КЮЛЬ-ТЕГИН

КЮЛЬ-ТЕГИН - принц Восточного Тюркского каганата.

Сын его ос­но­ва­те­ля - Иль­те­риш (Иль­те­рес)-ка­га­на. При­ни­мал уча­стие в вой­нах ка­га­на­та с таб­га­ча­ми (700 год), Ки­та­ем (705 год, по другим дан­ным, 706 год), ени­сей­ски­ми кир­ги­за­ми (710 год), со­гдий­ца­ми (711 год), кар­лу­ка­ми (711 год), аза­ми (715 год).

По­сле смер­ти Ка­па­ган-ка­га­на убил его сы­но­вей и в 716 году про­воз­гла­сил «по за­ко­ну» вер­хов­ным пра­ви­те­лем сво­его бра­та - Биль­ге- ка­га­на. В 716-718 годах сыг­рал важ­ную роль в под­чи­не­нии ка­га­на­ту вос­став­ших уй­гу­ров, в 720 году - в раз­гро­ме кит. ар­мии под ко­мандованием Ван Цзу­на. В по­сле­дую­щие го­ды от­ли­чил­ся в не­сколь­ких сра­же­ни­ях с под­няв­ши­ми мя­теж огу­за­ми , по­сле че­го был от­пу­щен бра­том на от­дых и ле­че­ние в своё ко­че­вье, где вско­ре скон­чал­ся.

Cчитается луч­шим ба­ты­ром Восточного Тюрк­ско­го ка­га­на­та. Из­вес­тен бла­го­да­ря тек­стам, со­хра­нив­шим­ся на Кюль-те­ги­на сте­ле.