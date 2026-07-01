КЫЗЛАСОВ ЛЕОНИД РОМАНОВИЧ
КЫЗЛАСОВ ЛЕОНИД РОМАНОВИЧ - российский археолог и историк, востоковед; заслуженный деятель науки Тувинской АССР, Республики Хакасия.
Участник Великой Отечественной войны. Окончил МГУ (1949 год), ученик С.В. Киселёва. Работал на кафедре археологии МГУ, профессор (с 1969 года), заслуженный профессор (с 2004 года). Специалист по археологии и истории Сибири, Средней и Центральной Азии. Руководитель Хакасской (1950-2002 годы), Тувинской (1955-1982 годы), Киргизской (1953-1954 годы), Славянской (1967 год; в Подмосковье) археологических экспедиций и отрядов МГУ. За 46 полевых сезонов обнаружил и изучил множество памятников, в том числе уникальных и ключевых для решения ряда проблем.
Реконструировал древнюю и средневековую историю тувинцев и хакасов. Разрабатывал методы этнического определения древностей. Создал шкалу археологических культур на территории Тувы и средневековых культур бассейна Среднего Енисея, фундаментальную базу для нового этапа археологического изучения ряда древних культур Сибири. Открыл: городскую цивилизацию Южной Сибири; древности Уйгурского каганата (Шагонарские и другие городища, связанные стеной более 230 км, могильники Чааты I и II и др.; дал атрибуцию памятникам, относимым ранее к др. культурам) и Древнехакасского государства (Кыргызского каганата и др.), в том числе тюхтятскую культуру, аскизскую культуру, города на Уйбате (Уйбатское городище) и Бюре, горные крепости и т.д.; столицу Западного Тюркского каганата город Суяб (Ак-Бешим); монгольского города на территории Тувы; энеолитические святилища с изваяниями на территории Хакасии; манихейские, христианские, буддийские храмы VII-XII веков (в Ак-Бешиме, Ербинский храм, Уйбатские храмы) - проследил продвижение манихейства в Сибирь и по Сибири, его раннюю связь с согдийскими, а затем и тюркоязычными миссионерами. Впервые собрал, обобщил и связал с археологическими памятниками разноязычные письменные данные о Сибири и Центральной Азии. Установил датировку енисейского рунического письма орхоно-енисейских надписей, назначение тюркских каменных баб и балбалов, семейно-личный характер средневековых тамг и др.
Стал первым доктором наук (1967 год) из хакасов. Государственная премия СССР (1985 год).
Сочинения:
Таштыкская эпоха в истории Хакасско- Минусинской котловины (I в. до н. э. – V в. н. э.). М., 1960;
История Тувы в средние века. М., 1969;
Древняя Тува. От палеолита до IX в. М., 1979;
Народные рисунки хакасов. М., 1980 (совм. с Н. В. Леонтьевым);
История Южной Сибири в средние века. М., 1984;
Древнейшая Хакасия. М., 1986;
Декоративное искусство средневековых хакасов как исторический источник. М., 1990 (с Г. Г. Король);
Письменные известия о древних городах Сибири. М., 1992;
История Хакасии с древнейших времен до 1917 г. М., 1993 (соавт.);
Гуннский дворец на Енисее. Проблема ранней государственности Южной Сибири. М., 2001;
Городская цивилизация Срединной и Северной Азии. Исторические и археологические исследования. М., 2006.