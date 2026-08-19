КЮЧУК-КАЙНАРДЖИЙСКИЙ МИР
КЮЧУК-КАЙНАРДЖИЙСКИЙ МИР 1774 ГОДА - мирный договор между Россией и Османской империей, завершивший русско-турецкую войну 1768-1774 годов.
Заключён 10(21) июля в ставке главнокомандующего рос. армией генерал-фельдмаршала П.А. Румянцева (с 1775 года - Румянцева-Задунайского) в деревне Кючук- Кайнарджи, близ Силистрии (ныне город Силистра в Болгарии). Договор подписали: с российской стороны - генерал-поручик князь Н.В. Репнин, с турецкой - реис-эфенди Ибрагим Мюниб и нишанджи Ахмед Ресми- эфенди.
Состоял из вступления, 28 статей и секретного приложения. Согласно Кючук-Кайнарджийскому миру, объявлялись лишёнными силы все прежние договоры между Россией и Османской империей, кроме Константинопольского мира 1700 года (передавшего России, в частности, город Азов с прилегающими к нему селениями и землями). К России отходила территория между реками Южный Буг и Днепр с крепостью Кинбурн (с правом строить на этой территории укрепления и города), а также крепости в Керченском пролив - Керчь и Еникале «с их уездами и пристаньми». Российские торговые корабли впервые получали право свободного прохода через Босфор и Дарданеллы и плавания по реке Дунай.
Россия брала на себя обязательство после ратификации договора [состоялась 13(24) января 1775 года в Константинополе] вывести войска с занятых в ходе войны территорий Бессарабии, Молдавии и Валахии, с островов в Эгейском море. Восстанавливалась политическая автономия Молдавии и Валахии в составе Османской империи, но под покровительством России. Кабарда фактически признавалась турецкой стороной составной частью Российской империи (вопрос окончательно должен был решить крымский хан Шагин-Гирей). Россия и Османская империя признавали независимость Крымского ханства.
В Константинополе создавалась российская дипломатическая миссия во главе с посланником или полномочным министром, также Россия получала право назначать консулов и вице-консулов. Турция обязалась обеспечить своим подданным - православным христианам свободу вероисповедания, возвращала им конфискованные земли, объявляла амнистию тем из них, кто воевал на российской стороне. Российские посланники и полномочные министры получили право выступать в защиту православного населения Османской империи, делая «представления» турецкому правительству. Российским подданным разрешалось свободно, без уплаты налогов и под правительственной защитой посещать Иерусалим и другие святые места; в Константинополе, помимо домовой церкви российской дипломатической миссии, должен был быть построен российский православный храм.
Обе стороны провозглашали обоюдную свободу купеческой торговли. Российским купцам в турецких владениях предоставлялись те же права, которыми ранее пользовались Великобритания и Франция. Турция обязалась оказывать помощь российским купцам в Трипольском, Тунисском и Алжирском эйялетах при заключении торговых сделок. Титул российского монарха в турецких документах отныне писался как «падишах» (ранее привилегия только французских королей). В договоре определялся порядок разбора мелких пограничных дел, обмена военнопленными и перебежчиками. Также Турция обязывалась уплатить России 7,5 миллионов пиастров (4,5 милиона рублей) контрибуции.
Заключение Кючу-Кайнарджинского мира закрепило выход России к Чёрному морю и способствовало созданию российского Черноморского флота, снизило опасность крымских набегов, ускорило экономическое развитие и хозяйственное освоение плодородных степей Юга России, активизировало российскую черноморскую и средиземноморскую торговлю. После подписания Кючук-Кайнарджийского мира создавались более благоприятные условия для борьбы балканских и кавказских народов за независимость от Османской империи. В честь заключения Кючук-Кайнарджийского мира летом 1775 года на Ходынском поле в Москве устроены народные гулянья с фейерверком, на которых присутствовала императрица Екатерина II.
Источники:
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. СПб., 1830. Т. 19. № 14164.