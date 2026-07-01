КЮЛЬ-ТЕПЕ
КЮЛЬ-ТЕПЕ́ - комплекс археологических памятников у села Кюльтепе, в 8 километрах северо-восточнее города Нахичевань.
Обнаружен Е.А. Лалаяном в 1904 году, раскопки О. А. Абибуллаева в 1951, 1953, 1955-1964 годах. Поселение Кюль-Тепе I - двухчастный телль с культурным слоем мощностью до 22,2 м. Слой энеолита (мощность 8,5-9,4 м; отделён стерильной прослойкой) датируется рубежом V-IV - середины IV тысячелетий до нашей эры; прослежены 18 строительных горизонтов, 20 сырцовых и глинобитных построек, иногда на каменных фундаментах, каменные кладки на глиняном растворе.
Доминируют круглые в плане постройки диаметром 6-7,7 м, есть прямоугольные (4:3 м) хозяйственные сооружения; выявлены хозяйственные, мусорные, зерновые ямы, очаги (в том числе в верхних горизонтах - глиняные с бортиками), глинобитные ящики, крупные сосуды для припасов. Между жилищами и под их полами изучено 85 погребений, как правило индивидуальных, в овальных ямах, трупоположения скорченные на боку или на спине. Часть керамики изготовлена путём вмазывания в стенки нового сосуда черепков от старых горшков; характерны бочкообразные и баночные формы, есть миски, котлы, крышки, в верхних горизонтах - кувшины; встречаются выступы-упоры и шишкообразные налепы; немного расписной керамики культуры Халаф и подражающей ей местной.
Среди других находок: мотыги из оленьего рога, костяные лощила, проколки и другие, каменные мотыги (в том числе со сквозным отверстием), зернотёрки, песты, молоты, тёсла, вкладыши серпов, шаровидные и грушевидные булавы, обсидиановые орудия на крупных ножевидных пластинах; глиняные пряслица, модели колёс, уникален фрагмент импортной подставки в виде обутой человеческой ноги; медные проколка, наконечник стрелы или кинжал, 2 бусины и др. Слой раннего бронзового века (мощность 8,5-9,5 м) датируется не позднее 2-й половины IV - начала III тысячелетий до нашей эры (ранее датировали III тысячелетием до нашей эры), относится к куро-араксской культуре, в её локальную группу выделяют материалы этого слоя Кюль-Тепе, наряду с памятниками соседних районов Турции и Ирана. Выявлено 14 строит. горизонтов, 40 круглых построек диаметром от 4 до 13 м, иногда к ним примыкали прямоугольные помещения; постройки сырцовые или глинобитные, иногда на каменном фундаменте, конические крыши опирались на центральный столб, имеются вмазанные в пол глиняные очаги и прямоугольные двухчастные печи, глиняные очажные подставки.
Среди находок: каменные нож, вкладыши, топор, тёсла, молоты, зернотёрки, песты и ступки, шарообразные булавы, бусы, кремнёвый наконечник стрелы; костяные пряслица, лощила и др.; глиняные фигурки животных (в основном быков), пряслица, модели колёс, тигли и литейные формы (в том числе для проушного топора); штыковидное остриё, серп, ножи, иглы, проколки, булавки из мышьяковой бронзы; многочисленные кости крупного и особенно мелкого рогатого скота. В формах керамики (кувшины, горшки, котловидные и баночные сосуды, миски, сковородки, крышки) прослеживается преемственность с энеолитическим слоем, но качество выше, выступы-упоры заменяются полусферическими и петельчатыми ручками, орнамент встречается редко. Слои среднего бронзового и раннего железного веков (3-й и 4-й; мощность около 2 и 1,5 м) содержат остатки прямоугольных жилищ с полом, вымощенным каменными плитками, и сырцовыми стенами. 3-й слой (середина III - II тысячелетия до нашей эры) делится на 3 горизонта; в нижнем горизонте расписная керамика отсутствует, в среднем появляется керамика с монохромной росписью, в верхнем - с полихромной, аналогичная Кызыл-Ванку. Кувшины, горшки, чаши, единичны «чайники», уникальна двуручная фляга с росписью красной и чёрной краской, изображающей 6-лучевую звезду, между лучами которой помещены птицеобразные фигурки.
Среди других находок - фрагменты зернотёрок, обсидиановые ножи и вкладыши серпов, бронзовые кольцо и фрагмент спирали от височного кольца. В 4-м слое (1-я половина I тысячелетия до нашей эры) доминирует круговая керамика (кувшины, чаши, «чайники»), часть сосудов расписана, качество росписи невысокое; найдены бронзовые и железные кинжалы, ножи, браслеты, кольца, бронзовые наконечники дротика и стрелы, бусы из сердолика и глухого стекла. В 4 км севернее находится поселение Кюь-Тепе II со слоями куро-араксской культуры, среднего и позднего бронзового, раннего железного веков.