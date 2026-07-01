КЮЛЬ-ТЕПЕ

КЮЛЬ-ТЕПЕ́ - комплекс археологических памятников у села Кюльтепе, в 8 километрах северо-восточнее города Нахичевань.

Об­на­ру­жен Е.А. Ла­лая­ном в 1904 году, рас­коп­ки О. А. Аби­бул­лае­ва в 1951, 1953, 1955-1964 годах. По­се­ле­ние Кюль-Тепе I - двух­ча­ст­ный телль с куль­тур­ным сло­ем мощ­но­стью до 22,2 м. Слой эне­о­ли­та (мощ­ность 8,5-9,4 м; от­де­лён сте­риль­ной про­слой­кой) да­ти­ру­ет­ся ру­бе­жом V-IV - середины IV тысячелетий до нашей эры; про­сле­же­ны 18 стро­ительных го­ри­зон­тов, 20 сыр­цо­вых и гли­но­бит­ных по­стро­ек, ино­гда на ка­мен­ных фун­да­мен­тах, ка­мен­ные клад­ки на гли­ня­ном рас­тво­ре.

До­ми­ни­ру­ют круг­лые в пла­не по­строй­ки диа­мет­ром 6-7,7 м, есть пря­мо­угольные (4:3 м) хо­зяй­ст­вен­ные со­ору­же­ния; вы­яв­ле­ны хо­зяй­ст­вен­ные, му­сор­ные, зер­но­вые ямы, оча­ги (в том числе в верх­них го­ри­зон­тах - гли­ня­ные с бор­ти­ка­ми), гли­но­бит­ные ящи­ки, круп­ные со­су­ды для при­па­сов. Ме­ж­ду жи­ли­ща­ми и под их по­ла­ми изу­че­но 85 по­гре­бе­ний, как пра­ви­ло ин­ди­ви­ду­аль­ных, в оваль­ных ямах, тру­по­по­ло­же­ния скор­чен­ные на бо­ку или на спи­не. Часть ке­ра­ми­ки из­го­тов­ле­на пу­тём вма­зы­ва­ния в стен­ки но­во­го со­су­да че­реп­ков от ста­рых горш­ков; ха­рак­тер­ны боч­ко­об­раз­ные и ба­ноч­ные фор­мы, есть мис­ки, кот­лы, крыш­ки, в верх­них го­ри­зон­тах - кув­ши­ны; встре­ча­ют­ся вы­сту­пы-упо­ры и шиш­ко­об­раз­ные на­ле­пы; не­мно­го рас­пис­ной ке­ра­ми­ки куль­ту­ры Ха­лаф и под­ра­жаю­щей ей ме­ст­ной.

Сре­ди других на­хо­док: мо­ты­ги из олень­е­го ро­га, кос­тя­ные ло­щи­ла, про­кол­ки и другие, ка­мен­ные мо­ты­ги (в том числе со сквоз­ным от­вер­сти­ем), зер­но­тёр­ки, пес­ты, мо­ло­ты, тёс­ла, вкла­ды­ши сер­пов, ша­ро­вид­ные и гру­ше­вид­ные бу­ла­вы, об­си­диа­но­вые ору­дия на круп­ных но­же­вид­ных пла­сти­нах; гли­ня­ные пряс­ли­ца, мо­де­ли ко­лёс, уни­ка­лен фраг­мент им­порт­ной под­став­ки в ви­де обу­той че­ло­ве­че­ской но­ги; мед­ные про­кол­ка, на­ко­неч­ник стре­лы или кин­жал, 2 бу­си­ны и др. Слой ран­не­го брон­зо­во­го ве­ка (мощ­ность 8,5-9,5 м) да­ти­ру­ет­ся не позд­нее 2-й половины IV - начала III тысячелетий до нашей эры (ра­нее да­ти­ро­ва­ли III тысячелетием до нашей эры), от­но­сит­ся к ку­ро-аракс­ской куль­ту­ре , в её ло­каль­ную груп­пу вы­де­ля­ют ма­те­риа­лы это­го слоя Кюль-Тепе, на­ря­ду с па­мят­ни­ка­ми со­сед­них рай­онов Тур­ции и Ира­на. Вы­яв­ле­но 14 стро­ит. го­ри­зон­тов, 40 круг­лых по­стро­ек диа­мет­ром от 4 до 13 м, ино­гда к ним при­мы­ка­ли пря­мо­уголь­ные по­ме­ще­ния; по­строй­ки сыр­цо­вые или гли­но­бит­ные, ино­гда на ка­мен­ном фун­да­мен­те, ко­нические кры­ши опи­ра­лись на центральный столб, име­ют­ся вма­зан­ные в пол гли­ня­ные оча­ги и пря­мо­уголь­ные двух­ча­ст­ные пе­чи, гли­ня­ные очаж­ные под­став­ки.

Сре­ди на­хо­док: ка­мен­ные нож, вкла­ды­ши, то­пор, тёс­ла, мо­ло­ты, зер­но­тёр­ки, пес­ты и ступ­ки, ша­ро­об­раз­ные бу­ла­вы, бу­сы, крем­нё­вый на­ко­неч­ник стре­лы; кос­тя­ные пряс­ли­ца, ло­щи­ла и др.; гли­ня­ные фи­гур­ки жи­вот­ных (в основном бы­ков), пряс­ли­ца, мо­де­ли ко­лёс, тиг­ли и ли­тей­ные фор­мы (в том числе для про­уш­но­го то­по­ра); шты­ко­вид­ное ост­риё, серп, но­жи, иг­лы, про­кол­ки, бу­лав­ки из мышь­я­ко­вой брон­зы; мно­го­численные кос­ти круп­но­го и осо­бен­но мел­ко­го ро­га­то­го ско­та. В фор­мах ке­ра­ми­ки (кув­ши­ны, горш­ки, кот­ло­вид­ные и ба­ноч­ные со­су­ды, мис­ки, ско­во­род­ки, крыш­ки) про­сле­жи­ва­ет­ся пре­ем­ст­вен­ность с эне­о­ли­тическим сло­ем, но ка­че­ст­во вы­ше, вы­сту­пы-упо­ры за­ме­ня­ют­ся по­лу­сфе­ри­че­ски­ми и пе­тель­ча­ты­ми руч­ка­ми, ор­на­мент встре­ча­ет­ся ред­ко. Слои сред­не­го брон­зо­во­го и ран­не­го же­лез­но­го ве­ков (3-й и 4-й; мощ­ность около 2 и 1,5 м) со­дер­жат ос­тат­ки пря­мо­уголь­ных жи­лищ с по­лом, вы­мо­щен­ным ка­мен­ны­ми плит­ка­ми, и сыр­цо­вы­ми сте­на­ми. 3-й слой (середина III - II тысячелетия до нашей эры) де­лит­ся на 3 го­ри­зон­та; в ниж­нем го­ри­зон­те рас­пис­ная ке­ра­ми­ка от­сут­ст­ву­ет, в сред­нем по­яв­ля­ет­ся керамика с мо­но­хром­ной рос­писью, в верх­нем - с по­ли­хром­ной, ана­ло­гич­ная Кы­зыл-Ван­ку. Кув­ши­ны, горш­ки, ча­ши, еди­нич­ны «чай­ни­ки», уни­каль­на дву­руч­ная фля­га с рос­пи­сью крас­ной и чёр­ной крас­кой, изо­бра­жаю­щей 6-лу­че­вую звез­ду, ме­ж­ду лу­ча­ми ко­то­рой по­ме­ще­ны пти­це­об­раз­ные фи­гур­ки.

Сре­ди других на­хо­док - фраг­мен­ты зер­но­тё­рок, об­си­диа­но­вые но­жи и вкла­ды­ши сер­пов, брон­зо­вые коль­цо и фраг­мент спи­ра­ли от ви­соч­но­го коль­ца. В 4-м слое (1-я половина I тысячелетия до нашей эры) до­ми­ни­ру­ет кру­го­вая ке­ра­ми­ка (кув­ши­ны, ча­ши, «чай­ни­ки»), часть со­су­дов рас­пи­са­на, ка­че­ст­во рос­пи­си не­вы­со­кое; най­де­ны брон­зо­вые и же­лез­ные кин­жа­лы, но­жи, брас­ле­ты, коль­ца, брон­зо­вые на­ко­неч­ни­ки дро­ти­ка и стре­лы, бу­сы из сер­до­ли­ка и глу­хо­го стек­ла. В 4 км се­вер­нее на­хо­дит­ся по­се­ле­ние Кюь-Тепе II со слоя­ми ку­ро-аракс­ской куль­ту­ры, сред­не­го и позд­не­го брон­зо­во­го, ран­не­го же­лез­но­го ве­ков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)