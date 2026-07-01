КЫЗ-ЖИБЕК

КЫЗ-ЖИБЕК - казахский романтический эпос, сложившийся около XVII века.

Со­сто­ит из 2 час­тей. 1-я часть по­ве­ст­ву­ет о люб­ви кра­са­ви­цы Жи­бек и мо­ло­до­го джи­ги­та То­ле­ге­на, отец ко­то­ро­го пре­пят­ст­ву­ет бра­ку влюб­лён­ных. Джи­гит Бе­ке­жан, влюб­лён­ный в Жи­бек, но от­верг­ну­тый ею, уби­ва­ет То­ле­ге­на; сви­де­те­ли убий­ст­ва, гу­си, из­ве­ща­ют об этом Жи­бек, бра­тья ко­то­рой по её тре­бо­ва­нию уби­ва­ют Бе­ке­жа­на. Во 2-й час­ти рас­ска­зы­ва­ет­ся о даль­ней­шей судь­бе Жи­бек: она вы­хо­дит за­муж за млад­ше­го бра­та по­гиб­ше­го То­ле­ге­на - Сан­сыз­бая, ко­то­рый по­бе­ж­да­ет вра­гов ка­за­хов, уби­вая в по­един­ке джун­гар­ско­го ха­на .

Эпос, вос­пе­ваю­щий лю­бовь, вер­ность, пат­рио­тизм , от­ра­зил дра­ма­тический пе­ри­од ис­то­рии ка­захского на­ро­да - эпо­ху борь­бы с джун­гар­ски­ми ха­на­ми. «Кыз-Жибек» от­ли­ча­ют ком­по­зи­ци­он­ная строй­ность, бо­гат­ст­во вы­ра­зительных средств (срав­не­ний, эпи­те­тов и др.), пси­хо­ло­гизм в рас­кры­тии внутреннего ми­ра ге­ро­ев. Впер­вые опуб­ли­ко­ван в 1900 году. По­ло­жен в ос­но­ву од­но­имённой опе­ры Е.Г. Бру­си­лов­ско­го (1934 год).

Издания:

Ко­зы-Кор­пеш и Ба­ян-су­лу. Кыз-Жи­бек: Ка­зах­ский ро­ман­ти­че­ский эпос / Под­гот. тек­ста М. Г. Гу­ма­ро­вой, С. А. Кас­ка­ба­со­ва. М., 2003.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)