КЮЛЬ-ТЕГИН
КЮЛЬ-ТЕГИН - принц Восточного Тюркского каганата.
Сын его основателя - Ильтериш (Ильтерес)-кагана. Принимал участие в войнах каганата с табгачами (700 год), Китаем (705 год, по другим данным, 706 год), енисейскими киргизами (710 год), согдийцами (711 год), карлуками (711 год), азами (715 год).
После смерти Капаган-кагана убил его сыновей и в 716 году провозгласил «по закону» верховным правителем своего брата - Бильге- кагана. В 716-718 годах сыграл важную роль в подчинении каганату восставших уйгуров, в 720 году - в разгроме кит. армии под командованием Ван Цзуна. В последующие годы отличился в нескольких сражениях с поднявшими мятеж огузами, после чего был отпущен братом на отдых и лечение в своё кочевье, где вскоре скончался.
Cчитается лучшим батыром Восточного Тюркского каганата. Известен благодаря текстам, сохранившимся на Кюль-тегина стеле.