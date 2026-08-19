КЫШТОВСКИЙ МУЗЕЙ

Кыштовский краеведческий музей.

Село Кыштовка - районный центр Новосибирской области. Первые упоминания о селе относятся к 1730 году в летописях Прииртышских татар. Кыштовский краеведческий музей размещён в старинном здании - бывшей купеческой лавке, которая принадлежала купцу Щеглову Фёдору Афиногеновичу.

Краеведческий музей был открыт в 1990 году. Со времен постройки дома сохранились кованые решетки на окнах, ставни с накладными коваными элементами, железные водосточные трубы с ажурными водоприемниками.

В фондах музея большая археологическая и палеонтологическая коллекции. Старые карты района и фотографии села прошлых лет. Предметы крестьянского быта, посуда, утварь, орудия труда. Самодельная одежда кыштовских крестьян из льна и шерсти. Предметы быта переселенцев (белорусский национальный костюм, украинские музыкальные инструменты и другие). Экспонаты, посвященные Гражданской и Отечественной войнам . В музее хранится 1922 экспоната основного фонда, 241 научно-вспомогательного фонда. Экспонаты находятся в 3 выставочных залах и хранилище.

Иллюстрации:

Кыштовский краеведческий музей.