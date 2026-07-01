КЮЙ

КЮЙ - инструментальный жанр казахской традиционной музыки.

Раз­но­об­ра­зие кюев обу­слов­ле­но их функ­ци­ей в куль­ту­ре (об­ря­до­вые, бы­то­вые, кон­церт­ные), те­ма­ти­кой, воз­мож­но­стя­ми музыкальных ин­ст­ру­мен­тов . Наи­бо­лее ар­ха­ич­ны по сти­лю сва­деб­ные и по­хо­рон­ные кюй-пла­чи, кюй-про­ща­ния, ис­пол­няе­мые на смыч­ко­вом ко­бы­зе и вар­га­не (шан-ко­быз). В пас­ту­ше­ском бы­ту соз­да­ва­лись кюи для про­доль­ной флей­ты сы­быз­гы («Чёр­ный ино­хо­дец», «Плач бе­лой верб­лю­ди­цы»). Клас­си­че­ские кюи для ко­бы­за соз­дал кюй­ши Их­лас в XIX веке («Ду­ма», «Вир­ту­оз­ный кюй»). Мно­го­численные кюи для дом­бры (празд­нич­ные, ли­рические, шу­точ­ные и др.) раз­де­ля­ют­ся по сти­лю на за­пад­но­ка­зах­ские (мо­ну­мен­таль­ные, вир­ту­оз­ные) и вос­точ­но­ка­зах­ские (не­боль­шие, с пе­сен­ной ме­ло­ди­кой).

Круп­ней­шие ав­то­ры - Кур­ман­га­зы Са­гыр­ба­ев, Дуа­лет­ке­рей Ши­га­ев, Тат­тим­бет Ка­зан­га­пов (XIX век), Д. Нур­пеи­со­ва. Зна­чительная часть ав­тор­ских дом­бро­вых кюев со­став­ля­ют про­грамм­ные пье­сы, соз­дан­ные на ос­но­ве ле­генд, эпических ска­за­ний, ска­зок, не­по­сред­ст­вен­ных впе­чат­ле­ний от каких-либо со­бы­тий, при­ро­ды («Зо­ло­тая степь», «Бу­шую­щий вал» Кур­ман­га­зы). Изу­че­ние кюев на­ча­лось в 1920-е годы, за­пи­са­но несколько со­тен об­раз­цов.

Издания:

За­тае­вич А. В. 500 ка­зах­ских пе­сен и кю­ев. А.-А., 1931.

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