КЮЧУК-КАЙНАРДЖИЙСКИЙ МИР

КЮЧУК-КАЙНАРДЖИЙСКИЙ МИР 1774 ГОДА - мирный договор между Россией и Османской империей , завершивший русско-турецкую войну 1768-1774 годов.

За­клю­чён 10(21) ию­ля в став­ке глав­но­ко­мандующего рос. ар­ми­ей генерал-фельдмаршала П.А. Ру­мян­це­ва (с 1775 года - Ру­мян­це­ва-За­ду­най­ско­го) в деревне Кю­чук- Кай­нард­жи, близ Си­ли­ст­рии (ны­не город Си­ли­ст­ра в Бол­га­рии). До­го­вор под­пи­са­ли: с российской сто­ро­ны - генерал-по­ру­чик князь Н.В. Реп­нин, с турецкой - ре­ис-эфен­ди Иб­ра­гим Мю­ниб и ни­шанд­жи Ах­мед Рес­ми- эфен­ди.

Со­сто­ял из всту­п­ле­ния, 28 ста­тей и сек­рет­но­го при­ло­же­ния. Со­глас­но Кючук-Кайнарджийскому миру, объ­яв­ля­лись ли­шён­ны­ми си­лы все преж­ние до­го­во­ры ме­ж­ду Рос­си­ей и Ос­ман­ской им­пе­ри­ей, кро­ме Кон­стан­ти­но­поль­ско­го ми­ра 1700 года (пе­ре­дав­ше­го Рос­сии, в ча­ст­но­сти, город Азов с при­ле­гающи­ми к не­му се­ле­ния­ми и зем­ля­ми). К Рос­сии от­хо­ди­ла тер­ри­то­рия ме­ж­ду ре­ка­ми Южный Буг и Днепр с кре­по­стью Кин­бурн (с пра­вом стро­ить на этой тер­ри­то­рии ук­ре­п­ле­ния и го­ро­да), а так­же кре­по­сти в Кер­чен­ском пролив - Керчь и Ени­ка­ле «с их уез­да­ми и при­стань­ми». Российские тор­го­вые ко­раб­ли впер­вые по­лу­ча­ли пра­во сво­бод­но­го про­хо­да че­рез Бос­фор и Дар­да­нел­лы и пла­ва­ния по реке Ду­най.

Рос­сия бра­ла на се­бя обя­за­тель­ст­во по­сле ра­ти­фи­ка­ции до­го­во­ра [со­стоя­лась 13(24) января 1775 года в Кон­стан­ти­но­по­ле] вы­вес­ти вой­ска с за­ня­тых в хо­де вой­ны тер­ри­то­рий Бес­са­ра­бии, Мол­да­вии и Ва­ла­хии, с ост­ро­вов в Эгей­ском мо­ре. Вос­ста­нав­ли­ва­лась по­ли­тическая ав­то­но­мия Мол­да­вии и Ва­ла­хии в со­ста­ве Ос­ман­ской им­пе­рии, но под по­кро­ви­тель­ст­вом Рос­сии. Ка­бар­да фак­ти­че­ски при­зна­ва­лась турецкой сто­ро­ной со­став­ной ча­стью Российской им­пе­рии (во­прос окон­ча­тель­но дол­жен был ре­шить крым­ский хан Ша­гин-Ги­рей). Рос­сия и Ос­ман­ская им­пе­рия при­зна­ва­ли не­за­ви­си­мость Крым­ско­го хан­ст­ва.

В Кон­стан­ти­но­по­ле соз­да­ва­лась российская ди­пло­ма­тическая мис­сия во гла­ве с по­слан­ни­ком или пол­но­моч­ным ми­ни­ст­ром, так­же Рос­сия по­лу­ча­ла пра­во на­зна­чать кон­су­лов и ви­це-кон­су­лов. Тур­ция обя­за­лась обес­пе­чить сво­им под­дан­ным - пра­во­слав­ным хри­стиа­нам сво­бо­ду ве­ро­ис­по­ве­да­ния, воз­вра­ща­ла им кон­фи­ско­ван­ные зем­ли, объ­яв­ля­ла ам­ни­стию тем из них, кто вое­вал на российской сто­ро­не. Российские по­слан­ни­ки и пол­но­моч­ные ми­ни­ст­ры по­лу­чи­ли пра­во вы­сту­пать в за­щи­ту пра­во­слав­но­го на­се­ле­ния Ос­ман­ской им­пе­рии, де­лая «пред­став­ле­ния» турецкому пра­ви­тель­ст­ву. Российским под­дан­ным раз­ре­ша­лось сво­бод­но, без уп­ла­ты на­ло­гов и под пра­ви­тельственной за­щи­той по­се­щать Ие­ру­са­лим и другие свя­тые мес­та; в Кон­стан­ти­но­по­ле, по­ми­мо до­мо­вой церк­ви российской ди­пло­ма­тической мис­сии, дол­жен был быть по­стро­ен российский пра­во­слав­ный храм.

Обе сто­ро­ны про­воз­гла­ша­ли обо­юд­ную сво­бо­ду ку­печеской тор­гов­ли. Российским куп­цам в турецких вла­де­ни­ях пре­дос­тав­ля­лись те же пра­ва, ко­то­ры­ми ра­нее поль­зо­ва­лись Ве­ли­ко­бри­та­ния и Фран­ция. Тур­ция обя­за­лась ока­зы­вать по­мощь российским куп­цам в Три­поль­ском, Ту­нис­ском и Ал­жир­ском эй­я­ле­тах при за­клю­че­нии тор­го­вых сде­лок. Ти­тул российского мо­нар­ха в турецких до­ку­мен­тах от­ны­не пи­сал­ся как «па­ди­шах» (ра­нее при­ви­ле­гия толь­ко французских ко­ро­лей). В до­го­во­ре оп­ре­де­лял­ся по­ря­док раз­бо­ра мел­ких по­гра­нич­ных дел, об­ме­на во­ен­но­плен­ны­ми и пе­ре­беж­чи­ка­ми. Так­же Тур­ция обя­зы­ва­лась уп­ла­тить Рос­сии 7,5 миллионов пиа­ст­ров (4,5 милиона рублей) кон­три­бу­ции .

За­клю­че­ние Кючу-Кайнарджинского мира за­кре­пи­ло вы­ход Рос­сии к Чёр­но­му морю и спо­соб­ст­во­ва­ло соз­да­нию российского Чер­но­мор­ско­го фло­та, сни­зи­ло опас­ность крым­ских на­бе­гов, ус­ко­ри­ло эко­но­мическое раз­ви­тие и хо­зяйственное ос­вое­ние пло­до­род­ных сте­пей Юга Рос­сии, ак­ти­ви­зи­ро­ва­ло российскую чер­но­мор­скую и сре­ди­зем­но­мор­скую тор­гов­лю. По­сле под­пи­са­ния Кючук-Кайнарджийского мира соз­да­ва­лись бо­лее бла­го­при­ят­ные ус­ло­вия для борь­бы бал­кан­ских и кав­каз­ских на­ро­дов за не­за­ви­си­мость от Ос­ман­ской им­пе­рии. В честь за­клю­че­ния Кючук-Кайнарджийского мира ле­том 1775 года на Хо­дын­ском по­ле в Мо­ск­ве уст­рое­ны народные гу­ля­нья с фей­ер­вер­ком, на ко­то­рых при­сут­ст­во­ва­ла императрица Ека­те­ри­на II .

Ис­точники:

Пол­ное со­б­ра­ние за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии. Со­б­ра­ние 1-е. СПб., 1830. Т. 19. № 14164.

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