КЮЛЬ-ТЕПЕ ГОРОДИЩЕ

КЮЛЬ-ТЕПЕ ГОРОДИЩЕ - городище бронзового века в 19 километрах к северу от современного города Кайсери, отождествляемое с древним городом Каниш.

Рас­коп­ки Б. Гроз­но­го в 1925 году и экс­пе­ди­ции Униниверситета Ан­ка­ры под руководством Т. Оз­гю­ча в 1948-2005 годах (с пе­ре­ры­ва­ми). Вы­де­ле­но 4 пе­рио­да. Слои IV-III (конец III тысячелетия до нашей эры) ис­сле­до­ва­ны на не­зна­чи­тель­ной пло­ща­ди. В рас­по­ло­жен­ных вы­ше сло­ях про­сле­же­на плот­ная за­строй­ка ка­мен­ны­ми до­ма­ми с де­ревянными бал­ка­ми пе­ре­кры­тий. Слой II (1974-1836 годы до нашей эры) ха­рак­те­ри­зу­ет­ся про­из­вод­ст­вом зоо­морф­ных ке­ра­мических со­су­дов, по-ви­ди­мо­му куль­то­во­го на­зна­че­ния.

В отдельном квар­та­ле (телль диа­мет­ром около 500 м, высота 20 м) бы­ла тор­го­вая ко­ло­ния (ка­рум), ос­но­ван­ная на тер­ри­то­рии цар­ст­ва Ка­ниш ас­си­рий­ски­ми тор­гов­ца­ми, вы­ход­ца­ми из Аш­шу­ра. Она су­ще­ст­во­ва­ла главным образом за счёт ка­ра­ван­ной тор­гов­ли ме­ж­ду на­се­ле­ни­ем Ана­то­лии и Верх­ней Ме­со­по­та­мии , тран­зит­ной тор­гов­ли с Эла­мом. Об­на­ру­же­ны мно­го­численные кли­но­пис­ные тек­сты, в том числе древ­ней­шие письменные па­мят­ни­ки ин­до­ев­ро­пей­ских язы­ков. Име­на мно­гих ме­ст­ных ана­то­лий­ских тор­гов­цев име­ют ин­до­ев­ро­пей­ское про­ис­хо­ж­де­ние, пред­по­ла­га­ет­ся, что мест­ное на­се­ле­ние го­во­ри­ло на не­сит­ском языке (хет­то-лу­вий­ские язы­ки).

Го­род по­гиб в по­жа­ре в хо­де во­енного столк­но­ве­ния. Слой Ib (1798-1740 годы до нашей эры) свя­зан с го­ро­дом, вос­ста­нов­лен­ным по­сле пе­рио­да за­пус­те­ния. Он так­же был круп­ной тор­го­вой ко­ло­ни­ей, под­чи­нён­ной ца­рю Аш­шу­ра Иш­ме-Да­га­ну. Его раз­ру­ше­ние и по­жар свя­зы­ва­ют с по­хо­дом Хам­му­ра­пи про­тив ца­ря Аш­шу­ра. Слой Ia свя­зан с пе­рио­дом вла­ды­че­ст­ва хет­тов в ре­зуль­та­те за­вое­ва­ния ца­ря Пит­ха­ны; при его сы­не Анит­та­се Кюль-Тепе (хетт­ское название - Ка­не­са, Не­са) стал сто­ли­цей Хетт­ско­го цар­ст­ва. Ис­сле­до­ван нек­ро­поль, син­хрон­ный сло­ям II - Ib. Сре­ди на­хо­док - ке­ра­мические со­су­ды (основная фор­ма - кув­шин на вы­со­ком под­до­не, с но­си­ком, по­верх­ность ло­щё­ная, крас­но­ва­тая или чёр­ная), брон­зо­вые кин­жа­лы, втуль­ча­тые ко­пья, бое­вые то­по­ры.

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