КЮММЕНЕГОРДСКАЯ ГУБЕРНИЯ
КЮММЕНЕГОРДСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в южной части Великого княжества Финляндского.
Образована после присоединения Великого княжества Финляндского к Российской империи (1809 год) из одноимённого лена. Административный центр - деревня Хейнола. Кюмменегордская губерния делилась на уезды: Кюми, Нижнее Саво, Верхнее Саво, Верхняя Холлола. Население около 130 тысяч человек (1810-е годы).
Основное занятие населения - земледелие, лососёвый промысел в бассейне реки Кюмийоки; развивалось лесопиление. Лесоматериалы и сельскохозяйственная продукция в основном поставлялись на рынки Выборга и Санкт-Петербурга.
Кюмменегордская губерния ликвидирована 24 марта 1831 года, основная часть её территории вошла в состав Санкт-Михельской губернии, остальная часть - в состав Выборгской губернии и Нюландской губернии.