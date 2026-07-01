КЫЯС
КЫЯС - суждение по аналогии как руководящий принцип мусульманского права.
Разработан Хаммадом ибн Абу Сулайманом (1-я половина VIII века) и его учеником, основателем школы ханафитов Абу Ханифой (699-767 годы) на основе рационалистической логики Аристотеля и индуктивных методов римско-византийских юристов.
Под влиянием сирийской и иракской школ мусульманского права в VIII-IX веках кыяс был признан одним из источников права (усуль аль-фикх) наряду с Кораном, Сунной и согласным мнением авторитетов (иджма). Он вошёл также в практику иджтихада. К кыясу прибегали, когда три первых источника не давали ответа на спорный юридический вопрос.
Для кыяса необходимы 4 условия: основание (аль-асль), или прецедент; извод (аль-фар), служащий моделью решаемого вопроса; суждение (аль-хукм) - основная идея правовой формулы; условие (аль-илля) - обоснование всего сопоставления. Кыяс строится на основе определяющих нормы шариата текстов Корана и Сунны либо выводится из широко известного и достоверного факта (аль-кыяс аль-акли).
По возможностям сопоставления Кыяса принято делить на явный (аз-захир), когда аналогия очевидна, и скрытый (аль-хафи), когда её выводят путём логического анализа. По соотношению сопоставляемых моделей выделяют отдаляющий и приближающий, сужающий и расширяющий кыяс. Все школы (мазхаб) суннитского ислама безусловно признают кыяс, но из-за сложностей правовой казуистики ограниченно применяют его на практике.