001;

Го­род­ская ци­ви­ли­за­ция Сре­дин­ной и Се­вер­ной Азии. Ис­то­ри­че­ские и ар­хео­ло­ги­че­ские ис­сле­до­ва­ния. М., 2006.