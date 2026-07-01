КЫЯС

КЫЯС - суждение по аналогии как руководящий принцип мусульманского права .

Раз­ра­бо­тан Хам­ма­дом ибн Абу Су­лай­ма­ном (1-я половина VIII века) и его уче­ни­ком, ос­но­ва­те­лем шко­лы ха­на­фи­тов Абу Ха­ни­фой (699-767 годы) на ос­но­ве ра­цио­на­ли­стической ло­ги­ки Ари­сто­те­ля и ин­дук­тив­ных ме­то­дов рим­ско-ви­зантийских юри­стов.

Под влия­ни­ем сирийской и иракской школ му­суль­ман­ско­го пра­ва в VIII-IX веках кыяс был при­знан од­ним из ис­точ­ни­ков пра­ва (усуль аль-фикх) на­ря­ду с Ко­ра­ном , Сун­ной и со­глас­ным мне­ни­ем ав­то­ри­те­тов (ид­жма). Он во­шёл так­же в прак­ти­ку ид­жти­ха­да. К кыясу при­бе­га­ли, ко­гда три пер­вых ис­точ­ни­ка не да­ва­ли от­ве­та на спор­ный юри­дический во­прос.

Для кыяса не­об­хо­ди­мы 4 ус­ло­вия: ос­но­ва­ние (аль-асль), или пре­це­дент; из­вод (аль-фар), слу­жа­щий мо­де­лью ре­шае­мо­го во­про­са; су­ж­де­ние (аль-хукм) - ос­нов­ная идея пра­во­вой фор­му­лы; ус­ло­вие (аль-ил­ля) - обос­но­ва­ние все­го со­пос­тав­ле­ния. Кыяс стро­ит­ся на ос­но­ве оп­ре­де­ляю­щих нор­мы ша­риа­та тек­стов Ко­ра­на и Сун­ны ли­бо вы­водит­ся из ши­ро­ко из­вест­но­го и дос­то­вер­но­го фак­та (аль-кы­яс аль-ак­ли).

По воз­мож­но­стям со­пос­тав­ле­ния Кыяса при­ня­то де­лить на яв­ный (аз-за­хир), ко­гда ана­ло­гия оче­вид­на, и скры­тый (аль-ха­фи), ко­гда её вы­во­дят пу­тём ло­гического ана­ли­за. По со­от­но­ше­нию со­пос­тав­ляе­мых мо­де­лей вы­де­ля­ют от­да­ляю­щий и при­бли­жаю­щий, су­жаю­щий и рас­ши­ряю­щий кыяс. Все шко­лы (маз­хаб) сун­нит­ско­го ис­лама без­ус­лов­но при­зна­ют кыяс, но из-за слож­но­стей пра­во­вой ка­зуи­сти­ки ог­ра­ни­чен­но при­ме­ня­ют его на прак­ти­ке.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)