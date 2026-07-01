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КЫЯК
КЫЯК - киргизский 2-струнный смычковый инструмент.
По конструкции близок казахскому кобызу, но имеет более вытянутый и плоский корпус, более прямую шейку. Общая длина около 65 см. Струны из некручёного конского волоса. Диапазон около 2 октав. Строй квартовый или квинтовый, характерно двухголосие (бурдонное, реже параллельное).
Сольный репертуар музыкантов кыякчи - традиц. инструментальные композиции кю, напевы народных песен; Кыяк также может сопровождать эпическое пение акына, аккомпанировать пению народных песен.
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