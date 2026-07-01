КЮВИЛЬЕ СТАРШИЙ ФРАНСУА ДЕ

КЮВИЛЬЕ СТАРШИЙ ФРАНСУА ДЕ - немецкий архитектор.

По про­ис­хо­ж­де­нию вал­лон. В 1706 году по­сту­пил на служ­бу к ба­вар­ско­му кур­фюр­сту Мак­си­ми­лиа­ну II в ка­че­ст­ве при­двор­но­го кар­ли­ка; при дво­ре по­лу­чил об­ра­зо­ва­ние ин­же­не­ра-фор­ти­фи­ка­то­ра (1717 год). В 1720-1724 годах обу­чал­ся ар­хи­тек­ту­ре и ос­но­вам оформ­ле­ния ин­терь­е­ра в Па­ри­же. По воз­вра­ще­нии в Мюн­хен по­лу­чил в 1725 году долж­ность при­двор­но­го ар­хи­тек­то­ра. Пер­вая по­строй­ка Кювилье - дво­рец графа фон Пьо­зак де Но­на в Мюн­хе­не, в ду­хе па­риж­ских «оте­лей» (1726-1732 годы; не сохранился). С 1728 года Кювилье ру­ко­во­дил строи­тель­ст­вом двор­ца Ау­гус­тус­бург для кёльн­ско­го кур­фюр­ста Кле­мен­са Ав­гу­ста фон Вит­тельс­ба­ха в Брю­ле (за­ло­жен в 1725 году по про­ек­ту К. Шлау­на), по­лу­чил от не­го долж­ность при­двор­но­го ар­хи­тек­то­ра и дво­рян­ское зва­ние. Кювилье офор­мил в зам­ке «Жёл­тые ком­на­ты» (1728-1730 годы) в ду­хе зре­ло­го ро­ко­ко и по­стро­ил в пар­ке Брю­ля охот­ни­чий за­мок Фаль­кен­луст (1729-1737 годы).

С конца 1720-х годов до кон­ца жиз­ни Кювилье за­ни­мал­ся ук­ра­ше­ни­ем ин­терь­е­ров ре­зи­ден­ции кур­фюр­ста в Мюн­хе­не; объ­е­ди­няя современные французские об­раз­цы и тра­ди­ции ба­вар­ско­го ба­рок­ко в ори­ги­наль­ный стиль мюн­хен­ско­го ро­ко­ко, ши­ро­ко ис­поль­зо­вал стук­ко­вый де­кор, кри­во­ли­ней­ные пло­с­ко­сти, зер­ка­ла, под­чёр­ки­ваю­щую офор­м­ле­ние стен ме­бель («Со­кро­вищ­ни­ца», 1730-1731 годы). Кювилье по­стро­ил в Мюн­хе­не дво­рец Хольн­штайн с ря­дом круг­лых окон 2-го по­лу­эта­жа и ра­зо­рван­ным фрон­то­ном (1733-1737 годы; ны­не дво­рец ар­хи­епи­ско­па). В зда­нии охот­ничь­е­го двор­ца Ама­ли­ен­бург (1734-1739 годы; «Зер­каль­ный зал») в пар­ке зам­ка Ним­фен­бург в Мюн­хе­не Кювилье соз­дал еди­ный ан­самбль, объ­е­ди­няю­щий ар­хи­тек­ту­ру, де­кор ин­терь­е­ров и пар­ко­вое искусство. С 1746 года Кювилье раз­ра­ба­ты­вал про­ект двор­ца и пар­ка Виль­гельм­сталь близ Кас­се­ля в ду­хе ти­по­вых про­ек­тов Ж.Ф. Блон­де­ля, по­стро­ил в ре­зи­ден­ции кур­фюр­ста в Мюн­хе­не но­вый те­атр (1750-1753 годы) с бо­га­то оформ­лен­ны­ми стук­ко­вы­ми рель­е­фа­ми яру­са­ми лож и уст­рой­ст­вом для пре­вра­ще­ния пар­те­ра в баль­ный зал. В 1763 году Кювилье стал главным при­двор­ным ар­хи­тек­то­ром ба­вар­ско­го кур­фюр­ста; соз­да­вал про­ек­ты пе­ре­строй­ки его городской ре­зи­ден­ции, оформ­лял при­двор­ные празд­ни­ки и др. По­след­ний про­ект Кювилье - фа­сад мюн­хен­ской церкви Теа­ти­нер­кир­хе (1765-1767 годы) в ду­хе вы­со­ко­го ба­рок­ко. Кювилье за­ни­мал­ся ди­зай­ном ме­бе­ли , опуб­ли­ко­вал несколько се­рий аль­бо­мов с об­раз­ца­ми де­ко­ра­тив­ных мо­ти­вов (с 1738 года). Сын Кювилье - архитектор Фран­суа Жо­зеф Люд­виг де Кю­ви­лье (млад­ший) (1731-1777 годы).