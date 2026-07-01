КЮНЕК ПОП

Кюне́к поп («Закон об уравнении повинностей») — закон о налоговой реформе в Корее, принятый в 1750—1751 в правление государя Енчжо. По нему был вдвое (до 1 куска материи) сокращен размер военного налога, уплачиваемого государству ежегодно военнообязанными государственными крестьянами. Сокращение доходов (на 500 тыс. кусков тканей или 1 млн лян деньгами) государство компенсировало за счет новых налогов на всех владельцев земли с определенного количества полей, установленных для зажиточных крестьян, зачисляемых в «почетные» воинские формирования. Помимо землевладельцев, новым военным налогом облагались хозяева солеварен, кораблей, рыбаки. Для сбора этих средств учреждалось особое управление — Кюнекчхон.

Закон упорядочил неэффективную систему отношений между государством и военнообязанным населением, в рамках которой прямой набор солдат по воинской повинности заменялся сбором холста с военнообязанных. Крестьяне постоянно пытались уклониться от этих поборов, а их тяжесть не раз становилась причиной волнений. Правительство, проводя реформу военного налога, направленную на облегчение жизни крестьян и сбор средств на военные расходы за счет других слоев населения, рассчитывало продемонстрировать «милостивое правление» и ослабить недовольство народа. Между тем невысокий уровень обложения провоцировал злоупотребления на местах и к концу XVIII в. вылился в дополнительные налоги и сборы с крестьян. Все это привело к значительному усилению их эксплуатации.

Лит. : Курбанов С. О. История Кореи: с древности до начала XXI в. СПб., 2009; История Кореи. Т. 1. М., 1960.