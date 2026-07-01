КЫЯК

КЫЯК - киргизский 2-струнный смычковый инструмент.

По кон­ст­рук­ции бли­зок ка­зах­ско­му ко­бы­зу, но име­ет бо­лее вы­тя­ну­тый и пло­ский кор­пус, бо­лее пря­мую шей­ку. Об­щая дли­на около 65 см. Стру­ны из не­кру­чё­но­го кон­ско­го во­ло­са. Диа­па­зон около 2 ок­тав. Строй квар­то­вый или квин­то­вый, ха­рак­тер­но двух­го­ло­сие (бур­дон­ное, ре­же па­рал­лель­ное).

Соль­ный ре­пер­ту­ар му­зы­кан­тов кы­як­чи - тра­диц. ин­ст­ру­мен­таль­ные ком­по­зи­ции кю, на­пе­вы народных пе­сен; Кыяк так­же мо­жет со­про­во­ж­дать эпическое пе­ние акы­на, ак­ком­па­ни­ро­вать пе­нию народных пе­сен.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)