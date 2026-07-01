КЮЗЕЛИ-ГЫР
КЮЗЕЛИ-ГЫР - городище VI - середины V веков до нашей эры в Хорезме.
Находится на берегу русла Даудана, древней дельты Амударьи, от которого были выведены первые в истории Хорезма каналы, орошавшие сельскохозяйственную округу Кюзели-Гыр [современная северо-восток пустыни Каракум, в 120 км к западу от русла Амударьи; Ленинский район Ташаузской области, ныне Акдепинский этрап Дашховузского (Дашогузского) велаята; Туркмения]. Открыто и обследовано С.П. Толстовым в 1939 году, основные раскопки его же и О.А. Вишневской с 1953 года до 1982 год (с перерывами).
Наиболее крупный памятник архаического периода истории Хорезма (площадь 25 гектар, общая протяжённость крепостных стен около 3 км). Построено на небольшой естественной возвышенности неправильной формы и в общем повторяет её очертания. Состоит из 2 частей. Нижняя, свободная от застройки, по-видимому, служила убежищем для окрестных жителей и загоном для скота. Дома группировались вдоль оборонительных стен в верхней части. Здесь же находилось монументальное здание (трактуется как дворец) площадь 1 га, включавшее не менее 20 дворов и помещений, в основном от 50 до 100 м2. В его северо-восточной части был зал с 6 колоннами, а также с несколькими крупными очагами и кирпичными площадками («столами»), которые неоднократно воспроизводились (трактуют как общественную трапезную). К югу располагались хранилища с десятками крупных хумов.
Центральное место в комплексе дворца занимал квадратный зал (площадь 270 м2), к которому с юга примыкал трапециевидный в плане двор (площадь 800 м2), открытый в южную сторону. Вдоль стен этого двора были устроены возвышения-суфы; северная суфа была выше и шире остальных и, вероятно, являлась тронным местом. На одной оси с парадным залом и двором, к югу от них, сохранились остатки прямоугольной в плане башни из кирпича (высота не менее 3 м). С юга к ней примыкает кирпичная кладка длиной 7 м и шириной не менее 2,5 м, по всей видимости, основание лестницы, ведущей на верхнюю площадку башни. Наиболее близкой аналогией этому сооружению являются каменные цоколи с лестницами в священной ограде Пасаргад в Иране, где, как полагают, устанавливались священные огни. Возможно, для этого же была предназначена и башня в Кюзели-Гыр.
Подтверждением связи сооружения с практикой зороастризма является обнаруженная рядом большая яма, заполненная чистым пеплом (известно, что зороастрийцы пепел из алтаря не выбрасывали, а хранили в специальном месте). У северного края верхней части городища открыты нижние части 3 небольших башен с толстыми стенами и квадратными камерами внутри, возможно, служившие хранилищами священного негасимого огня и, вероятно, связанные с соседним зданием, которое трактуется как храмовое.
Среди керамических изделий более 90% изготовлено на гончарном круге, в традициях, привнесённых с юга, - типичные цилиндро-конич. формы, характерные для периодов Яз-II – Яз-III (смотри в статье Яз-депе). Оружие (в осн. бронзовые наконечники стрел), конская упряжь, некоторые другие предметы (например, золотая накладка в виде головки джейрана, выполненная в зверином стиле; рисунок, 1) характерны для сако-массагетского круга культур.