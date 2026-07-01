КЮРТИС ЖАН ЛУИ
КЮРТИС ЖАН ЛУИ - французский писатель, член Французской академии.
Учился в католическом лицее Ортеза, университете Бордо, Сорбонне. В 1937-1939 годах жил в Великобритании. Мобилизован в 1939 году; обучался лётному делу. В 1940-х годах работал преподавателем, участвовал в военных операциях на территории Германии. С конца 1940-х годов сотрудничал с прессой, выступал как театральный и литературный критик.
Главная тема прозы Кюртиса - влияние среды на формирование личности: романы «Молодые люди» («Les jeunes hommes», 1946 год), «Дебри ночи» («Les forêts de la nuit», 1947 год), «Парад» («La parade», 1960 год) и др. Большой резонанс получили его романы «Дикий лебедь» («Le cygne sauvage», 1962 год), «Молодожёны» («Un jeune couple», 1967 год; русский перевод 1972 год), «Исчезнувший горизонт» («L’Horizon dérobé», 1979 год), в которых описаны кризисные явления в жизни современного французского общества, обличается бездуховность цивилизации потребления.
Кюртис - автор фантастического романа «Святой с неоновым нимбом» («Un saint au neon», 1956 год), переводов (в том числе произведений У. Шекспира), эссе [сборник «Мир как он есть» («Le monde comme il va», 1995 год)], дневников, автобиографии и др.