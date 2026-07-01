КЮЗЕЛИ-ГЫР

КЮЗЕЛИ-ГЫР - городище VI - середины V веков до нашей эры в Хорезме.

На­хо­дит­ся на бе­регу рус­ла Дау­да­на, древ­ней дель­ты Аму­да­рьи, от ко­то­ро­го бы­ли вы­ве­де­ны пер­вые в ис­то­рии Хо­рез­ма ка­на­лы, оро­шав­шие сельскохозяйственную ок­ру­гу Кюзели-Гыр [современная се­ве­ро-вос­ток пус­ты­ни Ка­ра­кум, в 120 км к за­па­ду от рус­ла Аму­да­рьи; Ле­нин­ский район Та­ша­уз­ской области, ны­не Ак­де­пин­ский эт­рап Даш­хо­вуз­ско­го (Да­шо­гуз­ско­го) ве­лая­та; Турк­ме­ния]. От­кры­то и об­сле­до­ва­но С.П. Тол­сто­вым в 1939 году, основные рас­коп­ки его же и О.А. Виш­нев­ской с 1953 года до 1982 год (с пе­ре­ры­ва­ми).

Наи­бо­лее круп­ный па­мят­ник ар­ха­ического пе­рио­да ис­то­рии Хо­рез­ма (площадь 25 гектар, об­щая про­тя­жён­ность кре­по­ст­ных стен около 3 км). По­строе­но на не­боль­шой ес­тественной воз­вы­шен­но­сти не­пра­виль­ной фор­мы и в об­щем по­вто­ря­ет её очер­та­ния. Со­сто­ит из 2 час­тей. Ниж­няя, сво­бод­ная от за­строй­ки, по-ви­ди­мо­му, слу­жи­ла убе­жи­щем для ок­ре­ст­ных жи­те­лей и за­го­ном для ско­та. До­ма груп­пи­ро­ва­лись вдоль обо­ро­ни­тель­ных стен в верх­ней час­ти. Здесь же на­хо­ди­лось мо­ну­мен­таль­ное зда­ние (трак­ту­ет­ся как дво­рец) площадь 1 га, вклю­чав­шее не ме­нее 20 дво­ров и по­ме­ще­ний, в основном от 50 до 100 м2. В его северо-восточной час­ти был зал с 6 ко­лон­на­ми , а так­же с несколькими круп­ны­ми оча­га­ми и кир­пич­ны­ми пло­щад­ка­ми («сто­ла­ми»), ко­то­рые не­од­но­крат­но вос­про­из­во­ди­лись (трак­ту­ют как об­щественную тра­пез­ную). К югу рас­по­ла­га­лись хра­ни­ли­ща с де­сят­ка­ми круп­ных ху­мов.

Центральное ме­сто в ком­плек­се двор­ца за­ни­мал квад­рат­ный зал (площадь 270 м2), к ко­торо­му с юга при­мы­кал тра­пе­цие­вид­ный в пла­не двор (площадь 800 м2), от­кры­тый в южную сто­ро­ну. Вдоль стен это­го дво­ра бы­ли уст­рое­ны воз­вы­ше­ния-су­фы; северная су­фа бы­ла вы­ше и ши­ре ос­таль­ных и, ве­ро­ят­но, яв­ля­лась трон­ным ме­стом. На од­ной оси с па­рад­ным за­лом и дво­ром, к югу от них, со­хра­ни­лись ос­тат­ки пря­мо­уголь­ной в пла­не баш­ни из кир­пи­ча (высота не ме­нее 3 м). С юга к ней при­мы­ка­ет кир­пич­ная клад­ка дли­ной 7 м и ши­ри­ной не ме­нее 2,5 м, по всей ви­ди­мо­сти, ос­но­вание ле­ст­ни­цы, ве­ду­щей на верх­нюю пло­щад­ку баш­ни. Наи­бо­лее близ­кой ана­ло­ги­ей это­му со­ору­же­нию яв­ля­ют­ся ка­мен­ные цо­ко­ли с ле­ст­ни­ца­ми в свя­щен­ной ог­ра­де Па­сар­гад в Ира­не, где, как по­ла­га­ют, ус­та­нав­ли­ва­лись свя­щен­ные ог­ни. Воз­мож­но, для это­го же бы­ла пред­на­зна­че­на и баш­ня в Кюзели-Гыр.

Под­твер­жде­ни­ем свя­зи со­ору­же­ния с прак­ти­кой зо­ро­ас­триз­ма яв­ля­ет­ся об­на­ру­жен­ная ря­дом боль­шая яма, за­пол­нен­ная чис­тым пе­п­лом (из­вест­но, что зо­роа­ст­рий­цы пе­пел из ал­та­ря не вы­бра­сы­ва­ли, а хра­ни­ли в специальном мес­те). У северного края верх­ней час­ти го­ро­ди­ща от­кры­ты ниж­ние части 3 не­боль­ших ба­шен с тол­сты­ми сте­на­ми и квад­рат­ны­ми ка­ме­ра­ми внут­ри, воз­мож­но, слу­жив­шие хра­ни­ли­ща­ми свя­щен­но­го не­га­си­мо­го ог­ня и, ве­ро­ят­но, свя­зан­ные с со­сед­ним зда­ни­ем, ко­то­рое трак­ту­ет­ся как хра­мо­вое.

Сре­ди ке­ра­мических из­де­лий бо­лее 90% из­го­тов­ле­но на гон­чар­ном кру­ге, в тра­ди­ци­ях, прив­не­сён­ных с юга, - ти­пич­ные ци­лин­д­ро-ко­нич. фор­мы, ха­рак­тер­ные для пе­рио­дов Яз-II – Яз-III (смотри в статье Яз-де­пе). Ору­жие (в осн. брон­зо­вые на­ко­неч­ни­ки стрел), кон­ская уп­ряжь, не­ко­то­рые другие пред­ме­ты (например, зо­ло­тая на­клад­ка в ви­де го­лов­ки джей­ра­на, вы­пол­нен­ная в зве­ри­ном сти­ле; рисунок, 1) ха­рак­тер­ны для са­ко-мас­са­гет­ско­го кру­га куль­тур.

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