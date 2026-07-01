КЮММЕНЕГОРДСКАЯ ГУБЕРНИЯ

КЮММЕНЕГОРДСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в южной части Великого княжества Финляндского.

Об­ра­зо­ва­на по­сле при­сое­ди­не­ния Великого княжества Фин­лянд­ско­го к Российской им­пе­рии (1809 год) из од­но­имённого ле­на. Административный центр - деревня Хей­но­ла. Кюмменегордская губерния де­ли­лась на уез­ды: Кю­ми, Ниж­нее Са­во, Верх­нее Са­во, Верх­няя Хол­ло­ла. Население около 130 тысяч человек (1810-е годы).

Основное за­ня­тие на­се­ле­ния - зем­ле­де­лие, ло­со­сё­вый про­мы­сел в бас­сей­не реки Кю­мий­о­ки; раз­ви­ва­лось ле­со­пи­ле­ние. Ле­со­ма­те­риа­лы и сельскохозяйственная про­дук­ция в основном по­став­ля­лись на рын­ки Вы­бор­га и Санкт-Пе­тер­бур­га .

Кюмменегордская губерния ли­к­ви­ди­ро­ва­на 24 марта 1831 года, основная часть её тер­ри­то­рии во­шла в со­став Санкт-Ми­хель­ской гу­бер­нии, ос­таль­ная часть - в со­став Вы­борг­ской гу­бер­нии и Ню­ланд­ской гу­бер­нии.

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