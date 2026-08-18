КЮНЕВУЛЬФ
КЮНЕВУЛЬФ - англосаксонский поэт IX века.
О его жизни ничего не известно; влияние латинских источников, ощутимое в его поэмах, позволяет предположить, что он был учёным клириком. В кодексах 2-й половины X века (Верчеллиевском и Эксетерском) сохранились 4 поэмы, подписанные именем Кюневульфом: «Елена» («Elene»), повествующая об обретении Креста Господня Еленой Святой; «Юлиана» («Juliana») - стихотворный пересказ латинского жития святой Юлианы; «Судьбы Апостолов» («Fata apostolorum») - краткий рассказ о мученичестве 12 апостолов; также поэма «Христос» («Crist»), основанная на гомилии Григория I Великого на Вознесение Христово и входящая в качестве 2-й части в трилогию англосаксонских поэм о Христе (1-я и 3-я части написаны, скорее всего, другими авторами).
Стиль поэм Кюневульфа, отличающийся ясностью и упорядоченностью, свидетельствует о его хорошем знакомстве с правилами классической риторики. Кюневульфу приписывались (без достаточных оснований) другие англосаксонские поэмы (в том числе поэма «Андрей», также содержащаяся в Верчеллиевском кодексе).