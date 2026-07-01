КЮЙ
КЮЙ - инструментальный жанр казахской традиционной музыки.
Разнообразие кюев обусловлено их функцией в культуре (обрядовые, бытовые, концертные), тематикой, возможностями музыкальных инструментов. Наиболее архаичны по стилю свадебные и похоронные кюй-плачи, кюй-прощания, исполняемые на смычковом кобызе и варгане (шан-кобыз). В пастушеском быту создавались кюи для продольной флейты сыбызгы («Чёрный иноходец», «Плач белой верблюдицы»). Классические кюи для кобыза создал кюйши Ихлас в XIX веке («Дума», «Виртуозный кюй»). Многочисленные кюи для домбры (праздничные, лирические, шуточные и др.) разделяются по стилю на западноказахские (монументальные, виртуозные) и восточноказахские (небольшие, с песенной мелодикой).
Крупнейшие авторы - Курмангазы Сагырбаев, Дуалеткерей Шигаев, Таттимбет Казангапов (XIX век), Д. Нурпеисова. Значительная часть авторских домбровых кюев составляют программные пьесы, созданные на основе легенд, эпических сказаний, сказок, непосредственных впечатлений от каких-либо событий, природы («Золотая степь», «Бушующий вал» Курмангазы). Изучение кюев началось в 1920-е годы, записано несколько сотен образцов.
Издания:
Затаевич А. В. 500 казахских песен и кюев. А.-А., 1931.