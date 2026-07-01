КЮРТИС ЖАН ЛУИ

КЮРТИС ЖАН ЛУИ - французский писатель, член Французской академии.

Учил­ся в ка­то­лическом ли­цее Ор­те­за, университете Бор­до, Сор­бон­не. В 1937-1939 годах жил в Ве­ли­ко­бри­та­нии. Мо­би­ли­зо­ван в 1939 году; обу­чал­ся лёт­но­му де­лу. В 1940-х годах ра­бо­тал пре­по­да­ва­те­лем, уча­ст­во­вал в во­енных опе­ра­ци­ях на тер­ри­то­рии Гер­ма­нии. С конца 1940-х годов со­труд­ни­чал с прес­сой, вы­сту­пал как те­ат­раль­ный и литературный кри­тик.

Главная те­ма про­зы Кюртиса - влия­ние сре­ды на фор­ми­ро­ва­ние лич­но­сти: ро­ма­ны «Мо­ло­дые лю­ди» («Les jeunes hommes», 1946 год), «Де­б­ри но­чи» («Les forêts de la nuit», 1947 год), «Па­рад» («La parade», 1960 год) и др. Боль­шой ре­зо­нанс по­лу­чи­ли его ро­ма­ны «Ди­кий ле­бедь» («Le cygne sauvage», 1962 год), «Мо­ло­до­жё­ны» («Un jeune couple», 1967 год; русский перевод 1972 год), «Ис­чез­нув­ший гори­зонт» («L’Horizon dérobé», 1979 год), в ко­то­рых опи­са­ны кри­зис­ные яв­ле­ния в жиз­ни современного французского об­ще­ст­ва, об­ли­ча­ет­ся без­ду­хов­ность ци­ви­ли­за­ции по­треб­ле­ния.

Кюртис - ав­тор фан­та­стического ро­ма­на «Свя­той с не­оно­вым ним­бом» («Un sa­int au neon», 1956 год), пе­ре­во­дов (в том числе про­из­ве­де­ний У. Шек­спи­ра), эс­се [сборник «Мир как он есть» («Le monde comme il va», 1995 год)], днев­ни­ков, ав­то­био­гра­фии и др.