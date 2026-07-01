КЮЛЬ-ТЕПЕ ГОРОДИЩЕ
КЮЛЬ-ТЕПЕ ГОРОДИЩЕ - городище бронзового века в 19 километрах к северу от современного города Кайсери, отождествляемое с древним городом Каниш.
Раскопки Б. Грозного в 1925 году и экспедиции Униниверситета Анкары под руководством Т. Озгюча в 1948-2005 годах (с перерывами). Выделено 4 периода. Слои IV-III (конец III тысячелетия до нашей эры) исследованы на незначительной площади. В расположенных выше слоях прослежена плотная застройка каменными домами с деревянными балками перекрытий. Слой II (1974-1836 годы до нашей эры) характеризуется производством зооморфных керамических сосудов, по-видимому культового назначения.
В отдельном квартале (телль диаметром около 500 м, высота 20 м) была торговая колония (карум), основанная на территории царства Каниш ассирийскими торговцами, выходцами из Ашшура. Она существовала главным образом за счёт караванной торговли между населением Анатолии и Верхней Месопотамии, транзитной торговли с Эламом. Обнаружены многочисленные клинописные тексты, в том числе древнейшие письменные памятники индоевропейских языков. Имена многих местных анатолийских торговцев имеют индоевропейское происхождение, предполагается, что местное население говорило на неситском языке (хетто-лувийские языки).
Город погиб в пожаре в ходе военного столкновения. Слой Ib (1798-1740 годы до нашей эры) связан с городом, восстановленным после периода запустения. Он также был крупной торговой колонией, подчинённой царю Ашшура Ишме-Дагану. Его разрушение и пожар связывают с походом Хаммурапи против царя Ашшура. Слой Ia связан с периодом владычества хеттов в результате завоевания царя Питханы; при его сыне Аниттасе Кюль-Тепе (хеттское название - Канеса, Неса) стал столицей Хеттского царства. Исследован некрополь, синхронный слоям II - Ib. Среди находок - керамические сосуды (основная форма - кувшин на высоком поддоне, с носиком, поверхность лощёная, красноватая или чёрная), бронзовые кинжалы, втульчатые копья, боевые топоры.