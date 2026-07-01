КЫЗ-ЖИБЕК
КЫЗ-ЖИБЕК - казахский романтический эпос, сложившийся около XVII века.
Состоит из 2 частей. 1-я часть повествует о любви красавицы Жибек и молодого джигита Толегена, отец которого препятствует браку влюблённых. Джигит Бекежан, влюблённый в Жибек, но отвергнутый ею, убивает Толегена; свидетели убийства, гуси, извещают об этом Жибек, братья которой по её требованию убивают Бекежана. Во 2-й части рассказывается о дальнейшей судьбе Жибек: она выходит замуж за младшего брата погибшего Толегена - Сансызбая, который побеждает врагов казахов, убивая в поединке джунгарского хана.
Эпос, воспевающий любовь, верность, патриотизм, отразил драматический период истории казахского народа - эпоху борьбы с джунгарскими ханами. «Кыз-Жибек» отличают композиционная стройность, богатство выразительных средств (сравнений, эпитетов и др.), психологизм в раскрытии внутреннего мира героев. Впервые опубликован в 1900 году. Положен в основу одноимённой оперы Е.Г. Брусиловского (1934 год).
Издания:
Козы-Корпеш и Баян-сулу. Кыз-Жибек: Казахский романтический эпос / Подгот. текста М. Г. Гумаровой, С. А. Каскабасова. М., 2003.