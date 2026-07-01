КЮВИЛЬЕ СТАРШИЙ ФРАНСУА ДЕ
КЮВИЛЬЕ СТАРШИЙ ФРАНСУА ДЕ - немецкий архитектор.
По происхождению валлон. В 1706 году поступил на службу к баварскому курфюрсту Максимилиану II в качестве придворного карлика; при дворе получил образование инженера-фортификатора (1717 год). В 1720-1724 годах обучался архитектуре и основам оформления интерьера в Париже. По возвращении в Мюнхен получил в 1725 году должность придворного архитектора. Первая постройка Кювилье - дворец графа фон Пьозак де Нона в Мюнхене, в духе парижских «отелей» (1726-1732 годы; не сохранился). С 1728 года Кювилье руководил строительством дворца Аугустусбург для кёльнского курфюрста Клеменса Августа фон Виттельсбаха в Брюле (заложен в 1725 году по проекту К. Шлауна), получил от него должность придворного архитектора и дворянское звание. Кювилье оформил в замке «Жёлтые комнаты» (1728-1730 годы) в духе зрелого рококо и построил в парке Брюля охотничий замок Фалькенлуст (1729-1737 годы).
С конца 1720-х годов до конца жизни Кювилье занимался украшением интерьеров резиденции курфюрста в Мюнхене; объединяя современные французские образцы и традиции баварского барокко в оригинальный стиль мюнхенского рококо, широко использовал стукковый декор, криволинейные плоскости, зеркала, подчёркивающую оформление стен мебель («Сокровищница», 1730-1731 годы). Кювилье построил в Мюнхене дворец Хольнштайн с рядом круглых окон 2-го полуэтажа и разорванным фронтоном (1733-1737 годы; ныне дворец архиепископа). В здании охотничьего дворца Амалиенбург (1734-1739 годы; «Зеркальный зал») в парке замка Нимфенбург в Мюнхене Кювилье создал единый ансамбль, объединяющий архитектуру, декор интерьеров и парковое искусство. С 1746 года Кювилье разрабатывал проект дворца и парка Вильгельмсталь близ Касселя в духе типовых проектов Ж.Ф. Блонделя, построил в резиденции курфюрста в Мюнхене новый театр (1750-1753 годы) с богато оформленными стукковыми рельефами ярусами лож и устройством для превращения партера в бальный зал. В 1763 году Кювилье стал главным придворным архитектором баварского курфюрста; создавал проекты перестройки его городской резиденции, оформлял придворные праздники и др. Последний проект Кювилье - фасад мюнхенской церкви Театинеркирхе (1765-1767 годы) в духе высокого барокко. Кювилье занимался дизайном мебели, опубликовал несколько серий альбомов с образцами декоративных мотивов (с 1738 года). Сын Кювилье - архитектор Франсуа Жозеф Людвиг де Кювилье (младший) (1731-1777 годы).